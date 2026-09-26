Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe UEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi o'yinning 67-daqiqasida chap tizza payidan jarohat olib, Fransiya safini tark etdi.
- Jarohat sababli u yaqinlashib kelayotgan Belgiya va Italiyaga qarshi o'yinlarda maydonga tushmaydi.
- Mbappe Ispaniyaga qaytib, Real Madrid tibbiy shtabi nazorati ostida davolanadi.
Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe UEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi kechgan uchrashuvda jiddiy tarohat olib, Real Madrid safiga qaytishga majbur boʻldi. Kocaeli stadionida oʻtgan bahsda yagona gʻalaba toʻpini kiritgan hujumchi maydonni oqsoqlanib tark etdi va bu holat murabbiylar shtabida jiddiy xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻyin afsonaviy yarim himoyachi Zinedin Zidan uchun Fransiya bosh murabbiy sifatidagi ilk rasmiy uchrashuv boʻldi. Uchrashuvning 67-daqiqasida oʻzining terma jamoadagi 67-golini urgan yulduz futbolchi raqib darvozasini ishgʻol qildi, biroq toʻpni kiritish vaqtida chap oyogʻi yomon holatdagi maydon maysasiga noqulay tarzda oʻrnashib qoldi.
Zinedin Zidan jarohat borasida xavotirdaGarchi Mbappe dastlab golni nishonlashga ulgurgan boʻlsa-da, u darhol tizzasini ushlagan holda maydonga yiqildi va oʻtkir ogʻriqdan aziyat cheka boshladi. Zinedin Zidan matbuot anjumanida oʻzining asosiy yulduzining holati boʻyicha hech qanday shubhalarni yashirib oʻtirmadi va dastlabki alomatlar koʻngildagidek emasligini tan oldi.
Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, futbolchining chap tizza payida jarohat aniqlangan. Shifokorlar tavsiyasiga koʻra, xavf tugʻdirmaslik maqsadida hujumchi milliy jamoaning yaqinlashib kelayotgan Belgiya va Italiyaga qarshi oʻyinlarida maydonga tushmaydi.
Zidan TF1 telekanaliga bergan intervyusida futbolchining sogʻligʻi har doim birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi: «U oʻzini yaxshi his qilmayotgani aniq. Afsuski, vaziyat yaxshi koʻrinmayapti. Oʻylashimcha, u uyga qaytishiga toʻgʻri keladi. Biz tavakkal qilmaymiz. U zarba berish paytida tizzasini haddan tashqari choʻzib yubordi», – dedi bosh murabbiy.
Endilikda Kilian Mbappe Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid tibbiy shtabi nazorati ostida toʻliq tiklanish kursidan oʻtishi kutilmoqda. Madridliklar bosh murabbiyi va muxlislari hujumchining mavsumning hal qiluvchi palla oldidan safga tezroq qaytishidan umidvor.
Izohlar 0
…