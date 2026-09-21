Qarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi qarzdorlarga qo‘ng‘iroq qilish uchun sun’iy intellektga asoslangan «AI Call-markaz» tizimini ishga tushirmoqda.
- Ushbu tizim mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlarga 71-202-23-23 raqamidan avtomatlashtirilgan ovozli robot orqali qo‘ng‘iroq qilib, qarzdorlik haqida ma’lumot beradi.
O‘zbekiston soliq ma’murchiligi tizimida fuqarolar va tadbirkorlar bilan ishlash jarayoniga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy etishning yangi bosqichi boshlandi. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi soliq to‘lovchilar bilan aloqa o‘rnatish va muddati o‘tgan qarzdorliklarni undirish maqsadida sun’iy intellektga asoslangan maxsus «AI Call-markaz» tizimini amaliyotga tatbiq etmoqda. Yangi raqamli tizim soliqlardan qarzi bor fuqarolarga inson omilisiz, to‘liq avtomatlashtirilgan ovozli robot orqali qo‘ng‘iroq qilib, mavjud qarzdorlik miqdori va uni to‘lash shartlari haqida batafsil ma’lumot beradi.
Loyiha dastlab Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlarga nisbatan pilot rejimida sinovdan o‘tkazildi va kutilganidan ham yuqori samaradorlik ko‘rsatdi: robotdan qo‘ng‘iroq qabul qilgan soliq to‘lovchilarning naqd 52 foizi qarzini darhol va to‘liq qopladi. Sinovdagi ana shu ulkan natija sababli Soliq qo‘mitasi texnologiyani mamlakatning barcha hududlari bo‘ylab kengaytirishga qaror qildi. Xo‘sh, robot qaysi raqamdan qo‘ng‘iroq qiladi, fuqarolar bu chaqiruvlarga qanday munosabatda bo‘lishi kerak va yangi raqamli tizim davlat xizmatchilarining yuklamasini qanchalik yengillashtiradi?
«71-202-23-23 raqami, 52%lik natija va ovozli robot»: Loyihaning muhim tafsilotlari
Soliq qo‘mitasining yangi innovatsion loyihasi bo‘yicha rasmiy faktlar va raqamlar:
Maxsus rasmiy raqam: Fuqarolarga sun’iy intellekt qo‘ng‘iroqlari yagona rasmiy 71-202-23-23 telefon raqami orqali amalga oshiriladi;
G‘allaoroldagi sinov: Pilot loyiha sifatida tanlangan Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida mol-mulk solig‘i qarzdorlariga qo‘ng‘iroqlar qilindi;
Rekord darajadagi to‘lov: Ovozli yordamchi bilan muloqot qilgan fuqarolarning 52 foizi hech qanday majburiy ijro choralarisiz o‘z qarzini to‘liq yopdi;
Xodimlar yuklamasini kamaytirish: Robot minglab qo‘ng‘iroqlarni bir vaqtning o‘zida bajarishi hisobiga davlat soliq inspektorlarining ortiqcha qo‘l mehnati va qog‘ozbozligi keskin qisqaradi;
Butun respublika bo‘ylab joriy etish: Muvaffaqiyatli tajribadan so‘ng, tizim Toshkent shahri va barcha viloyatlardagi qarzdorliklarga qarshi ommaviy tarzda ishga tushirilmoqda.
Soliq to‘lovchilar bilan ishlash: An’anaviy usul va AI tizimi taqqosi
Qarzdorlikni xabardor qilishdagi o‘zgarishlar ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
An’anaviy usul (Inspektorlar mehnati)
Yangi AI Call-markaz tizimi
Muloqot usuli
Inspektorlarning qo‘ng‘irog‘i yoki qog‘oz xabarnoma
Intellektual ovozli robot orqali avtomatlashtirilgan qo‘ng‘iroq
Aloqa raqami
Har xil shaxsiy yoki shahar raqamlari
Yagona rasmiy raqam: 71-202-23-23
Sinovdagi samaradorlik
Uzoq muddat va past to‘lov dinamikasi
Qo‘ng‘iroq olganlarning 52 foizi qarzni to‘liq to‘ladi
Qamrov tezligi
Kuniga cheklangan miqdordagi odamlarga qo‘ng‘iroq
Bir necha daqiqa ichida minglab soliq to‘lovchilarga yetib borish
Inson omili va xatolik
Subyektiv yondashuv va tushunmovchiliklar
Aniq va tiniq rasmiy moliyaviy ma’lumot yetkazish
Iqtisodiyot va raqamlashtirish ekspertizasi: Nega AI Call-markaz kerak bo‘ldi?
Axborot texnologiyalari va soliq tizimi ekspertlarining asosiy xulosalari:
Psixologik to‘siq va vaqtida eslatish: Ko‘plab fuqarolar soliq to‘lashdan ataylab bosh tortmaydi, balki muddatlarini shunchaki unutib qo‘yadi; xushmuomala sun’iy intellektning qo‘ng‘irog‘i qarzdorlik sudga yoki MIBga chiqib ketmasdan oldin to‘lanishiga imkon yaratadi;
Davlat xarajatlarini tejash: Qog‘oz xatlar chop etish, pochta orqali jo‘natish va uyma-uy yurib ogohlantirish xarajatlari nolga tushadi;
Firibgarlikka qarshi aniq filtr: Soliq qo‘mitasi yagona 71-202-23-23 raqamini e’lon qilishi orqali turli shubhali raqamlardan bo‘ladigan firibgarlik qo‘ng‘iroqlarining oldini olishni ko‘zda tutgan;
Mahalliy budjetlarni to‘ldirish: Mol-mulk va yer soliqlari to‘g‘ridan to‘g‘ri tuman va shahar budjetlariga tushadi, bu esa yo‘llar, maktablar va bog‘chalar obodligini moliyalashtirishni tezlashtiradi.
Soliq tizimida sun’iy intellektning qo‘llanilishi O‘zbekistonda davlat xizmatlarini «aqlli» boshqarish sari yana bir katta qadam bo‘ldi.
Sizningcha, sun’iy intellektning qo‘ng‘iroq qilib ogohlantirishi fuqarolarni soliqlarni o‘z vaqtida to‘lashga o‘rgata oladimi? Sizga ham 71-202-23-23 raqamidan qo‘ng‘iroq kelsa, robot bilan muloqot qilishga tayyormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ortiqcha jarimalarga tushmaslik uchun ushbu rasmiy raqam haqidagi muhim xabarni barcha yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…