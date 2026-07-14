Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradi
Rossiyaning Novosibirsk viloyatida Tango rusumli yangi yengil motorli samolyotlarni seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish borasidagi rejalar atrofida tushunmovchilik yuzaga keldi. Berdsk shahri meri Semyon Lapitskiy hududda ushbu havo kemalarini yigʻish boʻyicha keng koʻlamli ishlar boshlanganini eʼlon qilgan boʻlsa-da, loyiha egasi hisoblangan S7 aviakompaniyasi bu maʼlumotni rasman rad etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki xabarlarga koʻra, "Berdsk-Sentralniy" aerodromi hududidagi ishlab chiqarish maydonchasida kompozit konstruksiya elementlarini kesish va pishirish uchun uskunalar oʻrnatilayotgani, shuningdek, yigʻish stappellari tayyorlanayotgani aytilgan edi. Biroq ixbt.com nashrining aniqlik kiritishicha, shahar hokimining bu boradagi posti keyinchalik oʻchirib tashlangan, S7 saytidagi maʼlumot esa oʻzgartirilgan.
Loyiha imkoniyatlari va texnik xususiyatlariTango — bu toʻrt oʻrinli oʻquv-mashgʻulot samolyoti boʻlib, u asosan fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarini tayyorlash va xususiy parvozlar uchun moʻljallangan. Samolyotning asosiy texnik koʻrsatkichlari quyidagicha:
- Maksimal uchish vazni: 1150 kg;
- Parvoz masofasi: 1100 km gacha;
- Dvigatel turi: APD-520 rusumli mahalliy agregat;
- Korpus materiali: Rossiyada ishlab chiqarilgan kompozit xomashyosi.
S7 aviakompaniyasi matbuot xizmati hozircha bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, avvalroq kompaniya 2025-yil yakuniga qadar dastlabki uchta tajriba nusxasini chiqarishni, 2026-yil oxiriga kelib esa seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi.
Hozirda Tango samolyotlarining ilk namunalari sinov va sertifikatlashtirish jarayonlaridan oʻtayotgani aytilmoqda. Rossiya aviatsiya sanoati uchun ushbu loyiha Gʻarb sanksiyalari sharoitida oʻzining kichik aviatsiya parkini yangilash va import oʻrnini bosish strategiyasining bir qismi sifatida koʻriladi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday yengil motorli samolyotlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Xususan, qishloq xoʻjaligi aviatsiyasi va turizmni rivojlantirishda Tango kabi ixcham havo kemalari mintaqaviy aeroportlar oʻrtasidagi aloqani yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Biroq loyihaning rasmiy maqomi va ishlab chiqarish muddatlari boʻyicha noaniqliklar saqlanib qolmoqda.
…