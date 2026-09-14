Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gus Poyetning fikricha, Krishtianu Ronaldu yoshi oʻtib qolgan boʻlsa-da, Saudiya Arabistoni chempionatida oʻz xohishiga koʻra toʻp tepishda davom eta oladi.
- Poyetning taʼkidlashicha, Saudiya Pro-ligasining oʻziga xos sharoitlari Ronalduga yuqori sport formasini saqlab qolish imkonini beradi va u Al-Nasr bilan shartnomani uzaytirishi ham mumkin.
Futbol olamidagi afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu yoshi oʻtib, avvalgidek tezkor boʻlmasa-da, Saudiya Arabistoni chempionatida oʻz xohishiga koʻra istagancha toʻp tepishda davom eta oladi. Mashhur murabbiy va sobiq futbolchi Gus Poyet GOAL nashriga bergan intervyusida portugaliyalik yulduzning kelajagi va uning professional faoliyatidagi navbatdagi ulkan marralari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, futbol qiroli darajasidagi oʻyinchi uchun Yaqin Sharq ligasida imkoniyatlar hali ham cheksiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda 41 yoshni qarshi arafasida turgan tajribali hujumchi dunyodagi eng serdaromad shartnomalardan biri boʻyicha 2027-yilning yoziga qadar Saudiya Arabistonida harakat qilishni davom ettirmoqda. Shartnoma muddati yakunlanishiga yaqinlashgani sari uning kelgusida qanday yoʻl tutishi va faoliyatiga yakun yasash yoki yasamasligi haqidagi savollar muxbirlarni qiziqtirib kelmoqda. Poyetning fikricha, Ronaldu Al-Nasr safida yana maʼlum bir muddat qolishi va hatto jamoa bilan shartnomani uzaytirishi uchun yetarli salohiyatga ega.
Rekordlar sari intilish va oilaviy omilGoal.com xabar berishicha, Gus Poyet oʻtgan mavsumda Al-Xalij klubida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan va mahalliy chempionat darajasini yaqindan koʻrgan. Uning taʼkidlashicha, Saudiya Pro-ligasining oʻziga xos xususiyatlari va sharoitlari Krishtianuga yuqori sport formasini saqlab qolish imkonini beradi. Qolaversa, futbolchining oʻgʻli Krishtianu Junior ham aynan shu klub akademiyasida tahsil olmoqda va kelgusida otasi bilan bir jamoada toʻp tepish ehtimoli ham yoʻq emas.
Ronaldu oldida turgan yana bir muhim motivatsiya bu — rasmiy oʻyinlardagi gollar sonini 1000 taga yetkazishdir. Hozirda ushbu tarixiy marraga erishish uchun portugaliyalik futbolchiga atigi 21 ta gol qolgan xolos. 2026/27-yilgi mavsum yakuniga qadar mazkur ulkan natijani qayd etish uning asosiy maqsadlaridan biriga aylangani aniq. Garchi uning terma jamoadagi kelajagi va 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki borasida savollar tugʻilgan boʻlsa-da, klub darajasidagi rekordlar uni yanada ilhomlantirmoqda.
Izohlar 0
…