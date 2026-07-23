24 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Asia Alliance Bank — 12 050 so‘m.
• Agrobank — 12 090 so‘m.
24 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 51–52 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 12 050 so‘m.
• Davrbank — 12 045 so‘m.
• MKBank — 12 040 so‘m.
• NBU — 12 040 so‘m.
• Turonbank — 12 040 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Agrobank — 12 090 so‘m.
• OFB — 12 090 so‘m.
• Tengebank — 12 090 so‘m.
• Infinbank — 12 100 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…