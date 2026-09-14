Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldi

·27·Texno
Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Galaxy S24 smartfonlari uchun One UI 9 interfeysining ikkinchi beta-versiyasini tarqatishni boshladi, bu esa ikki yillik qurilmalar egalariga ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini taqdim etadi.
  • Ushbu yangilanish orqali Now Nudge, My Fan Cam, Now Brief va Call Brief kabi yangi funksiyalar Galaxy S24 qurilmalariga yetib kelgan.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining avvalgi avlod flagmanlari uchun dasturiy taʼminotni yangilash jarayonini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy S24 smartfonlar seriyasi uchun One UI 9 interfeysining ikkinchi beta-versiyasi (ZZI4) tarqatila boshlandi. Ushbu yangilanish ikki yillik qurilmalar egasiga ilgari faqat eng soʻnggi rusumdagi gadjetlarga xos boʻlgan ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jahon texnologiya bozorida foydalanuvchilar oʻz qurilmalarining uzoqroq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini yuqori baholashadi. Samsung kompaniyasi ham oʻzining flagman modellarini muntazam ravishda yangi dasturiy yechimlar bilan taʼminlab kelmoqda. Maʼlum boʻlishicha, joriy beta-yangilanish orqali kelgusida chiqadigan Galaxy S26 va Galaxy Z Fold8 modellarida kutilayotgan bir qator qiziqarli funksiyalar Galaxy S24 qurilmalariga ham yetib kelgan.

Sunʼiy intellekt imkoniyatlarining kengayishi

Yangi dasturiy taʼminot foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bir nechta sezilarli oʻzgarishlarni oʻz ichiga olgan. Xususan, yangilangan tizim quyidagi imkoniyatlar bilan boyitildi:

  • Now Nudge — foydalanuvchiga kerakli paytda kontekstli maslahatlar beruvchi yordamchi funksiya.
  • My Fan Cam — kamera imkoniyatlarini yanada kengaytirib, kontent yaratishni osonlashtiradi.
  • Now Brief — shaxsiylashtirilgan maʼlumotlar kartochkalarini sozlash imkonini beradi.
  • Call Brief — ovozli qoʻngʻiroqlar bilan ishlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.
Ushbu funksiyalarning joriy etilishi smartfonlardan foydalanish tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi va kundalik vazifalarni bajarishni avtomatlashtirishga yordam beradi. Sunʼiy intellekt vositalarining eskiroq modellarga ham bosqichma-bosqich tatbiq etilishi texnologiya ixlosmandlari orasida ijobiy qarshi olinmoqda.

Hozirgi kunda mazkur dasturiy taʼminot sinov rejimida tarqatilayotgani bois, baʼzi kichik xatoliklar uchrashi mumkin. Biroq kompaniya beta-test yakunlangach, barqaror versiyani barcha foydalanuvchilar uchun ommaviy ravishda chiqarishni rejalashtirgan. Bu esa Galaxy S24 egalariga yangi qurilma xarid qilmasdan turib ham eng soʻnggi funksiyalardan bahramand boʻlish imkonini beradi.

SamsungGalaxy S24One UI 9TexnologiyalarSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfHuawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfBugun, 17:24Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi