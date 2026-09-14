Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jizzaxda bir ayol eri ozodlikdan mahrum etilganidan so'ng, bir necha oy davomida qaynonasi, qaynisinglisi va uning qizi tomonidan g'ayriinsoniy qiynoqqa solingan.
- Ayol och qoldirilgan, unitazdan suv ichishga va hasharotlarga qarshi zaharli dorilarni yeyishga majburlangan, ustidan qaynoq suv quyilgan va bu vahshiyliklar telefon kamerasiga tasvirga olingan.
O‘zbekiston jamoatchiligini larzaga solgan, inson aqliga sig‘maydigan dahshatli oilaviy zo‘ravonlik va vahshiylik fojiasi yuz berdi. Jizzax viloyatida yosh kelin o‘z turmush o‘rtog‘i ozodlikdan mahrum etilganidan so‘ng, qaynonasi, qaynisinglisi va uning qizi tomonidan bir necha oy davomida g‘ayriinsoniy shaklda qiynoqqa solingan. Ma’lum bo‘lishicha, erning yaqinlari ayol nomiga mikroqarz oldirib, ijaraga alohida xonadon olishgan va kelinni uzoq vaqt davomida hech qanday sharoiti va hojatxonasi bo‘lmagan xonaga qamab qo‘yishgan. Och qoldirilgan, kuniga bor-yo‘g‘i bir burda qotgan non bilan saqlangan jabrlanuvchini hojatxona unitazidan suv ichishga, suvarak va hasharotlarga qarshi zaharli dorilarni majburan yeyishga majburlashgan.
Bu ham yetmaganidek, ojiza ayolning ustidan qayta-qayta qaynoq suv quyilib, butun badani kuydirilgan va bu vahshiyliklar telefon kamerasiga tasvirga olingan. Navbatdagi azoblar vaqtida, 6 sentyabr kuni mo‘jiza tufayli balkondan pastga tushib qochishga erishgan ayol og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari Jinoyat kodeksining ikki moddasi bo‘yicha jinoyat ishi ochdi. Xo‘sh, ayolni o‘z farzandidan voz kechishgacha majbur qilgan bu dahshatli qiynoqlar qanday fosh bo‘ldi, qarindoshlarning bu qadar vahshiylashuviga nima sabab bo‘ldi va aybdorlarni qanday jazo kutmoqda?
Eri qamalgach boshlangan zulm: Mikroqarz, ijara va zindonga aylangan uy
Qaynona va quda tomon o‘rtasidagi aqlbovar qilmas harakatlar xronologiyasi:
Qarzga botirilgan kelin: Oila boshlig‘i qamoq jazosiga hukm qilingach, uning onasi va singillari kelin nomiga majburan mikromoliya tashkilotidan qarz rasmiylashtirishgan;
Ijara uydagi tutqunlik: Olingan pullar hisobiga ijaraga olingan ko‘p qavatli xonadon kelin uchun haqiqiy tutqunlik lageriga aylantirilgan;
Bir xonada oylab izolyatsiya: Jabrlanuvchi hojatxonasi ham bo‘lmagan tarzda qulflab qo‘yilgan va tashqi olam bilan har qanday aloqadan mutlaqo mahrum etilgan;
Bir burda non va ocharchilik: Ayolni kunlar davomida och-nahor saqlab, kuniga faqat bir burdagina non tashlab berish bilan cheklanishgan.
Unitazdan suv, zahar va qaynoq suv: Videoga muhrlangan sadizm
Ojiza ayolga nisbatan qo‘llanilgan vahshiyona qiynoq usullari:
Unitazdan suv ichirish: Ayol suv so‘ragan vaqtlarda unga toza suv berilmagan, balki unitaz ichidagi iflos suvni ichishga majbur qilingan;
Hasharot zaharini yedirish: Uning sog‘lig‘ini butunlay izdan chiqarish maqsadida suvaraklarga qarshi qo‘llaniladigan kuchli kimyoviy zaharni iste’mol qilishga majburlashgan;
Qaynoq suv va kuygan badan: Qaynisinglisi jabrlanuvchining ustiga qasddan qaynoq suv quyib, tanasini ayovsiz kuydirgan; olingan fotosuratlarda ayolning qo‘l va badan qismlarida og‘ir termik kuyish izlari yaqqol ko‘rinib turibdi;
Kameraga olingan xo‘rliklar: Bu dahshatli qiynoqlar va tahqirlar jarayoni muntazam ravishda telefon kameralariga tasvirga olib borilgan.
6 sentyabrdagi najot, shifoxona va qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi
Qochoq kelinning hayotini saqlab qolgan voqealar rivoji:
Balkondan qochish: 6 sentyabr kuni azoblarga chiday olmagan va o‘lim xavfini sezgan kelin ehtiyotsizlik sabab ochiq qolgan balkon orqali pastga tushib, qochishga erishgan;
Tezkor gospitalizatsiya: Og‘ir jarohatlar, kuyish asoratlari va kuchli psixologik shok holatida bo‘lgan ayol zudlik bilan shifoxona jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan;
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Hozirda mazkur mudhish holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi (Qasddan badanga yengil shikast yetkazish) va 110-moddasi (Qiynash) bo‘yicha jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda;
Jazoning muqarrarligi masalasi: Jamoatchilik va faollar bir necha oy davom etgan bunday og‘ir sadistik vahshiylik uchun tergov moddalarini yanada og‘irroq bandlarga qayta malakalash va barcha ishtirokchilarni qattiq javobgarlikka tortishni talab qilmoqda.
Jizzaxda sodir bo‘lgan ushbu fojia oiladagi zo‘ravonlik va ayollarga nisbatan shafqatsizlik masalasi jamiyatimizda naqadar keskin va nazoratsiz holatda ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, odam qiyofasidagi bunday vahshiylikni sodir etgan, ojiz ayolni oylab xonaga qamab qiynoqqa solgan qaynona va uning qarindoshlariga qonunchiligimizda qanday eng og‘ir jazo qo‘llanilishi kerak? Oilaviy munosabatlarda bunday dahshatli darajadagi zulmning oldini olish uchun mahalla va qo‘ni-qo‘shnilar qanday sergak bo‘lishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va adolat qaror topishi, bu kabi vahshiyliklar jazosiz qolmasligi uchun ushbu muhim tahliliy maqolani barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng ulashing!
Izohlar 0
…