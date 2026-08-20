Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi

·51·Dunyo
Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi
Qisqacha

Rossiya AQSHning Ukraina bo'yicha konstruktiv tashabbuslarini ko'rib chiqishga tayyor, biroq har qanday reja Rossiyaning milliy manfaatlari va frontdagi «yerdagi reallik»ni hisobga olishi shartligini bildirdi. Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya va AQSH o'rtasida «qo'zg'atuvchi omillar» bo'yicha yopiq uchrashuvlar o'tkazilayotganini ma'lum qildi.

Rossiya va AQSH o‘rtasida Ukraina mojarosini hal qilish bo‘yicha muzokaralarning yangi bosqichi kutilmoqda. Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova «Izvestiya» nashriga bergan intervyusida Moskva Vashingtonning konstruktiv tashabbuslarini ko‘rib chiqishga tayyorligini ma’lum qildi. Biroq Kreml muloqot uchun qanday qat’iy shartlarni ilgari surmoqda va parda ortidagi maxfiy uchrashuvlarda nimalar muhokama qilinmoqda?

«Maksimalistik talablarning ma’nosi yo‘q»: Zaxarovaning bayonoti

Rossiya TIV vakili AQSH Davlat kotibi Marko Rubio tilga olgan «yangi g‘oyalar»ga munosabat bildirar ekan, har qanday reja frontdagi asl holatni hisobga olishi shartligini eslatdi:

"Biz Vashingtonning Ukraina masalasidagi pozitsiyasini diqqat bilan kuzatyapmiz. Davlat kotibi Marko Rubio muzokaralarda yangi g‘oyalar kerakligini aytdi — biz konstruktiv tashabbuslarni tinglashga tayyormiz. Ammo har qanday variant Rossiyaning milliy manfaatlarini hisobga olishi shart. Kiyev va uning yevropalik homiylarining «yerdagi» voqelikni aks ettirmaydigan maksimalistik talablarini muhokama qilishning hech qanday ma’nosi yo‘q.", - dedi Mariya Zaxarova.

Rossiya–AQSH muzokaralari va tinchlik tashabbuslari holati

Yo‘nalish / Tomon

Pozitsiya va asosiy faktlar

Rossiya TIV (Zaxarova)

Konstruktiv takliflarga tayyor, ammo «yerdagi reallik» va Rossiya manfaatlari asosiy shart

Parda ortidagi muloqot

Ikki tomonlama «qo‘zg‘atuvchi omillar» bo‘yicha yopiq, «janoblarcha kelishuv» rejimida muntazam uchrashuvlar bormoqda

AQSH pozitsiyasi (Rubio / Tramp)

Muzokaralarda yangi g‘oyalar zarur; Tramp tinchlik «kutilganidan ham yaqinroq» ekanini bildirgan

Ukraina (Zelenskiy)

AQSHga yangi takliflar paketi taqdim etilganini va Tramp jamoasiga minnatdorligini ma’lum qildi

«Havo sulhi» rejasi

Osmondagi zarbalarni to‘xtatish g‘oyasi (Reuters); Kreml rasmiy hujjatsiz buni tasdiqlamadi

«Sukunat rejimidagi» maxfiy uchrashuvlar

Mariya Zaxarova o‘tgan yilning fevral oyidan buyon Rossiya va AQSH o‘rtasidagi munosabatlardagi to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha yopiq uchrashuvlar muntazam o‘tkazib kelinayotganini tasdiqladi:

"«Qo‘zg‘atuvchilar» bo‘yicha uchrashuvlarni ikki tomonlama kelishuvga ko‘ra rasman e’lon qilmaymiz, chunki muloqotni to‘liq «sukunat rejimida» olib borish muhim. Keyingi muloqot muddatlari hozirda ishlab chiqilmoqda."

Zelenskiyning yangi takliflari va «Havo sulhi»

Avvalroq Vladimir Zelenskiy CNNga bergan intervyusida Vashingtonga mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha yangi takliflar taqdim etilganini ochiqlagan edi. Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, muhokama qilinayotgan rejalar orasida har ikki tomon uchun avia va raketa zarbalarini to‘xtatishni ko‘zda tutuvchi «havo sulhi» ham mavjud.

Biroq Rossiya tomoni, jumladan Prezident Vladimir Putin va TIV rahbari Sergey Lavrov nizoning asl sabablari — xususan, Ukrainaning NATOga intilishi to‘xtatilmas ekan va Yevropa davlatlari kelishuvlarga to‘sqinlik qilar ekan, barqaror tinchlikka erishish murakkabligicha qolishini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, AQSH vositachiligida taklif etilayotgan yangi rejalar va «havo sulhi» yaqin oylarda urushni to‘xtatishga qodirmi yoki tomonlarning talablari kelishuvga to‘sqinlik qiladimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim maqolani darhol ulashing!

RossiyaUkrainaAQSHMariya ZaxarovaMarko Rubio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiBugun, 07:52Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi