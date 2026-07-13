Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdi
Prezident Shavkat Mirziyoyev Bekobod shahriga tashrifi chog‘ida O‘zbekiston metallurgiya kombinatida (O‘zmetkombinat) barpo etilgan yangi Quyuv-prokatlash majmuasini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mazkur yirik loyiha mamlakatimiz sanoati tarixida issiq prokatlangan po‘lat listlar ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi majmua bo‘ldi. Zamin.uz ushbu tarixiy voqea tafsilotlari va sohadagi ulkan o‘zgarishlarni taqdim etadi.
Metallurgiya sohasidagi 10 yillik sakrash raqamlarda
So‘nggi yillarda mamlakatimizda kon-metallurgiya sohasini yangi texnologik bosqichga olib chiqish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Tarmoqqa qariyb 2 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etilib, 31 ta yirik ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Xususiy sektorga yo‘l ochilishi natijasida korxonalar soni 150 tadan oshdi.
Ko‘rsatkichlar
2016 yil
Hozirgi holat (So‘nggi 10 yil)
Yillik mahsulot hajmi
800 ming tonna
3 million tonna
Mahsulotlarning umumiy qiymati
1,5 trillion so‘m
23 trillion so‘m
Mahsulot turlari
Asosan qurilish uchun metall prokat
Mashinasozlik, mudofaa va energetika uchun 80 turdagi yangi mahsulot
Mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmini 2030 yilga borib 240 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Kelgusi besh yilda iqtisodiyotga 180 milliard dollar xorijiy investitsiya kiritilishi va 800 ming xonadonli uylar qurilishi metallga bo‘lgan talabni yana 1,5 barobar oshiradi. Bu vaziyatda 5,5 ming nafardan ziyod ishchiga ega O‘zmetkombinatning o‘rni beqiyosdir.
Yangi Quyuv-prokatlash majmuasi nima beradi?
Energiya tejamkor texnologiyalar va raqamli yechimlarga asoslangan ushbu majmua kombinatda yangi davrni boshlab beradi. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi quyidagicha:
Ishlab chiqarish quvvati: Yiliga 8 trillion so‘mlik 1 million tonna issiq prokatlangan po‘lat list;
Ichki ehtiyoj: Toshkent va Samarqand metallurgiya zavodlarining prokat listlarga bo‘lgan ehtiyoji to‘liq qoplanadi;
Ish o‘rinlari: Korxonada 1 200 ta yuqori daromadli yangi ish o‘rni yaratiladi.
Kelajakdagi yirik investitsiyalar va yangi zavodlar
Tantanali marosimda kombinatning xomashyo mustaqilligini ta’minlash va uni rivojlantirish bo‘yicha yangi strategiya ma’lum qilindi. O‘zbekistonda 1,5 milliard tonna temir rudasi zaxirasi mavjud bo‘lib, ulardan samarali foydalanish uchun quyidagi loyihalar amalga oshiriladi:
“Tebinbuloq” koni: Yaqin 3-4 yilda ishga tushirilib, yiliga 1 million tonna po‘lat ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.
“Surun-ota” koni va yangi zavod: Kondan yiliga 600 ming tonna temir xomashyosi olinadi. Uni qayta ishlash uchun kombinat hududida qiymati 180 million dollarlik zamonaviy metallurgiya zavodi quriladi.
Modernizatsiya: Kelgusi uch yilda 30 million dollar investitsiya hisobiga po‘lat sharlar ishlab chiqarish quvvati 250 ming tonnadan 500 ming tonnagacha oshiriladi.
Eko-sanoat parki: Kombinatda “O‘zbekiston ekologik texnologiyalar sanoat parki” tashkil etiladi. Joriy yilning o‘zida umumiy qiymati 70 million dollarlik 6 ta loyiha (katta diametrli quvurlar, ko‘tarma kranlar va filtrlash uskunalari ishlab chiqarish) boshlanib, yana 660 ta yangi ish o‘rni yaratiladi.
"Metallurgiya og‘ir, ammo sharafli soha. Kombinat ishchi-xodimlarining mashaqqatli va fidoyi mehnati yuksak hurmat hamda tahsinga sazovordir." — Shavkat Mirziyoyev
Nutqdan so‘ng davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, yangi Quyuv-prokatlash majmuasi faoliyatiga start berdi hamda soha faxriylari va xorijiy hamkorlar bilan suhbatlashdi.
…