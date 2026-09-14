Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?

·36·Sport
Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Usmon Dembele o'zini hech qachon "tanlangan iste'dod" deb hisoblamaganini, balki butun faoliyati davomida tinimsiz va ko'zga ko'rinmas og'ir mehnat evaziga bugungi yuqori cho'qqiga yetib kelganini ochiqladi.
  • Uning fikricha, barcha yutuqlari tabiiy tug'ma baxt emas, balki tinimsiz mashg'ulotlar samarasi.
  • O'tgan mavsumda Parij jamoasi safida chinakam yorqin va fantastik o'yin ko'rsatgan Dembele bu yil hech qanday bosimsiz, xotirjam tarzda yangi g'alabalar sari intilmoqda.

Yevropa futbolida yangi mavsumning eng asosiy intrigalaridan biri — dunyoning eng yaxshi futbolchisiga topshiriladigan nufuzli «Oltin to‘p» sovrini atrofida qizg‘in muhokamalar boshlandi. Fransiyaning «PSJ» klubi va milliy terma jamoa yetakchisi Usmon Dembele 2026 yilda ushbu oliy shaxsiy mukofotni qo‘lga kiritish imkoniyatlari haqida berilgan savolga kutilmagan darajada samimiy va falsafiy javob qaytardi. Fransiya 1-ligasi rasmiy efirida chiqish qilgan hujumchi o‘zini hech qachon «tanlangan iste’dod» deb hisoblamaganini, balki butun faoliyati davomida faqat tinimsiz va ko‘zga ko‘rinmas og‘ir mehnat evaziga bugungi yuqori cho‘qqiga yetib kelganini ochiqladi.

O‘tgan mavsumda Parij jamoasi safida chinakam yorqin va fantastik o‘yin ko‘rsatib, mutaxassislar e’tirofiga sazovor bo‘lgan yulduz bu yil hech qanday bosimsiz, xotirjam tarzda yangi g‘alabalar sari intilayotganini ta’kidladi. Xo‘sh, bir paytlar jarohatlar va intizom muammolari sababli tanqidlar ostida qolgan Dembele qanday qilib jahonning eng xavfli hujumchisiga aylandi, «PSJ»dagi muvaffaqiyat unga «Oltin to‘p»ni olib bera oladimi va futbolchining kutilmagan kamtarligi ortida qanday sir yashiringan?

«Sinf oxiridagi bola va tanlanmagan taqdir»: Dembelening iqrori

Fransiyalik vinger o‘z hayotiy va futboldagi falsafasini ochiq namoyon etdi:

  • Kamtarin mehnat namunasi: «Men har doim shunday bo‘lganman. Bilasizmi, sinfning oxirida o‘tirib, astoydil mehnat qilardim. Faoliyatim davomida hech qachon ko‘p gapirmaganman, shunchaki juda ko‘p mehnat qildim», — deya bolalik va faoliyat yo‘lini xotirladi Dembele;

  • «Men tanlanganlardan emasdim»: Hujumchi ortiqcha dabdaba va shov-shuvlardan qochib, barcha yutuqlari tabiiy tug‘ma baxt emas, balki tinimsiz mashg‘ulotlar samarasi ekanini ta’kidladi: «Aytganimdek, men hech qachon tanlanganlardan bo‘lmaganman, faqat qattiq mehnat qildim»;

  • Ortiqcha gap-so‘zlarsiz natija: Futbolchi o‘z faoliyatida matbuotga ko‘p intervyu berishdan ko‘ra, maydonda to‘p bilan gapirishni afzal ko‘rganini bildirdi.

«PSJ»dagi fantastik mavsum va mehnatning qadrlanishi

Parij klubidagi faoliyat Dembelening salohiyatini to‘liq ochib berdi:

  • Ortda qolgan ajoyib yil: «O‘tgan yili «PSJ» bilan fantastik mavsum o‘tkazganim uchun mehnatim taqdirlandi», — dedi futbolchi jamoaviy va shaxsiy yutuqlari haqida;

  • Klubdagi yetakchilik: Kilian Mbappe klubni tark etganidan keyin parijliklar hujum chizig‘ining asosiy drayveri va golli vaziyatlar yaratuvchisi aynan Usmon bo‘lib qoldi;

  • O‘yindagi barqarorlik: Ilgari muntazam jarohatlar bilan kurashgan yulduz so‘nggi mavsumda yuqori jismoniy formani saqlab qolib, maydonda haqiqiy jamoaviy yetakchiga aylandi.

2026 yilgi «Oltin to‘p» va «Bosimsiz xotirjamlik»

Shaxsiy mukofotlar borasidagi kurashga Dembele sovuqqonlik bilan qaramoqda:

  • Ortiqcha bosimning yo‘qligi: «Bu yil esa hammasi qanday kechishini ko‘ramiz. Bosimsiz, xotirjamlik bilan», — deya javob qaytardi hujumchi muxlislar va jurnalistlarning qiziquvchan savollariga;

  • Yevropaning asosiy da’vogarlari safida: So‘nggi yillardagi barqaror o‘yinlari tufayli ekspertlar uni qit’aning eng nufuzli individual sovrini uchun jiddiy nomzodlar qatorida ko‘rsatmoqda;

  • Jamoaviy sovrinlar ustuvorligi: Hujumchi uchun Chempionlar ligasi va milliy chempionatdagi g‘alabalar har qanday shaxsiy statuetkadan ustun ekani uning xotirjam kayfiyatidan sezilib turibdi.

Usmon Dembelening shov-shuvlardan xoli, mehnatga tayangan ushbu pozitsiyasi uni 2026 yilgi katta futbol maydonlarida yanada xavfli va maqsad sari intiluvchan yulduzga aylantirmoqda.

Sizningcha, Usmon Dembele 2026 yil yakunlariga ko‘ra nufuzli «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritishga haqlimi yoki bu borada boshqa nomzodlarning imkoniyati yuqoriroqmi? Fransuz vingerining sinf orqasidagi kamtarin bolalikdan jahon yulduzigacha bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha sport ixlosmandlari hamda «PSJ» muxlislariga ulashing!

Usmon DembelePSJOltin to‘p2026 yil FIFA Uild Kap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradiBugun, 17:28Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiGus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiBugun, 17:17Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariBugun, 17:11Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?