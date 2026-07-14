Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqda

·13·Avto
Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqda

Yaponiya avtogiganti Nissan kompaniyasi joriy yil oxiriga qadar Tokio koʻchalarida oʻzining Nissan Leaf modeliga asoslangan robotaksilar xizmatini sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha nafaqat transport tizimini avtomatlashtirish, balki shahar infratuzilmasida haydovchisiz harakatlanishning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya rasmiy organlardan yakuniy ruxsatnomalarni kutmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi avlod robotaksilari oddiy Nissan Leaf elektromobillaridan tubdan farq qiladi. Nissan muhandislari ushbu transport vositalari uchun maxsus redundant (takrorlanuvchi) tizimlarni ishlab chiqishdi. Bu aviasiya sohasida qoʻllaniladigan xavfsizlik texnologiyasiga oʻxshash boʻlib, agar asosiy boshqaruv tizimida nosozlik yuzaga kelsa, zaxira tizimi darhol ishga tushadi va yoʻlovchilar xavfsizligini taʼminlaydi.

Toʻrtinchi darajali avtonomiya va sunʼiy intellekt

Nissan Leaf robotaksilari 4-darajali avtonom boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Bu shuni anglatadiki, avtomobil favqulodda vaziyatlarda ham inson aralashuviga muhtoj emas. Hatto bunday mashinalarda rul va pedallarning boʻlishi ham shart emas. Biroq, ushbu texnologiya hozircha faqat maʼlum bir geografik hududlar va shahar ichidagi yetkazib berish xizmatlari bilan cheklangan.

Loyiha doirasida Nissan NVIDIA, Wayve va Uber kabi texnologik yetakchilar bilan hamkorlik qilmoqda. Avtomobilning "miyasi" vazifasini Wayve AI Driver tizimi bajaradi. Bu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u yuqori aniqlikdagi raqamli xaritalarga tayanmaydi, balki real vaqt rejimida yoʻl holatini tahlil qilib, qaror qabul qiladi. NVIDIA Drive Hyperion platformasi esa kameralar, radar va lidarlar orqali olingan maʼlumotlarni qayta ishlaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robotaksi 360 darajali koʻrinishga ega boʻlib, u atrofdagi barcha obʼ obektlarni, piyodalarni va boshqa transport vositalarini aniq koʻra oladi. Sunʼiy intellekt nafaqat joriy vaziyatni tahlil qiladi, balki oʻz harakatlarining boshqa haydovchilarga taʼsirini ham oldindan bashorat qiladi. Bu esa murakkab shahar chorrahalarida xavfsiz manevrlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Global kengayish va yoʻlovchilar uchun qulaylik

Nissan faqat texnik xavfsizlik bilan cheklanib qolmasdan, yoʻlovchilarning sayohat davomidagi qulayligiga ham eʼtibor qaratmoqda. Kelajakda robotaksilar salonida quyidagi imkoniyatlar yaratilishi koʻzda tutilgan:

  • Intuitiv boshqaruvga ega interaktiv displeylar;
  • Avtomobil va yoʻlovchi oʻrtasidagi aloqa tizimlari;
  • Sayohatni yanada qiziqarli qiluvchi multimedia xizmatlari.
Wayve va Uber kompaniyalari ushbu loyihani dunyo boʻylab 10 dan ortiq yirik shaharlarda kengaytirishni maqsad qilgan. Tizim shunday ishlab chiqilganki, uni istalgan avtomobil platformasiga moslashtirish mumkin. Bu esa kelajakda Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham haydovchisiz transport vositalarining paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin, zero texnologiya murakkab xaritalarni talab qilmaydi va har qanday shahar sharoitiga moslasha oladi.

NissanRobotaksiSunʼiy IntellektNVIDIAElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaGeely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaBugun, 15:25Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi