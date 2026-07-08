9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 42,94 so‘mga arzonlab, 13 691,42 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 16,57 so‘mga arzonlab, 12 004,75 so‘mga tushdi.
• Yevro 42,94 so‘mga arzonlab, 13 691,42 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,53 so‘mga arzonlab, 157,11 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 67,79 so‘mga arzonlab, 16 017,94 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,34 so‘mga arzonlab, 73,89 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 38,93 so‘mga arzonlab, 14 855,53 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 3,79 so‘mga arzonlab, 1 765,46 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…