Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulf

·25·Texno
Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei kompaniyasi 3D yuzni tanish texnologiyasiga asoslangan AI 3D Face Raise 3.0 tizimi bilan jihozlangan Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition nomli yangi aqlli qulfni taqdim etdi.
  • Ushbu tizim 307 200 ta ma'lumot nuqtasini yig'ib, foydalanuvchini atigi 0,8 soniyada tanib oladi va 1,2 metrdan 2 metrgacha bo'lgan bo'ydagi insonlarni hamda yuzning 30 gradusgacha og'ish burchagini qamrab oladi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining xavfsizlik texnologiyalari turkumini kengaytirib, zamonaviy Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition aqlli qulfini taqdim etdi. Mazkur qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 23-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, u uylar va ofislar xavfsizligini taʼminlashda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning old panelida chuqurlik datchigiga ega kamera, 161 darajali keng burchakli koʻzoynak hamda favqulodda chaqiruv tugmasi joylashtirilgan. Ushbu dizayn yechimi tashrif buyuruvchilarni har qanday vaziyatda aniq kuzatish va xavfsizlikni maksimal darajada nazorat qilish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va yuzni 3D tanish funksiyasi

Qulfning asosiy oʻziga xos jihati bu 3D ToF texnologiyasiga asoslangan sunʼiy intellektga ega AI 3D Face Raise 3.0 tizimidir. Mazkur tizim chuqurlik boʻyicha naq 307 200 ta maʼlumot nuqtasini yigʻib, foydalanuvchini atigi 0,8 soniya ichida tanib olishga qodir.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan boʻydagi insonlarni hamda yuzning 30 gradusgacha ogʻish burchagini muvaffaqiyatli qamrab oladi. Dinamik oʻqitish algoritmlari va haqiqiylikni tekshirish tizimi tufayli qulf fotosuratlar, videolar va hatto boshning 3D-modellarini haqiqiy yuzdan osongina farqlay oladi.

Aqlli imkoniyatlar va uzoq muddatli avtonomlik

Oʻrnatilgan sunʼiy intellekt nafaqat yuzni tanibgina qolmay, balki odamlarni aniqlash va gʻayrioddiy voqealarni qayd etish funksiyasiga ham ega. Qoʻngʻiroq tugmasi bosilgandan soʻng, mehmonning tasvirini smartfon, aqlli ekran yoki markaziy boshqaruv paneliga uzatish mumkin. Shuningdek, videodomofon masofadan turib qulfni ochish va «kartinada kartina» rejimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Qurilma 10 000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bu 6 oygacha avtonom ishlashni taʼminlaydi. Toʻrtta AA batareyasidan foydalanilganda esa bu koʻrsatkich 7 oygacha yetadi. Agar asosiy quvvat manbai toʻliq tushib ketsa, qizil avariya tugmasi zaxira quvvatni faollashtiradi va eshikni barmoq izi yoki parol yordamida ochish imkonini beradi.

HuaweiSmart LockAqlli uyTexnologiyalarXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiSamsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiBugun, 17:55Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi