Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi

·44·Jamiyat
Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jizzaxda bir ayol eri ozodlikdan mahrum etilganidan so'ng, bir necha oy davomida qaynonasi, qaynisinglisi va uning qizi tomonidan g'ayriinsoniy qiynoqqa solingan.
  • Ayol och qoldirilgan, unitazdan suv ichishga va hasharotlarga qarshi zaharli dorilarni yeyishga majburlangan, ustidan qaynoq suv quyilgan va bu vahshiyliklar telefon kamerasiga tasvirga olingan.

O‘zbekiston jamoatchiligini larzaga solgan, inson aqliga sig‘maydigan dahshatli oilaviy zo‘ravonlik va vahshiylik fojiasi yuz berdi. Jizzax viloyatida yosh kelin o‘z turmush o‘rtog‘i ozodlikdan mahrum etilganidan so‘ng, qaynonasi, qaynisinglisi va uning qizi tomonidan bir necha oy davomida g‘ayriinsoniy shaklda qiynoqqa solingan. Ma’lum bo‘lishicha, erning yaqinlari ayol nomiga mikroqarz oldirib, ijaraga alohida xonadon olishgan va kelinni uzoq vaqt davomida hech qanday sharoiti va hojatxonasi bo‘lmagan xonaga qamab qo‘yishgan. Och qoldirilgan, kuniga bor-yo‘g‘i bir burda qotgan non bilan saqlangan jabrlanuvchini hojatxona unitazidan suv ichishga, suvarak va hasharotlarga qarshi zaharli dorilarni majburan yeyishga majburlashgan.

Bu ham yetmaganidek, ojiza ayolning ustidan qayta-qayta qaynoq suv quyilib, butun badani kuydirilgan va bu vahshiyliklar telefon kamerasiga tasvirga olingan. Navbatdagi azoblar vaqtida, 6 sentyabr kuni mo‘jiza tufayli balkondan pastga tushib qochishga erishgan ayol og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari Jinoyat kodeksining ikki moddasi bo‘yicha jinoyat ishi ochdi. Xo‘sh, ayolni o‘z farzandidan voz kechishgacha majbur qilgan bu dahshatli qiynoqlar qanday fosh bo‘ldi, qarindoshlarning bu qadar vahshiylashuviga nima sabab bo‘ldi va aybdorlarni qanday jazo kutmoqda?

Eri qamalgach boshlangan zulm: Mikroqarz, ijara va zindonga aylangan uy

Qaynona va quda tomon o‘rtasidagi aqlbovar qilmas harakatlar xronologiyasi:

  • Qarzga botirilgan kelin: Oila boshlig‘i qamoq jazosiga hukm qilingach, uning onasi va singillari kelin nomiga majburan mikromoliya tashkilotidan qarz rasmiylashtirishgan;

  • Ijara uydagi tutqunlik: Olingan pullar hisobiga ijaraga olingan ko‘p qavatli xonadon kelin uchun haqiqiy tutqunlik lageriga aylantirilgan;

  • Bir xonada oylab izolyatsiya: Jabrlanuvchi hojatxonasi ham bo‘lmagan tarzda qulflab qo‘yilgan va tashqi olam bilan har qanday aloqadan mutlaqo mahrum etilgan;

  • Bir burda non va ocharchilik: Ayolni kunlar davomida och-nahor saqlab, kuniga faqat bir burdagina non tashlab berish bilan cheklanishgan.

Unitazdan suv, zahar va qaynoq suv: Videoga muhrlangan sadizm

Ojiza ayolga nisbatan qo‘llanilgan vahshiyona qiynoq usullari:

  • Unitazdan suv ichirish: Ayol suv so‘ragan vaqtlarda unga toza suv berilmagan, balki unitaz ichidagi iflos suvni ichishga majbur qilingan;

  • Hasharot zaharini yedirish: Uning sog‘lig‘ini butunlay izdan chiqarish maqsadida suvaraklarga qarshi qo‘llaniladigan kuchli kimyoviy zaharni iste’mol qilishga majburlashgan;

  • Qaynoq suv va kuygan badan: Qaynisinglisi jabrlanuvchining ustiga qasddan qaynoq suv quyib, tanasini ayovsiz kuydirgan; olingan fotosuratlarda ayolning qo‘l va badan qismlarida og‘ir termik kuyish izlari yaqqol ko‘rinib turibdi;

  • Kameraga olingan xo‘rliklar: Bu dahshatli qiynoqlar va tahqirlar jarayoni muntazam ravishda telefon kameralariga tasvirga olib borilgan.

6 sentyabrdagi najot, shifoxona va qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi

Qochoq kelinning hayotini saqlab qolgan voqealar rivoji:

  • Balkondan qochish: 6 sentyabr kuni azoblarga chiday olmagan va o‘lim xavfini sezgan kelin ehtiyotsizlik sabab ochiq qolgan balkon orqali pastga tushib, qochishga erishgan;

  • Tezkor gospitalizatsiya: Og‘ir jarohatlar, kuyish asoratlari va kuchli psixologik shok holatida bo‘lgan ayol zudlik bilan shifoxona jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan;

  • Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Hozirda mazkur mudhish holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi (Qasddan badanga yengil shikast yetkazish) va 110-moddasi (Qiynash) bo‘yicha jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda;

  • Jazoning muqarrarligi masalasi: Jamoatchilik va faollar bir necha oy davom etgan bunday og‘ir sadistik vahshiylik uchun tergov moddalarini yanada og‘irroq bandlarga qayta malakalash va barcha ishtirokchilarni qattiq javobgarlikka tortishni talab qilmoqda.

Jizzaxda sodir bo‘lgan ushbu fojia oiladagi zo‘ravonlik va ayollarga nisbatan shafqatsizlik masalasi jamiyatimizda naqadar keskin va nazoratsiz holatda ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, odam qiyofasidagi bunday vahshiylikni sodir etgan, ojiz ayolni oylab xonaga qamab qiynoqqa solgan qaynona va uning qarindoshlariga qonunchiligimizda qanday eng og‘ir jazo qo‘llanilishi kerak? Oilaviy munosabatlarda bunday dahshatli darajadagi zulmning oldini olish uchun mahalla va qo‘ni-qo‘shnilar qanday sergak bo‘lishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va adolat qaror topishi, bu kabi vahshiyliklar jazosiz qolmasligi uchun ushbu muhim tahliliy maqolani barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng ulashing!

Jizzax viloyatiQaynonaMikroqarzOilaviy zo‘ravonlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektr qarzi uchun transformator xatlandiElektr qarzi uchun transformator xatlandiBugun, 16:49Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladiIchimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladiBugun, 07:54O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiO‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiBugun, 04:03Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaBugun, 02:03Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaChorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaKecha, 23:04Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)