Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi

·34·Sport
Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Rayan Cherki, afsonaviy Zinedine Zidane qoʻl ostida oʻynashni katta sharaf deb bilishini bildirdi.
  • 23 yoshli futbolchi Zidane boshqaruvidagi ilk yigʻinga chaqirilganidan mamnun va yangi davr boshlanishini katta hayajon bilan kutmoqda.
  • Cherki, Canal+ telekanaliga bergan intervyusida Zidane bilan ishlashni intiqlik bilan kutayotganini taʼkidladi.

Fransiya milliy terma jamoasi va Manchester Siti yarimhimoyachisi Rayan Cherki afsonaviy mutaxassis Zinedine Zidane boshqaruvidagi ilk yigʻinga chaqirilganidan mamnunligini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi mamlakat bosh jamoasidagi yangi davr boshlanishini katta hayajon bilan kutmoqda va Zinedine Zidane qoʻl ostida toʻp surish uning uchun ulkan sharaf ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Fransiya terma jamoasining sobiq va afsonaviy ustozi Real Madrid sobiq bosh murabbiyi sifatida oʻz milliy jamoasidagi debyutiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Joriy xalqaro tanaffus vaqtida Zinedine Zidane rasman Fransiya terma jamoasini boshqarib boradi va bu mamlakat futbol jamoatchiligi uchun tarixiy voqea hisoblanadi.

Manchester Siti hujumkor yarimhimoyachisi Rayan Cherki Zinedine Zidane tomonidan tuzilgan ilk tarkibga kiritildi. Faoliyati davomida Fransiya terma jamoasi safida 14 ta oʻyin oʻtkazib, 2 ta gol urishga ulgurgan 23 yoshli futbolchi mamlakatning asosiy tarkibidan joy olishga muvaffaq boʻlgan.

Rayan Cherki va Zinedine Zidane: yangi davr boshlanishi

Fransuz futbolining tirik afsonalaridan biri boʻlgan Zinedine Zidane qoʻl ostida toʻp surish istagi yosh avlod vakillarini ruhlantirmoqda. Lyon klubining sobiq tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rayan Cherki ham mashgʻulotlar jarayonini boshlashga shoshilayotganini yashirmadi.

Canal+ telekanaliga bergan intervyusida Rayan Cherki quyidagilarni aytib oʻtdi: "Yangi bosh murabbiy, ayniqsa Zinedine Zidane bilan birga ishlash sharaf boʻladi. Biz u bilan ishlashni boshlashni va bu tajribadan haqiqiy zavq olishni intiqlik bilan kutmoqdamiz".

Manchester Siti safida oʻzini koʻrsatib kelayotgan Rayan Cherki terma jamoaga ajoyib sport formasida tashrif buyurmoqda. Angliya Premyer-ligasining oxirgi turida uning jamoasi Sanderlend ustidan 5:3 hisobida gʻalaba qozondi va bu uchrashuvda yosh yarimhimoyachining oʻzi ham gol kiritishga erishdi.

Joriy mavsumda Manchester Siti safida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan futbolchi hisobida hozircha barcha musobaqalarda 4 ta gol va 2 ta golli uzatma mavjud. Angliya chempionatining oʻzida esa u 5 ta bahsda 3 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Endi barcha eʼtibor Zinedine Zidane va uning boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasiga qaratilgan. Murabbiy oʻzining xalqaro maydondagi ilk uchrashuviga tayyorgarlikni boshlar ekan, jamoa futbolchilari yangi murabbiyning taktik gʻoyalarini oʻrganish uchun yigʻilishni boshlashdi.

Rayan CherkiZinedine ZidaneFransiya terma jamoasiManchester SitiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiBugun, 12:59Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiLionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiBugun, 11:51«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdiBugun, 10:31«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi