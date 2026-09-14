Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi

·37·Sport
Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti hujumchi Neymar uchun terma jamoadagi faoliyat rasman yakunlanganini tasdiqladi.
  • Anchelottining so'zlariga ko'ra, Neymar o'z xohishi bilan milliy jamoadan ketishga qaror qilgan va uning o'rnini to'g'ridan-to'g'ri bosadigan futbolchini topish mushkul.
  • Braziliya futbolida yangi sahifa ochilib, murabbiylar shtabi 2030 yilgi mundialga qadar jamoani tubdan yangilash rejasini tuzdi.

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti hujumchi Neymar uchun terma jamoadagi davr rasman oʻz nihoyasiga yetganini maʼlum qildi. Jahon chempionatidagi omadsiz suddan soʻng besh karra jahon chempionlari safida tub burilish yasash va yosh futbolchilarga tayanish vaqti kelgani taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

CNN Esportes nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis braziliyaliklar yetakchisi oʻz xohishi bilan milliy jamoadan ketishga qaror qilganini aytdi. Anchelottining soʻzlariga koʻra, Neymar kabi noyob isteʼdod egasining oʻrnini toʻgʻridan-toʻgʻri bosadigan futbolchini topishning imkoni yoʻq va bu boʻshliqni yopish mushkul.

Yangi avlod sari qadam

Neymarning ketishi bilan Braziliya futbolida yangi sahifa ochilmoqda. Murabbiylar shtabi sport direktori Rodrigo Kaetano bilan birgalikda 2030 yilgi mundialga qadar jamoani tubdan yangilash rejasini tuzdi. Soʻnggi tarkib tanlovlarida faxriy futbolchilar chetga surilib, mahalliy chempionat va Yevropadagi istiqbolli yoshlarga eʼtibor qaratilmoqda.

Anchelottining rejasiga koʻra, endi asosiy eʼtibor 2004, 2005 va 2006 yillarda tugʻilgan yoshlarga qaratiladi. Hatto 2008 yilda tugʻilgan ulkan salohiyatga ega oʻsmirlar ham murabbiylar nazoratida boʻlib, ularning yoshini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich tarkibga jalb etish koʻzda tutilgan.

Jamoaviy oʻyin ustuvorligi

Goal.com xabar qilishicha, Neymar davridagi asosiy muammolardan biri oʻyin taqdirini faqat bitta futbolchining shaxsiy mahoratiga bogʻlab qoʻyish boʻlgan. Karlo Anchelotti bu anʼanaga barham berib, zamonaviy futbolda yakka iqtidor emas, balki jamoaviy harakatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taʼkidladi.

Italiyalik mutaxassis individual mahorat gʻalaba qozonish imkoniyatini oshirsa-da, zamonaviy futbol jamoaviy intizomsizlikni kechirmasligini qayd etdi. Shu boisdan kelajakda kuchli va jipslashgan jamoa tuzish ustida qattiq ish olib borilmoqda.

Yangi yondashuv yaqinlashib kelayotgan oʻyinlardayoq sinovdan oʻtkaziladi. Avstraliya va Hindistonga qarshi bahslarda murabbiylar shtabi bir nechta yangi futbolchilarga imkon berib, ularning uzoq muddatli salohiyatini baholashni rejalashtirgan.

NeymarKarlo AnchelottiBraziliyaTerma jamoaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiOsiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiBugun, 18:421 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradiBugun, 17:28Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Bugun, 17:21Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiGus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiBugun, 17:17Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?