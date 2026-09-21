Qarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqda

·33·O‘zbekiston
Qarzdorlarga SI qo‘ng‘iroq qiladi: O‘zbekiston bo‘ylab AI Call-markazi ishga tushirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi qarzdorlarga qo‘ng‘iroq qilish uchun sun’iy intellektga asoslangan «AI Call-markaz» tizimini ishga tushirmoqda.
  • Ushbu tizim mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlarga 71-202-23-23 raqamidan avtomatlashtirilgan ovozli robot orqali qo‘ng‘iroq qilib, qarzdorlik haqida ma’lumot beradi.

O‘zbekiston soliq ma’murchiligi tizimida fuqarolar va tadbirkorlar bilan ishlash jarayoniga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy etishning yangi bosqichi boshlandi. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi soliq to‘lovchilar bilan aloqa o‘rnatish va muddati o‘tgan qarzdorliklarni undirish maqsadida sun’iy intellektga asoslangan maxsus «AI Call-markaz» tizimini amaliyotga tatbiq etmoqda. Yangi raqamli tizim soliqlardan qarzi bor fuqarolarga inson omilisiz, to‘liq avtomatlashtirilgan ovozli robot orqali qo‘ng‘iroq qilib, mavjud qarzdorlik miqdori va uni to‘lash shartlari haqida batafsil ma’lumot beradi.

Loyiha dastlab Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlarga nisbatan pilot rejimida sinovdan o‘tkazildi va kutilganidan ham yuqori samaradorlik ko‘rsatdi: robotdan qo‘ng‘iroq qabul qilgan soliq to‘lovchilarning naqd 52 foizi qarzini darhol va to‘liq qopladi. Sinovdagi ana shu ulkan natija sababli Soliq qo‘mitasi texnologiyani mamlakatning barcha hududlari bo‘ylab kengaytirishga qaror qildi. Xo‘sh, robot qaysi raqamdan qo‘ng‘iroq qiladi, fuqarolar bu chaqiruvlarga qanday munosabatda bo‘lishi kerak va yangi raqamli tizim davlat xizmatchilarining yuklamasini qanchalik yengillashtiradi?

«71-202-23-23 raqami, 52%lik natija va ovozli robot»: Loyihaning muhim tafsilotlari

Soliq qo‘mitasining yangi innovatsion loyihasi bo‘yicha rasmiy faktlar va raqamlar:

  • Maxsus rasmiy raqam: Fuqarolarga sun’iy intellekt qo‘ng‘iroqlari yagona rasmiy 71-202-23-23 telefon raqami orqali amalga oshiriladi;

  • G‘allaoroldagi sinov: Pilot loyiha sifatida tanlangan Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida mol-mulk solig‘i qarzdorlariga qo‘ng‘iroqlar qilindi;

  • Rekord darajadagi to‘lov: Ovozli yordamchi bilan muloqot qilgan fuqarolarning 52 foizi hech qanday majburiy ijro choralarisiz o‘z qarzini to‘liq yopdi;

  • Xodimlar yuklamasini kamaytirish: Robot minglab qo‘ng‘iroqlarni bir vaqtning o‘zida bajarishi hisobiga davlat soliq inspektorlarining ortiqcha qo‘l mehnati va qog‘ozbozligi keskin qisqaradi;

  • Butun respublika bo‘ylab joriy etish: Muvaffaqiyatli tajribadan so‘ng, tizim Toshkent shahri va barcha viloyatlardagi qarzdorliklarga qarshi ommaviy tarzda ishga tushirilmoqda.

Soliq to‘lovchilar bilan ishlash: An’anaviy usul va AI tizimi taqqosi

Qarzdorlikni xabardor qilishdagi o‘zgarishlar ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

An’anaviy usul (Inspektorlar mehnati)

Yangi AI Call-markaz tizimi

Muloqot usuli

Inspektorlarning qo‘ng‘irog‘i yoki qog‘oz xabarnoma

Intellektual ovozli robot orqali avtomatlashtirilgan qo‘ng‘iroq

Aloqa raqami

Har xil shaxsiy yoki shahar raqamlari

Yagona rasmiy raqam: 71-202-23-23

Sinovdagi samaradorlik

Uzoq muddat va past to‘lov dinamikasi

Qo‘ng‘iroq olganlarning 52 foizi qarzni to‘liq to‘ladi

Qamrov tezligi

Kuniga cheklangan miqdordagi odamlarga qo‘ng‘iroq

Bir necha daqiqa ichida minglab soliq to‘lovchilarga yetib borish

Inson omili va xatolik

Subyektiv yondashuv va tushunmovchiliklar

Aniq va tiniq rasmiy moliyaviy ma’lumot yetkazish

Iqtisodiyot va raqamlashtirish ekspertizasi: Nega AI Call-markaz kerak bo‘ldi?

Axborot texnologiyalari va soliq tizimi ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Psixologik to‘siq va vaqtida eslatish: Ko‘plab fuqarolar soliq to‘lashdan ataylab bosh tortmaydi, balki muddatlarini shunchaki unutib qo‘yadi; xushmuomala sun’iy intellektning qo‘ng‘irog‘i qarzdorlik sudga yoki MIBga chiqib ketmasdan oldin to‘lanishiga imkon yaratadi;

  • Davlat xarajatlarini tejash: Qog‘oz xatlar chop etish, pochta orqali jo‘natish va uyma-uy yurib ogohlantirish xarajatlari nolga tushadi;

  • Firibgarlikka qarshi aniq filtr: Soliq qo‘mitasi yagona 71-202-23-23 raqamini e’lon qilishi orqali turli shubhali raqamlardan bo‘ladigan firibgarlik qo‘ng‘iroqlarining oldini olishni ko‘zda tutgan;

  • Mahalliy budjetlarni to‘ldirish: Mol-mulk va yer soliqlari to‘g‘ridan to‘g‘ri tuman va shahar budjetlariga tushadi, bu esa yo‘llar, maktablar va bog‘chalar obodligini moliyalashtirishni tezlashtiradi.

Soliq tizimida sun’iy intellektning qo‘llanilishi O‘zbekistonda davlat xizmatlarini «aqlli» boshqarish sari yana bir katta qadam bo‘ldi.

Sizningcha, sun’iy intellektning qo‘ng‘iroq qilib ogohlantirishi fuqarolarni soliqlarni o‘z vaqtida to‘lashga o‘rgata oladimi? Sizga ham 71-202-23-23 raqamidan qo‘ng‘iroq kelsa, robot bilan muloqot qilishga tayyormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ortiqcha jarimalarga tushmaslik uchun ushbu rasmiy raqam haqidagi muhim xabarni barcha yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!

Soliq qo‘mitasiAI Call-markaz71-202-23-23G‘allaorol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Bugun, 16:02Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Bugun, 08:53«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchiKecha, 17:15«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)Kecha, 13:09Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiKecha, 12:52Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kecha, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi