Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Usmon Dembele o'zini hech qachon "tanlangan iste'dod" deb hisoblamaganini, balki butun faoliyati davomida tinimsiz va ko'zga ko'rinmas og'ir mehnat evaziga bugungi yuqori cho'qqiga yetib kelganini ochiqladi.
- Uning fikricha, barcha yutuqlari tabiiy tug'ma baxt emas, balki tinimsiz mashg'ulotlar samarasi.
- O'tgan mavsumda Parij jamoasi safida chinakam yorqin va fantastik o'yin ko'rsatgan Dembele bu yil hech qanday bosimsiz, xotirjam tarzda yangi g'alabalar sari intilmoqda.
Yevropa futbolida yangi mavsumning eng asosiy intrigalaridan biri — dunyoning eng yaxshi futbolchisiga topshiriladigan nufuzli «Oltin to‘p» sovrini atrofida qizg‘in muhokamalar boshlandi. Fransiyaning «PSJ» klubi va milliy terma jamoa yetakchisi Usmon Dembele 2026 yilda ushbu oliy shaxsiy mukofotni qo‘lga kiritish imkoniyatlari haqida berilgan savolga kutilmagan darajada samimiy va falsafiy javob qaytardi. Fransiya 1-ligasi rasmiy efirida chiqish qilgan hujumchi o‘zini hech qachon «tanlangan iste’dod» deb hisoblamaganini, balki butun faoliyati davomida faqat tinimsiz va ko‘zga ko‘rinmas og‘ir mehnat evaziga bugungi yuqori cho‘qqiga yetib kelganini ochiqladi.
O‘tgan mavsumda Parij jamoasi safida chinakam yorqin va fantastik o‘yin ko‘rsatib, mutaxassislar e’tirofiga sazovor bo‘lgan yulduz bu yil hech qanday bosimsiz, xotirjam tarzda yangi g‘alabalar sari intilayotganini ta’kidladi. Xo‘sh, bir paytlar jarohatlar va intizom muammolari sababli tanqidlar ostida qolgan Dembele qanday qilib jahonning eng xavfli hujumchisiga aylandi, «PSJ»dagi muvaffaqiyat unga «Oltin to‘p»ni olib bera oladimi va futbolchining kutilmagan kamtarligi ortida qanday sir yashiringan?
«Sinf oxiridagi bola va tanlanmagan taqdir»: Dembelening iqrori
Fransiyalik vinger o‘z hayotiy va futboldagi falsafasini ochiq namoyon etdi:
Kamtarin mehnat namunasi: «Men har doim shunday bo‘lganman. Bilasizmi, sinfning oxirida o‘tirib, astoydil mehnat qilardim. Faoliyatim davomida hech qachon ko‘p gapirmaganman, shunchaki juda ko‘p mehnat qildim», — deya bolalik va faoliyat yo‘lini xotirladi Dembele;
«Men tanlanganlardan emasdim»: Hujumchi ortiqcha dabdaba va shov-shuvlardan qochib, barcha yutuqlari tabiiy tug‘ma baxt emas, balki tinimsiz mashg‘ulotlar samarasi ekanini ta’kidladi: «Aytganimdek, men hech qachon tanlanganlardan bo‘lmaganman, faqat qattiq mehnat qildim»;
Ortiqcha gap-so‘zlarsiz natija: Futbolchi o‘z faoliyatida matbuotga ko‘p intervyu berishdan ko‘ra, maydonda to‘p bilan gapirishni afzal ko‘rganini bildirdi.
«PSJ»dagi fantastik mavsum va mehnatning qadrlanishi
Parij klubidagi faoliyat Dembelening salohiyatini to‘liq ochib berdi:
Ortda qolgan ajoyib yil: «O‘tgan yili «PSJ» bilan fantastik mavsum o‘tkazganim uchun mehnatim taqdirlandi», — dedi futbolchi jamoaviy va shaxsiy yutuqlari haqida;
Klubdagi yetakchilik: Kilian Mbappe klubni tark etganidan keyin parijliklar hujum chizig‘ining asosiy drayveri va golli vaziyatlar yaratuvchisi aynan Usmon bo‘lib qoldi;
O‘yindagi barqarorlik: Ilgari muntazam jarohatlar bilan kurashgan yulduz so‘nggi mavsumda yuqori jismoniy formani saqlab qolib, maydonda haqiqiy jamoaviy yetakchiga aylandi.
2026 yilgi «Oltin to‘p» va «Bosimsiz xotirjamlik»
Shaxsiy mukofotlar borasidagi kurashga Dembele sovuqqonlik bilan qaramoqda:
Ortiqcha bosimning yo‘qligi: «Bu yil esa hammasi qanday kechishini ko‘ramiz. Bosimsiz, xotirjamlik bilan», — deya javob qaytardi hujumchi muxlislar va jurnalistlarning qiziquvchan savollariga;
Yevropaning asosiy da’vogarlari safida: So‘nggi yillardagi barqaror o‘yinlari tufayli ekspertlar uni qit’aning eng nufuzli individual sovrini uchun jiddiy nomzodlar qatorida ko‘rsatmoqda;
Jamoaviy sovrinlar ustuvorligi: Hujumchi uchun Chempionlar ligasi va milliy chempionatdagi g‘alabalar har qanday shaxsiy statuetkadan ustun ekani uning xotirjam kayfiyatidan sezilib turibdi.
Usmon Dembelening shov-shuvlardan xoli, mehnatga tayangan ushbu pozitsiyasi uni 2026 yilgi katta futbol maydonlarida yanada xavfli va maqsad sari intiluvchan yulduzga aylantirmoqda.
Sizningcha, Usmon Dembele 2026 yil yakunlariga ko‘ra nufuzli «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritishga haqlimi yoki bu borada boshqa nomzodlarning imkoniyati yuqoriroqmi? Fransuz vingerining sinf orqasidagi kamtarin bolalikdan jahon yulduzigacha bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha sport ixlosmandlari hamda «PSJ» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…