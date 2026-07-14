Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradi

·38·Texno
Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradi

Rossiyaning Novosibirsk viloyatida Tango rusumli yangi yengil motorli samolyotlarni seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish borasidagi rejalar atrofida tushunmovchilik yuzaga keldi. Berdsk shahri meri Semyon Lapitskiy hududda ushbu havo kemalarini yigʻish boʻyicha keng koʻlamli ishlar boshlanganini eʼlon qilgan boʻlsa-da, loyiha egasi hisoblangan S7 aviakompaniyasi bu maʼlumotni rasman rad etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki xabarlarga koʻra, "Berdsk-Sentralniy" aerodromi hududidagi ishlab chiqarish maydonchasida kompozit konstruksiya elementlarini kesish va pishirish uchun uskunalar oʻrnatilayotgani, shuningdek, yigʻish stappellari tayyorlanayotgani aytilgan edi. Biroq ixbt.com nashrining aniqlik kiritishicha, shahar hokimining bu boradagi posti keyinchalik oʻchirib tashlangan, S7 saytidagi maʼlumot esa oʻzgartirilgan.

Loyiha imkoniyatlari va texnik xususiyatlari

Tango — bu toʻrt oʻrinli oʻquv-mashgʻulot samolyoti boʻlib, u asosan fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarini tayyorlash va xususiy parvozlar uchun moʻljallangan. Samolyotning asosiy texnik koʻrsatkichlari quyidagicha:

  • Maksimal uchish vazni: 1150 kg;
  • Parvoz masofasi: 1100 km gacha;
  • Dvigatel turi: APD-520 rusumli mahalliy agregat;
  • Korpus materiali: Rossiyada ishlab chiqarilgan kompozit xomashyosi.
Loyiha doirasida samolyotning asosiy butlovchi qismlari, jumladan, dvigateli ham Berdsk shahrining oʻzida yigʻilishi rejalashtirilgan edi. Mutaxassislarning fikricha, bunday turdagi samolyotlar aviatsiya ishlari va qisqa masofali transport aloqalari uchun juda qulay hisoblanadi.

S7 aviakompaniyasi matbuot xizmati hozircha bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, avvalroq kompaniya 2025-yil yakuniga qadar dastlabki uchta tajriba nusxasini chiqarishni, 2026-yil oxiriga kelib esa seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi.

Hozirda Tango samolyotlarining ilk namunalari sinov va sertifikatlashtirish jarayonlaridan oʻtayotgani aytilmoqda. Rossiya aviatsiya sanoati uchun ushbu loyiha Gʻarb sanksiyalari sharoitida oʻzining kichik aviatsiya parkini yangilash va import oʻrnini bosish strategiyasining bir qismi sifatida koʻriladi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday yengil motorli samolyotlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Xususan, qishloq xoʻjaligi aviatsiyasi va turizmni rivojlantirishda Tango kabi ixcham havo kemalari mintaqaviy aeroportlar oʻrtasidagi aloqani yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Biroq loyihaning rasmiy maqomi va ishlab chiqarish muddatlari boʻyicha noaniqliklar saqlanib qolmoqda.

AviatsiyaRossiyaTangoS7Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaDunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaBugun, 17:11Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi