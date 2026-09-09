10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 15,29 so‘mga arzonlab, 11 797,92 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 20 so‘mga qimmatlab, 13 739,86 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 1,83 so‘mga arzonlab, 15 999,16 so‘mni tashkil etdi.
• Rossiya rubli 1,29 so‘mga qimmatlab, 138 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,54 so‘mga arzonlab, 1 758,84 so‘mni tashkil etdi.
• Yapon iyenasi 0,42 so‘mga qimmatlab, 76,99 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 49,54 so‘mga qimmatlab, 14 605 so‘mni tashkil etdi.
…