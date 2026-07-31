Milan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdi

·0·Sport
Milan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdi

Milan klubi hamda jahon futboli oʻzining eng yorqin namoyandalaridan biridan ayrildi. Futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri, Milan jamoasining afsonaviy ramzi Franko Bazezi 66 yoshida olamdan oʻtdi. Bu haqda Goal.com nashri xabar berdi va ushbu yoʻqotish butun futbol olamida chuqur qaygʻu bilan qarshi olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya futboli va rossonerilar tarixi oʻzining sadoqatli farzandidan ayrilganidan motam tutmoqda. Franko Bazezi nomi Milan klubi bilan uzviy bogʻliq boʻlib, u butun faoliyati davomida faqat bitta jamoa sharafini munosib himoya qilgan kam sonli sodiq futbolchilardan biri edi. Uning maydondagi namunali xarakteri, sardorlik fazilatlari hamda oʻyin uslubi klub DNA'sining ajralmas qismiga aylangan.

Afsonaviy raqam va buyuk meros

Futbolchining klubdagi oʻrni shu qadar baland ediki, uning 6-raqamli libosi butunlay abadiylashtirilib, Milan tarixiga muhrlandi. Bazezi himoya chizigʻidagi mukammalligi, vaziyatni oldindan seza olish qobiliyati va raqib hujumlarini bartaraf etishdagi yuksak mahorati bilan butun dunyoga tanilgandi. Uning maydondagi harakati va rahbarligi yosh avlod uchun chinakam maktab vazifasini oʻtagan.

Goal.com xabariga koʻra, klub rahbariyati va millionlab muxlislar marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirmoqda. Ushbu ogʻir judolik daqiqalarida butun dunyodagi rossoneri muxlislari oʻzlarining sevimli afsonasini hurmat bilan yodga olmoqda. Bazezi nafaqat Milan, balki butun Italiya futbolining faxri sifatida tarix sahifalarida qoladi.

Franco BaresiAC MilanFutbol afsonasiItaliya futboliGoal.com
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!Bugun, 01:11Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Bugun, 01:01Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinAtletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinBugun, 00:39Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariShomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariKecha, 23:24Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaAleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaKecha, 22:17Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Kecha, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi