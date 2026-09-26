Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi

·12·Sport
Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe UEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi o'yinning 67-daqiqasida chap tizza payidan jarohat olib, Fransiya safini tark etdi.
  • Jarohat sababli u yaqinlashib kelayotgan Belgiya va Italiyaga qarshi o'yinlarda maydonga tushmaydi.
  • Mbappe Ispaniyaga qaytib, Real Madrid tibbiy shtabi nazorati ostida davolanadi.

Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe UEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi kechgan uchrashuvda jiddiy tarohat olib, Real Madrid safiga qaytishga majbur boʻldi. Kocaeli stadionida oʻtgan bahsda yagona gʻalaba toʻpini kiritgan hujumchi maydonni oqsoqlanib tark etdi va bu holat murabbiylar shtabida jiddiy xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻyin afsonaviy yarim himoyachi Zinedin Zidan uchun Fransiya bosh murabbiy sifatidagi ilk rasmiy uchrashuv boʻldi. Uchrashuvning 67-daqiqasida oʻzining terma jamoadagi 67-golini urgan yulduz futbolchi raqib darvozasini ishgʻol qildi, biroq toʻpni kiritish vaqtida chap oyogʻi yomon holatdagi maydon maysasiga noqulay tarzda oʻrnashib qoldi.

Zinedin Zidan jarohat borasida xavotirda

Garchi Mbappe dastlab golni nishonlashga ulgurgan boʻlsa-da, u darhol tizzasini ushlagan holda maydonga yiqildi va oʻtkir ogʻriqdan aziyat cheka boshladi. Zinedin Zidan matbuot anjumanida oʻzining asosiy yulduzining holati boʻyicha hech qanday shubhalarni yashirib oʻtirmadi va dastlabki alomatlar koʻngildagidek emasligini tan oldi.

Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, futbolchining chap tizza payida jarohat aniqlangan. Shifokorlar tavsiyasiga koʻra, xavf tugʻdirmaslik maqsadida hujumchi milliy jamoaning yaqinlashib kelayotgan Belgiya va Italiyaga qarshi oʻyinlarida maydonga tushmaydi.

Zidan TF1 telekanaliga bergan intervyusida futbolchining sogʻligʻi har doim birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi: «U oʻzini yaxshi his qilmayotgani aniq. Afsuski, vaziyat yaxshi koʻrinmayapti. Oʻylashimcha, u uyga qaytishiga toʻgʻri keladi. Biz tavakkal qilmaymiz. U zarba berish paytida tizzasini haddan tashqari choʻzib yubordi», – dedi bosh murabbiy.

Endilikda Kilian Mbappe Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid tibbiy shtabi nazorati ostida toʻliq tiklanish kursidan oʻtishi kutilmoqda. Madridliklar bosh murabbiyi va muxlislari hujumchining mavsumning hal qiluvchi palla oldidan safga tezroq qaytishidan umidvor.

Kilian MbappeReal MadridZinedin ZidanFransiyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiKecha 16:13Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaZinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaKecha 21:52Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"12 sentabr 14:10Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaBugun 01:39Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi18 sentabr 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?