Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Galaxy S24 smartfonlari uchun One UI 9 interfeysining ikkinchi beta-versiyasini tarqatishni boshladi, bu esa ikki yillik qurilmalar egalariga ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini taqdim etadi.
- Ushbu yangilanish orqali Now Nudge, My Fan Cam, Now Brief va Call Brief kabi yangi funksiyalar Galaxy S24 qurilmalariga yetib kelgan.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining avvalgi avlod flagmanlari uchun dasturiy taʼminotni yangilash jarayonini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy S24 smartfonlar seriyasi uchun One UI 9 interfeysining ikkinchi beta-versiyasi (ZZI4) tarqatila boshlandi. Ushbu yangilanish ikki yillik qurilmalar egasiga ilgari faqat eng soʻnggi rusumdagi gadjetlarga xos boʻlgan ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jahon texnologiya bozorida foydalanuvchilar oʻz qurilmalarining uzoqroq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini yuqori baholashadi. Samsung kompaniyasi ham oʻzining flagman modellarini muntazam ravishda yangi dasturiy yechimlar bilan taʼminlab kelmoqda. Maʼlum boʻlishicha, joriy beta-yangilanish orqali kelgusida chiqadigan Galaxy S26 va Galaxy Z Fold8 modellarida kutilayotgan bir qator qiziqarli funksiyalar Galaxy S24 qurilmalariga ham yetib kelgan.
Sunʼiy intellekt imkoniyatlarining kengayishiYangi dasturiy taʼminot foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bir nechta sezilarli oʻzgarishlarni oʻz ichiga olgan. Xususan, yangilangan tizim quyidagi imkoniyatlar bilan boyitildi:
- Now Nudge — foydalanuvchiga kerakli paytda kontekstli maslahatlar beruvchi yordamchi funksiya.
- My Fan Cam — kamera imkoniyatlarini yanada kengaytirib, kontent yaratishni osonlashtiradi.
- Now Brief — shaxsiylashtirilgan maʼlumotlar kartochkalarini sozlash imkonini beradi.
- Call Brief — ovozli qoʻngʻiroqlar bilan ishlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.
Hozirgi kunda mazkur dasturiy taʼminot sinov rejimida tarqatilayotgani bois, baʼzi kichik xatoliklar uchrashi mumkin. Biroq kompaniya beta-test yakunlangach, barqaror versiyani barcha foydalanuvchilar uchun ommaviy ravishda chiqarishni rejalashtirgan. Bu esa Galaxy S24 egalariga yangi qurilma xarid qilmasdan turib ham eng soʻnggi funksiyalardan bahramand boʻlish imkonini beradi.
Izohlar 0
…