O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Fiskal tahlillar instituti 2027 yil uchun mo‘ljallanayotgan soliq siyosatining inqilobiy asosiy yo‘nalishlarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim etdi.

Eng shov-shuvli takliflar:

  • 1 foizlik keshbekni to‘liq bekor qilish: Institut keshbek o‘z vazifasini bajarib bo‘lganini va budjet uchun juda qimmatga tushayotganini (2027 yilda 2,1 trillion so‘m) ta’kidlamoqda.

    • Muqobil variant: Aholining ehtiyojmand qatlami uchun ayrim oziq-ovqatlarga 12 foizlik QQS keshbekini saqlab qolish va yirik sovrinli maqsadli lotereyalarni joriy etish taklif qilinmoqda.

  • Bank omonatlaridan olinadigan foizlarga 5 foizlik soliq: 2026 yil may holatiga omonatlar hajmi 170 trillion so‘mni tashkil etgan. Institut ushbu daromadlarni dividendlar kabi 5 foizlik stavkada soliqqa tortishni taklif qilmoqda. Bu budjetga qo‘shimcha 1,4 trillion so‘m keltirishi mumkin.

  • Progressiv daromad solig‘iga o‘tish: 2019 yildan beri amal qilayotgan yagona 12 foizlik stavka adolat tamoyillariga to‘liq javob bermay qolgani sababli, o‘rta muddatli istiqbolda daromad solig‘ini progressiv shkala asosida undirish tizimiga o‘tish taklif qilindi.

Saqlab qolinadigan va kamaytiriladigan stavkalar:

  • Bazaviy soliq stavkalari: Foyda solig‘i (15%), jismoniy shaxslar daromad solig‘i (12%) va qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS - 12%) miqdorlari o‘zgarishsiz saqlab qolinishi taklif qilinmoqda.

  • Foyda solig‘ini 15 foizga tushirish: Banklar, mobil operatorlari va ayrim boshqa sohalar uchun amaldagi 20 foizlik foyda solig‘i stavkasini yagona 15 foizga tushirish taklif qilindi.

Budjet yo‘qotishlarini qoplash mexanizmlari:

  • Bank xizmatlarini QQSga tortish: Foyda solig‘i tushirilishidan keladigan 859 milliard so‘m yo‘qotishni qoplash uchun banklarning ayrim komission xizmatlarini (hisobvaraqlarni yuritish, kassa xizmatlari, valyuta ayirboshlash) QQSga tortish taklif qilinmoqda.

  • Alkogol aksizini oshirish: Alkogol mahsulotlari uchun aksiz stavkasini 48 ming so‘mdan 70 ming so‘mga oshirish taklif qilindi, ammo mahalliy ishlab chiqaruvchilarning soliq yukini kamaytiruvchi yangi mexanizm bilan.

Boshqa muhim o‘zgarishlar va natijalar:

  • QQS samaradorligi: QQSni qaytarish jarayonlarini to‘liq avtomatlashtirish orqali samaradorlik koeffitsiyentini 57 foizdan 63 foizga yetkazish va qo‘shimcha 5 trillion so‘m tushum olish rejalashtirilmoqda.

  • Soliq imtiyozlari samarasizligi: Umumiy ovqatlanish sohasida ijtimoiy soliqni 12 foizdan 1 foizga tushirish kutilgan natijani (rasmiy bandlikni oshirishni) bermagani aytildi.

  • YATT va o‘zini o‘zi band qilganlar: Ular o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etish va ijtimoiy to‘lovni eng kam ish haqi miqdoriga tenglashtirish taklif qilindi.

  • Uglerod solig‘i: Yirik sanoat korxonalari uchun uglerod solig‘ini 2028 yildan joriy etish rejalashtirilmoqda.

E’tirozlar:

Tadbir davomida soliq maslahatchisi Murod Muhammadjonov asosiy e’tibor soliq stavkalarini o‘zgartirishga emas, balki xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilishi kerakligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ayrim sohalarda biznesning 90 foizdan ortig‘i norasmiy faoliyat yuritayotgan sharoitda, ularni qonuniy iqtisodiyotga olib kirishning aniq mexanizmlari yetarli darajada aks etmagan.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Taklif etuvchi organ

Fiskal tahlillar instituti (IMV huzurida)

Maqsadli yil

2027 yil

Shov-shuvli takliflar

1% keshbekni bekor qilish, Omonatlarga 5% soliq, Progressiv daromad solig‘i

Budjetga qo‘shimcha tushum (Kutilmagan)

QQS samaradorligidan: 5 trln so‘m; Omonatlardan: 1,4 trln so‘m

Soliq yuki kamaytiriladiganlar

Banklar va mobil operatorlar (Foyda solig‘i 15% gacha)

E’tirozlar markazi

Xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish mexanizmlari yetishmasligi

Uglerod solig‘i (Reja)

2028 yildan (2027 yil tayyorgarlik)

Ushbu inqilobiy soliq o‘zgarishlari haqidagi xabarni tezroq yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga yuboring!

O‘zbekistonda keshbek bekor qilinishiga va omonatlarga soliq joriy etilishiga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi31 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:3231 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda31 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:5130 nafar afg‘on tadbirkori Toshkentda: maqsad nima? (foto)30 nafar afg‘on tadbirkori Toshkentda: maqsad nima? (foto)Kecha, 23:0530 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:1930 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:4029 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28.07, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi