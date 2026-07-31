Milan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdi
Milan klubi hamda jahon futboli oʻzining eng yorqin namoyandalaridan biridan ayrildi. Futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri, Milan jamoasining afsonaviy ramzi Franko Bazezi 66 yoshida olamdan oʻtdi. Bu haqda Goal.com nashri xabar berdi va ushbu yoʻqotish butun futbol olamida chuqur qaygʻu bilan qarshi olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya futboli va rossonerilar tarixi oʻzining sadoqatli farzandidan ayrilganidan motam tutmoqda. Franko Bazezi nomi Milan klubi bilan uzviy bogʻliq boʻlib, u butun faoliyati davomida faqat bitta jamoa sharafini munosib himoya qilgan kam sonli sodiq futbolchilardan biri edi. Uning maydondagi namunali xarakteri, sardorlik fazilatlari hamda oʻyin uslubi klub DNA'sining ajralmas qismiga aylangan.
Afsonaviy raqam va buyuk merosFutbolchining klubdagi oʻrni shu qadar baland ediki, uning 6-raqamli libosi butunlay abadiylashtirilib, Milan tarixiga muhrlandi. Bazezi himoya chizigʻidagi mukammalligi, vaziyatni oldindan seza olish qobiliyati va raqib hujumlarini bartaraf etishdagi yuksak mahorati bilan butun dunyoga tanilgandi. Uning maydondagi harakati va rahbarligi yosh avlod uchun chinakam maktab vazifasini oʻtagan.
Goal.com xabariga koʻra, klub rahbariyati va millionlab muxlislar marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirmoqda. Ushbu ogʻir judolik daqiqalarida butun dunyodagi rossoneri muxlislari oʻzlarining sevimli afsonasini hurmat bilan yodga olmoqda. Bazezi nafaqat Milan, balki butun Italiya futbolining faxri sifatida tarix sahifalarida qoladi.
…