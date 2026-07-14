Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir bor

·44·Sport
Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir bor

Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan asosiy yulduzi Kilian Mbappe holati bo‘yicha xavotirli vaziyatga tushdi. RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, hujumchi Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi o‘yingacha to‘liq sog‘ayishga ulgurmagan.

Tovondagi og‘riq hali ham bor

Mbappe Marokashga qarshi chorak final uchrashuvida o‘ng tovonidagi og‘riq sabab o‘yinni oxirigacha davom ettira olmagandi. U 77-daqiqada almashtirilgan.

O‘sha bahsda Fransiya 2:0 hisobida g‘alaba qozondi va yarimfinalga yo‘l oldi. Ammo g‘alaba ortidan Dide Desham uchun yangi bosh og‘riq paydo bo‘ldi: Mbappening jismoniy holati.

Xabarlarga ko‘ra, hujumchi jamoadan alohida mashg‘ulot o‘tkazgan va to‘p bilan ishlamagan.

Desham unga ishonmoqda

Jarohat bilan bog‘liq xavotirlarga qaramay, Fransiya bosh murabbiyi Dide Desham Mbappening yarimfinalda maydonga tushishiga ishonmoqda.

Bu qaror tushunarli. Chunki Mbappe hozirgi Fransiya uchun faqat hujumchi emas — butun hujum tizimining markaziy figurasi.

U maydonda bo‘lsa, Ispaniya himoyasi har doim orqaga qarab o‘ynashga majbur bo‘ladi. U maydonda bo‘lmasa, Fransiyaning qarshi hujumlardagi asosiy qo‘rqituvchi quroli sezilarli darajada kamayadi.

8 gol va 1 assist: uni almashtirish qiyin

Mbappe JCH-2026da Fransiyaning barcha olti o‘yinida maydonga tushdi. Uning hisobida 8 ta gol va 1 ta golli uzatma bor.

Bu raqamlar uning jamoa uchun qanchalik muhim ekanini ko‘rsatib turibdi.

Ko‘rsatkich

Mbappe natijasi

O‘yinlar

6

Gollar

8

Golli uzatmalar

1

Holati

to‘liq tiklanmagan

Yarimfinalda ishtiroki

kutilmoqda

Fransiyada boshqa kuchli hujumchilar bor, ammo Mbappening tezligi, jarima maydoniga kirib borishi va bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartirish qobiliyatini to‘liq almashtirish juda qiyin.

Ispaniya uchun bu qanday signal?

Ispaniya terma jamoasi uchun Mbappening to‘liq sog‘lom emasligi taktik jihatdan qiziq signal bo‘lishi mumkin.

Agar u startda tushsa, Ispaniya himoyachilari uning tezkor yurishlariga tayyor turishi kerak. Ammo agar Mbappe og‘riq bilan o‘ynasa, uni doimiy pressing va kontakt orqali qiyin holatga tushirish rejasi ham bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, bunday yulduzlar hatto 100 foiz tayyor bo‘lmagan holatda ham bir epizodda o‘yinni hal qilib qo‘ya oladi. Shuning uchun Ispaniya uchun “Mbappe jarohatlangan, demak xavf kamaydi” degan fikr eng katta xato bo‘lishi mumkin.

Fransiya tavakkal qiladimi?

Yarimfinal — tavakkal qilish mumkin bo‘lgan, ammo xato kechirilmaydigan bosqich.

Desham oldida ikki yo‘l bor: Mbappeni startga qo‘yib, o‘yinni boshidanoq raqibga bosim o‘tkazish yoki uning holatini ehtiyot qilib, zarur paytda foydalanish.

Biroq Fransiya uchun Mbappesiz start tarkib juda katta psixologik yo‘qotish bo‘lishi mumkin. Raqib himoyasi o‘zini erkinroq his qiladi, Fransiyaning hujumdagi chuqurlikka chiqishlari esa kamayadi.

Ushbu o‘yinda har bir detal muhim

Fransiya va Ispaniya JCH-2026 yarimfinalida mundialning birinchi finalchisi bo‘lish uchun maydonga tushadi.

Bu o‘yinda bir futbolchining holati butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin. Ayniqsa, bu futbolchi Kilian Mbappe bo‘lsa.

Fransiya uchun asosiy savol — Mbappe nechog‘lik tayyor? Ispaniya uchun esa savol boshqacha: u 100 foiz tayyor bo‘lmasa ham, uni qanday to‘xtatish mumkin?

Yarimfinal oldidan eng katta intriga

Mbappe to‘liq sog‘ayishga ulgurmadi. Ammo uning start tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.

Bu yarimfinal oldidan Fransiya uchun ham xavf, ham umid. Agar u og‘riqqa qaramay o‘z darajasini ko‘rsatsa, Ispaniya uchun kecha juda og‘ir o‘tishi mumkin. Agar jarohat ta’sir qilsa, Fransiyaning eng katta quroli o‘z kuchini to‘liq namoyish eta olmasligi ehtimoli bor.

Endi barcha nigohlar bitta savolga qaratilgan: Mbappe jarohat bilan ham Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi so‘zini ayta oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38Brayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindiBrayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindiBugun, 16:34Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiArsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiBugun, 16:14Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi