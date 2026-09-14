Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei kompaniyasi 3D yuzni tanish texnologiyasiga asoslangan AI 3D Face Raise 3.0 tizimi bilan jihozlangan Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition nomli yangi aqlli qulfni taqdim etdi.
- Ushbu tizim 307 200 ta ma'lumot nuqtasini yig'ib, foydalanuvchini atigi 0,8 soniyada tanib oladi va 1,2 metrdan 2 metrgacha bo'lgan bo'ydagi insonlarni hamda yuzning 30 gradusgacha og'ish burchagini qamrab oladi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining xavfsizlik texnologiyalari turkumini kengaytirib, zamonaviy Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition aqlli qulfini taqdim etdi. Mazkur qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 23-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, u uylar va ofislar xavfsizligini taʼminlashda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning old panelida chuqurlik datchigiga ega kamera, 161 darajali keng burchakli koʻzoynak hamda favqulodda chaqiruv tugmasi joylashtirilgan. Ushbu dizayn yechimi tashrif buyuruvchilarni har qanday vaziyatda aniq kuzatish va xavfsizlikni maksimal darajada nazorat qilish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt va yuzni 3D tanish funksiyasiQulfning asosiy oʻziga xos jihati bu 3D ToF texnologiyasiga asoslangan sunʼiy intellektga ega AI 3D Face Raise 3.0 tizimidir. Mazkur tizim chuqurlik boʻyicha naq 307 200 ta maʼlumot nuqtasini yigʻib, foydalanuvchini atigi 0,8 soniya ichida tanib olishga qodir.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan boʻydagi insonlarni hamda yuzning 30 gradusgacha ogʻish burchagini muvaffaqiyatli qamrab oladi. Dinamik oʻqitish algoritmlari va haqiqiylikni tekshirish tizimi tufayli qulf fotosuratlar, videolar va hatto boshning 3D-modellarini haqiqiy yuzdan osongina farqlay oladi.
Aqlli imkoniyatlar va uzoq muddatli avtonomlikOʻrnatilgan sunʼiy intellekt nafaqat yuzni tanibgina qolmay, balki odamlarni aniqlash va gʻayrioddiy voqealarni qayd etish funksiyasiga ham ega. Qoʻngʻiroq tugmasi bosilgandan soʻng, mehmonning tasvirini smartfon, aqlli ekran yoki markaziy boshqaruv paneliga uzatish mumkin. Shuningdek, videodomofon masofadan turib qulfni ochish va «kartinada kartina» rejimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Qurilma 10 000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bu 6 oygacha avtonom ishlashni taʼminlaydi. Toʻrtta AA batareyasidan foydalanilganda esa bu koʻrsatkich 7 oygacha yetadi. Agar asosiy quvvat manbai toʻliq tushib ketsa, qizil avariya tugmasi zaxira quvvatni faollashtiradi va eshikni barmoq izi yoki parol yordamida ochish imkonini beradi.
Izohlar 0
…