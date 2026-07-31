3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• MKBank — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 12 020 so‘m.
3 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 56–57 so‘mga pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• MKBank — 12 000 so‘m.
• UniversalBank — 12 000 so‘m.
• Anorbank — 11 995 so‘m.
• Orient Finans Bank — 11 990 so‘m.
• Saderat Bank — 11 990 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 12 020 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 025 so‘m.
• Agrobank — 12 040 so‘m.
• Turonbank — 12 040 so‘m.
• Xalq banki — 12 040 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…