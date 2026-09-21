Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Rayan Cherki, afsonaviy Zinedine Zidane qoʻl ostida oʻynashni katta sharaf deb bilishini bildirdi.
- 23 yoshli futbolchi Zidane boshqaruvidagi ilk yigʻinga chaqirilganidan mamnun va yangi davr boshlanishini katta hayajon bilan kutmoqda.
- Cherki, Canal+ telekanaliga bergan intervyusida Zidane bilan ishlashni intiqlik bilan kutayotganini taʼkidladi.
Fransiya milliy terma jamoasi va Manchester Siti yarimhimoyachisi Rayan Cherki afsonaviy mutaxassis Zinedine Zidane boshqaruvidagi ilk yigʻinga chaqirilganidan mamnunligini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi mamlakat bosh jamoasidagi yangi davr boshlanishini katta hayajon bilan kutmoqda va Zinedine Zidane qoʻl ostida toʻp surish uning uchun ulkan sharaf ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Fransiya terma jamoasining sobiq va afsonaviy ustozi Real Madrid sobiq bosh murabbiyi sifatida oʻz milliy jamoasidagi debyutiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Joriy xalqaro tanaffus vaqtida Zinedine Zidane rasman Fransiya terma jamoasini boshqarib boradi va bu mamlakat futbol jamoatchiligi uchun tarixiy voqea hisoblanadi.
Manchester Siti hujumkor yarimhimoyachisi Rayan Cherki Zinedine Zidane tomonidan tuzilgan ilk tarkibga kiritildi. Faoliyati davomida Fransiya terma jamoasi safida 14 ta oʻyin oʻtkazib, 2 ta gol urishga ulgurgan 23 yoshli futbolchi mamlakatning asosiy tarkibidan joy olishga muvaffaq boʻlgan.
Rayan Cherki va Zinedine Zidane: yangi davr boshlanishiFransuz futbolining tirik afsonalaridan biri boʻlgan Zinedine Zidane qoʻl ostida toʻp surish istagi yosh avlod vakillarini ruhlantirmoqda. Lyon klubining sobiq tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rayan Cherki ham mashgʻulotlar jarayonini boshlashga shoshilayotganini yashirmadi.
Canal+ telekanaliga bergan intervyusida Rayan Cherki quyidagilarni aytib oʻtdi: "Yangi bosh murabbiy, ayniqsa Zinedine Zidane bilan birga ishlash sharaf boʻladi. Biz u bilan ishlashni boshlashni va bu tajribadan haqiqiy zavq olishni intiqlik bilan kutmoqdamiz".
Manchester Siti safida oʻzini koʻrsatib kelayotgan Rayan Cherki terma jamoaga ajoyib sport formasida tashrif buyurmoqda. Angliya Premyer-ligasining oxirgi turida uning jamoasi Sanderlend ustidan 5:3 hisobida gʻalaba qozondi va bu uchrashuvda yosh yarimhimoyachining oʻzi ham gol kiritishga erishdi.
Joriy mavsumda Manchester Siti safida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan futbolchi hisobida hozircha barcha musobaqalarda 4 ta gol va 2 ta golli uzatma mavjud. Angliya chempionatining oʻzida esa u 5 ta bahsda 3 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.
Endi barcha eʼtibor Zinedine Zidane va uning boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasiga qaratilgan. Murabbiy oʻzining xalqaro maydondagi ilk uchrashuviga tayyorgarlikni boshlar ekan, jamoa futbolchilari yangi murabbiyning taktik gʻoyalarini oʻrganish uchun yigʻilishni boshlashdi.
Izohlar 0
…