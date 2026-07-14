Brayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindi
Angliya Premer-ligasining "Brayton" klubi oʻz tarixidagi eng qimmatbaho transferni amalga oshirdi. Jamoa "Tottenxem" himoyachisi Luka Vuskovic bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer nafaqat klub rekordi, balki yosh iqtidorlar uchun toʻlangan eng yirik mablagʻlardan biri sifatida ham eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 19 yoshli Xorvatiya terma jamoasi aʼzosi uchun "Brayton" 46 million funt sterling toʻladi. Shartnomadagi turli bonuslar hisobiga ushbu summa kelajakda 50 million funtgacha koʻtarilishi mumkin. Tomonlar besh yillik bitim imzolagan boʻlib, unga koʻra shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilgan.
Transfer tafsilotlari va raqobat"Brayton" rahbariyati yosh himoyachini qoʻlga kiritish uchun ancha ter toʻkishiga toʻgʻri keldi. Maʼlum boʻlishicha, oʻtgan oyda "shporlar"ga yuborilgan dastlabki ikki taklif rad etilgan edi. Faqatgina uchinchi urinishda tomonlar kelishuvga erisha olishdi. Vuskovic oʻtgan mavsumda Germaniyaning "Gamburg" klubida ijarada oʻynab, 30 ta oʻyinda 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va Bundesligada yilning eng yaxshi debyutanti deb topilgan edi.
Jamoa bosh murabbiyi Fabian Hurzeler yangi futbolchining kelishi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, klub skautlari Lukani uzoq vaqt kuzatib borishgan. Murabbiy futbolchining iqtidorini yuqori baholasa-da, muxlislarni sabrli boʻlishga chaqirdi. Chunki yosh himoyachiga Premer-liga shiddatiga moslashish uchun maʼlum vaqt talab etiladi.
Himoyadagi oʻzgarishlarLuka Vuskovicning transferi bejizga amalga oshirilmadi. Bu harakat jamoaning asosiy himoyachisi Jan Paul van Hecke "Tottenxem"ga 52 million funt evaziga oʻtib ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan. Shu tariqa, ikki klub oʻzaro himoyachilar almashinuvini amalga oshirgandek boʻlishdi, biroq har bir transfer alohida bitim sifatida rasmiylashtirildi.
Xorvatiyalik iqtidor soʻnggi jahon chempionatida Angliyaga qarshi bahsda debyut qilib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Zamonaviy markaziy himoyachi sifatida u nafaqat himoyada ishonchli oʻynaydi, balki hujumlarga qoʻshilish va standart vaziyatlarda gol urish qobiliyati bilan ham ajralib turadi. "Brayton" kabi yoshlar bilan ishlashni xush koʻradigan jamoa uchun bu ideal xarid sifatida koʻrilmoqda.
Ushbu transfer "Brayton"ning ambitsiyalari oʻsib borayotganidan dalolat beradi. Klub endilikda nafaqat iqtidorlarni kashf qilish, balki ularni yirik summalar evaziga sotib olishga ham qodir ekanini koʻrsatdi. Luka Vuskovic yangi jamoasida darhol asosiy tarkib uchun kurashishi kutilmoqda.
…