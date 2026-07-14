Brayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindi

·43·Sport
Brayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindi

Angliya Premer-ligasining "Brayton" klubi oʻz tarixidagi eng qimmatbaho transferni amalga oshirdi. Jamoa "Tottenxem" himoyachisi Luka Vuskovic bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer nafaqat klub rekordi, balki yosh iqtidorlar uchun toʻlangan eng yirik mablagʻlardan biri sifatida ham eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 19 yoshli Xorvatiya terma jamoasi aʼzosi uchun "Brayton" 46 million funt sterling toʻladi. Shartnomadagi turli bonuslar hisobiga ushbu summa kelajakda 50 million funtgacha koʻtarilishi mumkin. Tomonlar besh yillik bitim imzolagan boʻlib, unga koʻra shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilgan.

Transfer tafsilotlari va raqobat

"Brayton" rahbariyati yosh himoyachini qoʻlga kiritish uchun ancha ter toʻkishiga toʻgʻri keldi. Maʼlum boʻlishicha, oʻtgan oyda "shporlar"ga yuborilgan dastlabki ikki taklif rad etilgan edi. Faqatgina uchinchi urinishda tomonlar kelishuvga erisha olishdi. Vuskovic oʻtgan mavsumda Germaniyaning "Gamburg" klubida ijarada oʻynab, 30 ta oʻyinda 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va Bundesligada yilning eng yaxshi debyutanti deb topilgan edi.

Jamoa bosh murabbiyi Fabian Hurzeler yangi futbolchining kelishi borasida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, klub skautlari Lukani uzoq vaqt kuzatib borishgan. Murabbiy futbolchining iqtidorini yuqori baholasa-da, muxlislarni sabrli boʻlishga chaqirdi. Chunki yosh himoyachiga Premer-liga shiddatiga moslashish uchun maʼlum vaqt talab etiladi.

Himoyadagi oʻzgarishlar

Luka Vuskovicning transferi bejizga amalga oshirilmadi. Bu harakat jamoaning asosiy himoyachisi Jan Paul van Hecke "Tottenxem"ga 52 million funt evaziga oʻtib ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan. Shu tariqa, ikki klub oʻzaro himoyachilar almashinuvini amalga oshirgandek boʻlishdi, biroq har bir transfer alohida bitim sifatida rasmiylashtirildi.

Xorvatiyalik iqtidor soʻnggi jahon chempionatida Angliyaga qarshi bahsda debyut qilib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Zamonaviy markaziy himoyachi sifatida u nafaqat himoyada ishonchli oʻynaydi, balki hujumlarga qoʻshilish va standart vaziyatlarda gol urish qobiliyati bilan ham ajralib turadi. "Brayton" kabi yoshlar bilan ishlashni xush koʻradigan jamoa uchun bu ideal xarid sifatida koʻrilmoqda.

Ushbu transfer "Brayton"ning ambitsiyalari oʻsib borayotganidan dalolat beradi. Klub endilikda nafaqat iqtidorlarni kashf qilish, balki ularni yirik summalar evaziga sotib olishga ham qodir ekanini koʻrsatdi. Luka Vuskovic yangi jamoasida darhol asosiy tarkib uchun kurashishi kutilmoqda.

BraytonTottenxemLuka VuskovicTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiArsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiBugun, 16:14Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi