Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdi

·38·Sport
Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gus Poyetning fikricha, Krishtianu Ronaldu yoshi oʻtib qolgan boʻlsa-da, Saudiya Arabistoni chempionatida oʻz xohishiga koʻra toʻp tepishda davom eta oladi.
  • Poyetning taʼkidlashicha, Saudiya Pro-ligasining oʻziga xos sharoitlari Ronalduga yuqori sport formasini saqlab qolish imkonini beradi va u Al-Nasr bilan shartnomani uzaytirishi ham mumkin.

Futbol olamidagi afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu yoshi oʻtib, avvalgidek tezkor boʻlmasa-da, Saudiya Arabistoni chempionatida oʻz xohishiga koʻra istagancha toʻp tepishda davom eta oladi. Mashhur murabbiy va sobiq futbolchi Gus Poyet GOAL nashriga bergan intervyusida portugaliyalik yulduzning kelajagi va uning professional faoliyatidagi navbatdagi ulkan marralari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, futbol qiroli darajasidagi oʻyinchi uchun Yaqin Sharq ligasida imkoniyatlar hali ham cheksiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda 41 yoshni qarshi arafasida turgan tajribali hujumchi dunyodagi eng serdaromad shartnomalardan biri boʻyicha 2027-yilning yoziga qadar Saudiya Arabistonida harakat qilishni davom ettirmoqda. Shartnoma muddati yakunlanishiga yaqinlashgani sari uning kelgusida qanday yoʻl tutishi va faoliyatiga yakun yasash yoki yasamasligi haqidagi savollar muxbirlarni qiziqtirib kelmoqda. Poyetning fikricha, Ronaldu Al-Nasr safida yana maʼlum bir muddat qolishi va hatto jamoa bilan shartnomani uzaytirishi uchun yetarli salohiyatga ega.

Rekordlar sari intilish va oilaviy omil

Goal.com xabar berishicha, Gus Poyet oʻtgan mavsumda Al-Xalij klubida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan va mahalliy chempionat darajasini yaqindan koʻrgan. Uning taʼkidlashicha, Saudiya Pro-ligasining oʻziga xos xususiyatlari va sharoitlari Krishtianuga yuqori sport formasini saqlab qolish imkonini beradi. Qolaversa, futbolchining oʻgʻli Krishtianu Junior ham aynan shu klub akademiyasida tahsil olmoqda va kelgusida otasi bilan bir jamoada toʻp tepish ehtimoli ham yoʻq emas.

Ronaldu oldida turgan yana bir muhim motivatsiya bu — rasmiy oʻyinlardagi gollar sonini 1000 taga yetkazishdir. Hozirda ushbu tarixiy marraga erishish uchun portugaliyalik futbolchiga atigi 21 ta gol qolgan xolos. 2026/27-yilgi mavsum yakuniga qadar mazkur ulkan natijani qayd etish uning asosiy maqsadlaridan biriga aylangani aniq. Garchi uning terma jamoadagi kelajagi va 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki borasida savollar tugʻilgan boʻlsa-da, klub darajasidagi rekordlar uni yanada ilhomlantirmoqda.

Krishtianu RonalduGus PoyetAl-NasrSaudiya Pro-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradiBugun, 17:28Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Bugun, 17:21Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariBugun, 17:11Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?