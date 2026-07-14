Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqda
Yaponiya avtogiganti Nissan kompaniyasi joriy yil oxiriga qadar Tokio koʻchalarida oʻzining Nissan Leaf modeliga asoslangan robotaksilar xizmatini sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha nafaqat transport tizimini avtomatlashtirish, balki shahar infratuzilmasida haydovchisiz harakatlanishning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya rasmiy organlardan yakuniy ruxsatnomalarni kutmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi avlod robotaksilari oddiy Nissan Leaf elektromobillaridan tubdan farq qiladi. Nissan muhandislari ushbu transport vositalari uchun maxsus redundant (takrorlanuvchi) tizimlarni ishlab chiqishdi. Bu aviasiya sohasida qoʻllaniladigan xavfsizlik texnologiyasiga oʻxshash boʻlib, agar asosiy boshqaruv tizimida nosozlik yuzaga kelsa, zaxira tizimi darhol ishga tushadi va yoʻlovchilar xavfsizligini taʼminlaydi.
Toʻrtinchi darajali avtonomiya va sunʼiy intellektNissan Leaf robotaksilari 4-darajali avtonom boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Bu shuni anglatadiki, avtomobil favqulodda vaziyatlarda ham inson aralashuviga muhtoj emas. Hatto bunday mashinalarda rul va pedallarning boʻlishi ham shart emas. Biroq, ushbu texnologiya hozircha faqat maʼlum bir geografik hududlar va shahar ichidagi yetkazib berish xizmatlari bilan cheklangan.
Loyiha doirasida Nissan NVIDIA, Wayve va Uber kabi texnologik yetakchilar bilan hamkorlik qilmoqda. Avtomobilning "miyasi" vazifasini Wayve AI Driver tizimi bajaradi. Bu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u yuqori aniqlikdagi raqamli xaritalarga tayanmaydi, balki real vaqt rejimida yoʻl holatini tahlil qilib, qaror qabul qiladi. NVIDIA Drive Hyperion platformasi esa kameralar, radar va lidarlar orqali olingan maʼlumotlarni qayta ishlaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robotaksi 360 darajali koʻrinishga ega boʻlib, u atrofdagi barcha obʼ obektlarni, piyodalarni va boshqa transport vositalarini aniq koʻra oladi. Sunʼiy intellekt nafaqat joriy vaziyatni tahlil qiladi, balki oʻz harakatlarining boshqa haydovchilarga taʼsirini ham oldindan bashorat qiladi. Bu esa murakkab shahar chorrahalarida xavfsiz manevrlarni amalga oshirish imkonini beradi.
Global kengayish va yoʻlovchilar uchun qulaylikNissan faqat texnik xavfsizlik bilan cheklanib qolmasdan, yoʻlovchilarning sayohat davomidagi qulayligiga ham eʼtibor qaratmoqda. Kelajakda robotaksilar salonida quyidagi imkoniyatlar yaratilishi koʻzda tutilgan:
- Intuitiv boshqaruvga ega interaktiv displeylar;
- Avtomobil va yoʻlovchi oʻrtasidagi aloqa tizimlari;
- Sayohatni yanada qiziqarli qiluvchi multimedia xizmatlari.
…