Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti hujumchi Neymar uchun terma jamoadagi faoliyat rasman yakunlanganini tasdiqladi.
- Anchelottining so'zlariga ko'ra, Neymar o'z xohishi bilan milliy jamoadan ketishga qaror qilgan va uning o'rnini to'g'ridan-to'g'ri bosadigan futbolchini topish mushkul.
- Braziliya futbolida yangi sahifa ochilib, murabbiylar shtabi 2030 yilgi mundialga qadar jamoani tubdan yangilash rejasini tuzdi.
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti hujumchi Neymar uchun terma jamoadagi davr rasman oʻz nihoyasiga yetganini maʼlum qildi. Jahon chempionatidagi omadsiz suddan soʻng besh karra jahon chempionlari safida tub burilish yasash va yosh futbolchilarga tayanish vaqti kelgani taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
CNN Esportes nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis braziliyaliklar yetakchisi oʻz xohishi bilan milliy jamoadan ketishga qaror qilganini aytdi. Anchelottining soʻzlariga koʻra, Neymar kabi noyob isteʼdod egasining oʻrnini toʻgʻridan-toʻgʻri bosadigan futbolchini topishning imkoni yoʻq va bu boʻshliqni yopish mushkul.
Yangi avlod sari qadamNeymarning ketishi bilan Braziliya futbolida yangi sahifa ochilmoqda. Murabbiylar shtabi sport direktori Rodrigo Kaetano bilan birgalikda 2030 yilgi mundialga qadar jamoani tubdan yangilash rejasini tuzdi. Soʻnggi tarkib tanlovlarida faxriy futbolchilar chetga surilib, mahalliy chempionat va Yevropadagi istiqbolli yoshlarga eʼtibor qaratilmoqda.
Anchelottining rejasiga koʻra, endi asosiy eʼtibor 2004, 2005 va 2006 yillarda tugʻilgan yoshlarga qaratiladi. Hatto 2008 yilda tugʻilgan ulkan salohiyatga ega oʻsmirlar ham murabbiylar nazoratida boʻlib, ularning yoshini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich tarkibga jalb etish koʻzda tutilgan.
Jamoaviy oʻyin ustuvorligiGoal.com xabar qilishicha, Neymar davridagi asosiy muammolardan biri oʻyin taqdirini faqat bitta futbolchining shaxsiy mahoratiga bogʻlab qoʻyish boʻlgan. Karlo Anchelotti bu anʼanaga barham berib, zamonaviy futbolda yakka iqtidor emas, balki jamoaviy harakatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taʼkidladi.
Italiyalik mutaxassis individual mahorat gʻalaba qozonish imkoniyatini oshirsa-da, zamonaviy futbol jamoaviy intizomsizlikni kechirmasligini qayd etdi. Shu boisdan kelajakda kuchli va jipslashgan jamoa tuzish ustida qattiq ish olib borilmoqda.
Yangi yondashuv yaqinlashib kelayotgan oʻyinlardayoq sinovdan oʻtkaziladi. Avstraliya va Hindistonga qarshi bahslarda murabbiylar shtabi bir nechta yangi futbolchilarga imkon berib, ularning uzoq muddatli salohiyatini baholashni rejalashtirgan.
Izohlar 0
…