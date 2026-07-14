Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir bor
Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan asosiy yulduzi Kilian Mbappe holati bo‘yicha xavotirli vaziyatga tushdi. RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, hujumchi Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi o‘yingacha to‘liq sog‘ayishga ulgurmagan.
Tovondagi og‘riq hali ham bor
Mbappe Marokashga qarshi chorak final uchrashuvida o‘ng tovonidagi og‘riq sabab o‘yinni oxirigacha davom ettira olmagandi. U 77-daqiqada almashtirilgan.
O‘sha bahsda Fransiya 2:0 hisobida g‘alaba qozondi va yarimfinalga yo‘l oldi. Ammo g‘alaba ortidan Dide Desham uchun yangi bosh og‘riq paydo bo‘ldi: Mbappening jismoniy holati.
Xabarlarga ko‘ra, hujumchi jamoadan alohida mashg‘ulot o‘tkazgan va to‘p bilan ishlamagan.
Desham unga ishonmoqda
Jarohat bilan bog‘liq xavotirlarga qaramay, Fransiya bosh murabbiyi Dide Desham Mbappening yarimfinalda maydonga tushishiga ishonmoqda.
Bu qaror tushunarli. Chunki Mbappe hozirgi Fransiya uchun faqat hujumchi emas — butun hujum tizimining markaziy figurasi.
U maydonda bo‘lsa, Ispaniya himoyasi har doim orqaga qarab o‘ynashga majbur bo‘ladi. U maydonda bo‘lmasa, Fransiyaning qarshi hujumlardagi asosiy qo‘rqituvchi quroli sezilarli darajada kamayadi.
8 gol va 1 assist: uni almashtirish qiyin
Mbappe JCH-2026da Fransiyaning barcha olti o‘yinida maydonga tushdi. Uning hisobida 8 ta gol va 1 ta golli uzatma bor.
Bu raqamlar uning jamoa uchun qanchalik muhim ekanini ko‘rsatib turibdi.
Ko‘rsatkich
Mbappe natijasi
O‘yinlar
6
Gollar
8
Golli uzatmalar
1
Holati
to‘liq tiklanmagan
Yarimfinalda ishtiroki
kutilmoqda
Fransiyada boshqa kuchli hujumchilar bor, ammo Mbappening tezligi, jarima maydoniga kirib borishi va bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartirish qobiliyatini to‘liq almashtirish juda qiyin.
Ispaniya uchun bu qanday signal?
Ispaniya terma jamoasi uchun Mbappening to‘liq sog‘lom emasligi taktik jihatdan qiziq signal bo‘lishi mumkin.
Agar u startda tushsa, Ispaniya himoyachilari uning tezkor yurishlariga tayyor turishi kerak. Ammo agar Mbappe og‘riq bilan o‘ynasa, uni doimiy pressing va kontakt orqali qiyin holatga tushirish rejasi ham bo‘lishi mumkin.
Shu bilan birga, bunday yulduzlar hatto 100 foiz tayyor bo‘lmagan holatda ham bir epizodda o‘yinni hal qilib qo‘ya oladi. Shuning uchun Ispaniya uchun “Mbappe jarohatlangan, demak xavf kamaydi” degan fikr eng katta xato bo‘lishi mumkin.
Fransiya tavakkal qiladimi?
Yarimfinal — tavakkal qilish mumkin bo‘lgan, ammo xato kechirilmaydigan bosqich.
Desham oldida ikki yo‘l bor: Mbappeni startga qo‘yib, o‘yinni boshidanoq raqibga bosim o‘tkazish yoki uning holatini ehtiyot qilib, zarur paytda foydalanish.
Biroq Fransiya uchun Mbappesiz start tarkib juda katta psixologik yo‘qotish bo‘lishi mumkin. Raqib himoyasi o‘zini erkinroq his qiladi, Fransiyaning hujumdagi chuqurlikka chiqishlari esa kamayadi.
Ushbu o‘yinda har bir detal muhim
Fransiya va Ispaniya JCH-2026 yarimfinalida mundialning birinchi finalchisi bo‘lish uchun maydonga tushadi.
Bu o‘yinda bir futbolchining holati butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin. Ayniqsa, bu futbolchi Kilian Mbappe bo‘lsa.
Fransiya uchun asosiy savol — Mbappe nechog‘lik tayyor? Ispaniya uchun esa savol boshqacha: u 100 foiz tayyor bo‘lmasa ham, uni qanday to‘xtatish mumkin?
Yarimfinal oldidan eng katta intriga
Mbappe to‘liq sog‘ayishga ulgurmadi. Ammo uning start tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
Bu yarimfinal oldidan Fransiya uchun ham xavf, ham umid. Agar u og‘riqqa qaramay o‘z darajasini ko‘rsatsa, Ispaniya uchun kecha juda og‘ir o‘tishi mumkin. Agar jarohat ta’sir qilsa, Fransiyaning eng katta quroli o‘z kuchini to‘liq namoyish eta olmasligi ehtimoli bor.
Endi barcha nigohlar bitta savolga qaratilgan: Mbappe jarohat bilan ham Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi so‘zini ayta oladimi?
…