31 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Markaziy bank 2026 yil 31 iyul sanasi uchun xorijiy valyutalarning yangi rasmiy qiymatini e’lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 28,87 so'mga arzonlab, 12 006,39 so'mni tashkil etdi. Shuningdek, yevro 54,76 so'mga qimmatlab 13 765,33 so'mga tenglashgan bo'lsa, Rossiya rubli 1,02 so'mga arzonlab 150,44 so'm bo'ldi. Boshqa xorijiy valyuta kurslarida ham o'zgarishlar kuzatilib, ularning qiymatlari Markaziy bank tomonidan belgilandi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 31 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 28,87 so‘mga arzonlab, 12 006,39 so‘mga tushdi.
• Yevro 54,76 so‘mga qimmatlab, 13 765,33 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,02 so‘mga arzonlab, 150,44 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 62,46 so‘mga qimmatlab, 16 065,75 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,04 so‘mga arzonlab, 73,52 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 67,3 so‘mga qimmatlab, 14 746,24 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,62 so‘mga arzonlab, 1 777,38 so‘mga tushdi.
…