Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

·38·Iqtisodiyot
Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev Bekobod shahriga tashrifi chog‘ida O‘zbekiston metallurgiya kombinatida (O‘zmetkombinat) barpo etilgan yangi Quyuv-prokatlash majmuasini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mazkur yirik loyiha mamlakatimiz sanoati tarixida issiq prokatlangan po‘lat listlar ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi majmua bo‘ldi. Zamin.uz ushbu tarixiy voqea tafsilotlari va sohadagi ulkan o‘zgarishlarni taqdim etadi.

Metallurgiya sohasidagi 10 yillik sakrash raqamlarda

So‘nggi yillarda mamlakatimizda kon-metallurgiya sohasini yangi texnologik bosqichga olib chiqish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Tarmoqqa qariyb 2 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etilib, 31 ta yirik ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Xususiy sektorga yo‘l ochilishi natijasida korxonalar soni 150 tadan oshdi.

Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

Ko‘rsatkichlar

2016 yil

Hozirgi holat (So‘nggi 10 yil)

Yillik mahsulot hajmi

800 ming tonna

3 million tonna

Mahsulotlarning umumiy qiymati

1,5 trillion so‘m

23 trillion so‘m

Mahsulot turlari

Asosan qurilish uchun metall prokat

Mashinasozlik, mudofaa va energetika uchun 80 turdagi yangi mahsulot

Mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmini 2030 yilga borib 240 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Kelgusi besh yilda iqtisodiyotga 180 milliard dollar xorijiy investitsiya kiritilishi va 800 ming xonadonli uylar qurilishi metallga bo‘lgan talabni yana 1,5 barobar oshiradi. Bu vaziyatda 5,5 ming nafardan ziyod ishchiga ega O‘zmetkombinatning o‘rni beqiyosdir.

Yangi Quyuv-prokatlash majmuasi nima beradi?

Energiya tejamkor texnologiyalar va raqamli yechimlarga asoslangan ushbu majmua kombinatda yangi davrni boshlab beradi. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi quyidagicha:

Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

  • Ishlab chiqarish quvvati: Yiliga 8 trillion so‘mlik 1 million tonna issiq prokatlangan po‘lat list;

  • Ichki ehtiyoj: Toshkent va Samarqand metallurgiya zavodlarining prokat listlarga bo‘lgan ehtiyoji to‘liq qoplanadi;

  • Ish o‘rinlari: Korxonada 1 200 ta yuqori daromadli yangi ish o‘rni yaratiladi.

Kelajakdagi yirik investitsiyalar va yangi zavodlar

Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

Tantanali marosimda kombinatning xomashyo mustaqilligini ta’minlash va uni rivojlantirish bo‘yicha yangi strategiya ma’lum qilindi. O‘zbekistonda 1,5 milliard tonna temir rudasi zaxirasi mavjud bo‘lib, ulardan samarali foydalanish uchun quyidagi loyihalar amalga oshiriladi:

  1. “Tebinbuloq” koni: Yaqin 3-4 yilda ishga tushirilib, yiliga 1 million tonna po‘lat ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.

  2. “Surun-ota” koni va yangi zavod: Kondan yiliga 600 ming tonna temir xomashyosi olinadi. Uni qayta ishlash uchun kombinat hududida qiymati 180 million dollarlik zamonaviy metallurgiya zavodi quriladi.

  3. Modernizatsiya: Kelgusi uch yilda 30 million dollar investitsiya hisobiga po‘lat sharlar ishlab chiqarish quvvati 250 ming tonnadan 500 ming tonnagacha oshiriladi.

  4. Eko-sanoat parki: Kombinatda “O‘zbekiston ekologik texnologiyalar sanoat parki” tashkil etiladi. Joriy yilning o‘zida umumiy qiymati 70 million dollarlik 6 ta loyiha (katta diametrli quvurlar, ko‘tarma kranlar va filtrlash uskunalari ishlab chiqarish) boshlanib, yana 660 ta yangi ish o‘rni yaratiladi.

"Metallurgiya og‘ir, ammo sharafli soha. Kombinat ishchi-xodimlarining mashaqqatli va fidoyi mehnati yuksak hurmat hamda tahsinga sazovordir." — Shavkat Mirziyoyev

Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi

Nutqdan so‘ng davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, yangi Quyuv-prokatlash majmuasi faoliyatiga start berdi hamda soha faxriylari va xorijiy hamkorlar bilan suhbatlashdi.

БекободШавкат МирзиёевЎзбекистон металлургия комбинатиZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaBugun, 14:088 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 14:02Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiSoliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiBugun, 12:0414 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:51O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?Kecha, 20:29O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiKecha, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi