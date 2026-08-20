Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi
Rossiya AQSHning Ukraina bo'yicha konstruktiv tashabbuslarini ko'rib chiqishga tayyor, biroq har qanday reja Rossiyaning milliy manfaatlari va frontdagi «yerdagi reallik»ni hisobga olishi shartligini bildirdi. Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya va AQSH o'rtasida «qo'zg'atuvchi omillar» bo'yicha yopiq uchrashuvlar o'tkazilayotganini ma'lum qildi.
Rossiya va AQSH o‘rtasida Ukraina mojarosini hal qilish bo‘yicha muzokaralarning yangi bosqichi kutilmoqda. Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova «Izvestiya» nashriga bergan intervyusida Moskva Vashingtonning konstruktiv tashabbuslarini ko‘rib chiqishga tayyorligini ma’lum qildi. Biroq Kreml muloqot uchun qanday qat’iy shartlarni ilgari surmoqda va parda ortidagi maxfiy uchrashuvlarda nimalar muhokama qilinmoqda?
«Maksimalistik talablarning ma’nosi yo‘q»: Zaxarovaning bayonoti
Rossiya TIV vakili AQSH Davlat kotibi Marko Rubio tilga olgan «yangi g‘oyalar»ga munosabat bildirar ekan, har qanday reja frontdagi asl holatni hisobga olishi shartligini eslatdi:
"Biz Vashingtonning Ukraina masalasidagi pozitsiyasini diqqat bilan kuzatyapmiz. Davlat kotibi Marko Rubio muzokaralarda yangi g‘oyalar kerakligini aytdi — biz konstruktiv tashabbuslarni tinglashga tayyormiz. Ammo har qanday variant Rossiyaning milliy manfaatlarini hisobga olishi shart. Kiyev va uning yevropalik homiylarining «yerdagi» voqelikni aks ettirmaydigan maksimalistik talablarini muhokama qilishning hech qanday ma’nosi yo‘q.", - dedi Mariya Zaxarova.
Rossiya–AQSH muzokaralari va tinchlik tashabbuslari holati
Yo‘nalish / Tomon
Pozitsiya va asosiy faktlar
Rossiya TIV (Zaxarova)
Konstruktiv takliflarga tayyor, ammo «yerdagi reallik» va Rossiya manfaatlari asosiy shart
Parda ortidagi muloqot
Ikki tomonlama «qo‘zg‘atuvchi omillar» bo‘yicha yopiq, «janoblarcha kelishuv» rejimida muntazam uchrashuvlar bormoqda
AQSH pozitsiyasi (Rubio / Tramp)
Muzokaralarda yangi g‘oyalar zarur; Tramp tinchlik «kutilganidan ham yaqinroq» ekanini bildirgan
Ukraina (Zelenskiy)
AQSHga yangi takliflar paketi taqdim etilganini va Tramp jamoasiga minnatdorligini ma’lum qildi
«Havo sulhi» rejasi
Osmondagi zarbalarni to‘xtatish g‘oyasi (Reuters); Kreml rasmiy hujjatsiz buni tasdiqlamadi
«Sukunat rejimidagi» maxfiy uchrashuvlar
Mariya Zaxarova o‘tgan yilning fevral oyidan buyon Rossiya va AQSH o‘rtasidagi munosabatlardagi to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha yopiq uchrashuvlar muntazam o‘tkazib kelinayotganini tasdiqladi:
"«Qo‘zg‘atuvchilar» bo‘yicha uchrashuvlarni ikki tomonlama kelishuvga ko‘ra rasman e’lon qilmaymiz, chunki muloqotni to‘liq «sukunat rejimida» olib borish muhim. Keyingi muloqot muddatlari hozirda ishlab chiqilmoqda."
Zelenskiyning yangi takliflari va «Havo sulhi»
Avvalroq Vladimir Zelenskiy CNNga bergan intervyusida Vashingtonga mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha yangi takliflar taqdim etilganini ochiqlagan edi. Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, muhokama qilinayotgan rejalar orasida har ikki tomon uchun avia va raketa zarbalarini to‘xtatishni ko‘zda tutuvchi «havo sulhi» ham mavjud.
Biroq Rossiya tomoni, jumladan Prezident Vladimir Putin va TIV rahbari Sergey Lavrov nizoning asl sabablari — xususan, Ukrainaning NATOga intilishi to‘xtatilmas ekan va Yevropa davlatlari kelishuvlarga to‘sqinlik qilar ekan, barqaror tinchlikka erishish murakkabligicha qolishini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, AQSH vositachiligida taklif etilayotgan yangi rejalar va «havo sulhi» yaqin oylarda urushni to‘xtatishga qodirmi yoki tomonlarning talablari kelishuvga to‘sqinlik qiladimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim maqolani darhol ulashing!
…