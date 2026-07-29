30 nafar afg‘on tadbirkori Toshkentda: maqsad nima? (foto)
Afg‘onistonning avtomobil va ehtiyot qismlari savdosi sohasida ishlaydigan 30 nafardan ortiq tadbirkori Toshkentga keldi. Delegatsiya poytaxtdagi yirik savdo maydonlari va korxonalar faoliyati bilan tanishib, o‘zbekistonlik hamkorlar bilan yangi biznes aloqalarini yo‘lga qo‘yish imkoniyatlarini o‘rganmoqda.
Tashrif oddiy tanishuv safari bilan cheklanmasligi kutilmoqda. Dasturdan ikki mamlakat tadbirkorlari o‘rtasida uchrashuvlar o‘tkazish, savdo loyihalarini muhokama qilish va amaliy kelishuvlarga erishish masalalari ham o‘rin olgan.
Delegatsiya qaysi obyektlarga bordi?
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, afg‘onistonlik tadbirkorlar Toshkentdagi uchta muhim manzilga tashrif buyurdi:
Tashrif manzili
O‘rganilgan yo‘nalish
Sergeli avtomobil bozori
Ishlatilgan avtomobillar va ehtiyot qismlari savdosi
Tashkent INDEX
Savdo infratuzilmasi va tadbirkorlar uchun shart-sharoitlar
«Banner Print» MCHJ
Korxona faoliyati va ishlab chiqarish jarayonlari
Mehmonlarga avtomobil va ehtiyot qismlarini sotish, xaridorlarga xizmat ko‘rsatish, savdo nuqtalarini tashkil etish hamda bozor infratuzilmasini boshqarish bo‘yicha ma’lumotlar berilgan.
Delegatsiya a’zolari mahsulotlarni joylashtirish, ulgurji va chakana savdoni tashkil qilish, tadbirkorlarga ko‘rsatiladigan xizmatlar hamda transport vositalari oldi-sotdisi uchun yaratilgan sharoitlarga alohida qiziqish bildirgan.
Sergeli bozoridagi o‘zgarishlar ham ko‘rsatildi
Sergeli avtomobil bozori poytaxtdagi ishlatilgan transport vositalari va ehtiyot qismlari savdosining asosiy markazlaridan biri hisoblanadi.
Yaqinda qariyb 24 gektar maydonni egallagan bozorda modernizatsiya ishlari amalga oshirildi. Kiruvchi va chiquvchi avtomobillar, avtoturargohlar hamda transport harakatini kuzatish uchun raqamli nazorat tizimi joriy etilgani xabar qilingan. Shuningdek, norasmiy ishlagan 116 nafar fuqaro rasmiy bandlikka o‘tkazilgan, ulardan 35 nafari tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tgan.
Bu tajriba afg‘onistonlik tadbirkorlar uchun savdoni tartibga solish, xizmat sifatini oshirish va norasmiy bozorni qisqartirish nuqtayi nazaridan qiziq bo‘lishi mumkin.
Nega aynan avtomobil sohasi?
Afg‘onistonda avtomobil va ehtiyot qismlariga talab yuqori bo‘lib, ushbu bozorda import, ulgurji savdo, ta’mirlash va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari o‘zaro bog‘langan.
Toshkentdagi tashrif natijasida quyidagi hamkorlik yo‘nalishlari muhokama qilinishi mumkin:
avtomobil va ehtiyot qismlarini o‘zaro yetkazib berish;
ulgurji savdo kanallarini tashkil etish;
servis va texnik xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirish;
savdo maydonlarini boshqarish tajribasini almashish;
logistika va ombor infratuzilmasi bo‘yicha sheriklik;
qo‘shma korxonalar va dilerlik markazlarini tashkil etish.
Hozircha muayyan shartnoma yoki loyihalar haqida rasmiy tafsilot berilmagan. Ammo tashrif davomida rejalashtirilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar dastlabki qiziqishni amaliy kelishuvga aylantirishi mumkin.
O‘zbekiston va Afg‘oniston savdosi tez o‘smoqda
Mazkur biznes tashrifi ikki mamlakat o‘rtasida iqtisodiy aloqalar faollashib borayotgan bir vaqtga to‘g‘ri keldi.
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yilda O‘zbekiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi tashqi savdo aylanmasi qariyb 1,7 milliard dollarni tashkil etgan. Shu davrda Afg‘onistonga yo‘naltirilgan O‘zbekiston eksporti 1,5 milliard dollarga yetgan.
2025 yilda ikki tomon savdo aylanmasini kelgusida 3 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha choralarni belgilagan. O‘sha muzokaralar doirasida har ikki mamlakatdan 60 nafarga yaqin tadbirkor ishtirokida B2B uchrashuvlar ham tashkil etilgan edi.
2026 yil mart oyida Toshkentda o‘tkazilgan «Made in Afghanistan Expo» ko‘rgazmasida esa Afg‘onistondan 120 dan ortiq tadbirkor va kompaniya vakillari qatnashgan. Ko‘rgazmadan keyin eksport-import muzokaralari va investitsiyaviy hamkorlikka bag‘ishlangan biznes uchrashuvlari o‘tkazilishi belgilangan edi.
Bu raqamlar tadbirkorlar darajasidagi aloqalar bir martalik tashrif emas, balki kengayib borayotgan iqtisodiy jarayonning bir qismi ekanini ko‘rsatadi.
Tashrifdan qanday natija kutilmoqda?
Delegatsiya dasturi davomida o‘zbekistonlik avtomobil sotuvchilari, ehtiyot qismlari yetkazib beruvchilari va boshqa tadbirkorlar bilan qator uchrashuvlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Muzokaralarda:
mahsulot turlari va yetkazib berish hajmlari;
narx va hisob-kitob mexanizmlari;
transport hamda bojxona jarayonlari;
Afg‘oniston bozorida o‘zbek mahsulotlarini sotish;
qo‘shma investitsiya loyihalari;
uzoq muddatli hamkorlik shartlari muhokama qilinishi mumkin.
Biznes tashrifining haqiqiy samarasi uchrashuvlardan keyin imzolanadigan shartnomalar, yangi savdo kanallari va amalga oshiriladigan loyihalar orqali ma’lum bo‘ladi.
Asosiy xulosa
Afg‘onistondan kelgan 30 nafardan ortiq avtomobil sohasi tadbirkorining Toshkentga tashrifi ikki davlat o‘rtasidagi savdo aloqalari yangi yo‘nalishlarga kengayayotganini ko‘rsatadi.
Mehmonlar Sergeli avtomobil bozori, Tashkent INDEX va mahalliy korxona faoliyati bilan tanishdi. Endi asosiy masala — ushbu tanishuvlar real shartnomalar, yangi yetkazib berish zanjirlari va qo‘shma biznes loyihalariga aylanadimi?
Agar rejalashtirilgan muzokaralar amaliy natija bersa, avtomobil va ehtiyot qismlari savdosi O‘zbekiston–Afg‘oniston iqtisodiy hamkorligining yangi o‘sish nuqtalaridan biriga aylanishi mumkin.
…