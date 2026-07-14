Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardi

·35·O‘zbekiston
Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardi

Toshkentning Sergeli tumanida 14 iyuldan boshlab Lutfkor ko‘chasining bir qismi vaqtincha yopildi. Cheklov Yangi Sergeli–Qorasuv ko‘chasidan M. Tursunzoda ko‘chasigacha bo‘lgan oraliqda amal qiladi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu hududda issiq suv ta’minoti tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Shu sabab 5 ta avtobus yo‘nalishi aylanma yo‘llar orqali harakatlanadi.

O‘zgargan yo‘nalishlar:

• 132-yo‘nalish Qipchoq, Yangi Sergeli, Shokirariq va M. Tursunzoda ko‘chalari orqali qatnaydi.
• 143-yo‘nalish Obixayot, Yangi Sergeli, Qipchoq, «Chinor» metro bekati va Sofdil ko‘chalari orqali harakatlanadi.
• 104-yo‘nalish Qipchoq, «Chinor» metro bekati, M. Tursunzoda, Shokirariq va Yangi Sergeli ko‘chalari orqali yuradi.
• 112-yo‘nalish Qipchoq, «Chinor» metro bekati, Qo‘rg‘ontepa va Lutfkor ko‘chalari orqali qatnaydi.
• 66-yo‘nalish Qipchoq ko‘chasi bo‘ylab «Chinor» metro bekati orqali harakatlanadi.

Ta’mir ishlari sabab atrofdagi ko‘chalarda tirbandlik va avtobuslar harakatida kechikishlar kuzatilishi mumkin. Yo‘lovchilarga safarni oldindan rejalashtirish tavsiya etilmoqda.

SergeliLutfkorAvtobusChinorQipchoqToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiDekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiBugun, 16:17JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriJSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriBugun, 13:49Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiBugun, 12:09Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiAbituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiBugun, 12:04Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinToshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi