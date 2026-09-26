Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi

·1·Dunyo
Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi

Jahon diplomatiyasi tarixida kamdan-kam uchraydigan, siyosiy ishoralar va noodatiy hazilga boy lahza xalqaro media markaziga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin ishtirokidagi uchrashuv doirasida AQSH prezidentlarining ramziy portretlar galereyasini ko‘zdan kechirish vaqtida kutilmagan voqea yuz berdi. Tramp Xitoy rahbariga prezidentlar galereyasini ko‘rsatar ekan, navbat Jo Baydenga kelganda, uning rasmiy surati o‘rniga qo‘yilgan ramziy avtoruchka tasviriga ishora qildi.

Bu kutilmagan siyosiy trolling va sarkazmni ko‘rgan Si Szinpin samimiy kulib yubordi va diplomatik sovuqqonlikni bir lahzaga unutib, kulgisini yashira olmadi. Trampning o‘z raqibi Baydenning prezidentlik davrini «faqat avtoruchka bilan hujjat imzolashdan iborat bo‘lgan davr» sifatida mazax qilishi siyosiy doiralarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, bu shunchaki noodatiy hazilmi yoki katta siyosatdagi chuqur ramziy ishorami?

«Avtoruchkali portret, Si Szinpin tabassumi va Tramp istehzosi»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Oq uy galereyasidagi shov-shuvli holatdan eng muhim faktlar:

  • Bayden o‘rnidagi avtoruchka: Prezidentlar portretlari qatorida Jo Bayden o‘rniga ramziy avtoruchka tasviri joylashtirildi;

  • Si Szinpinning kutilmagan reaksiyasi: Xitoy rahbari Trampning izohi va ko‘rsatgan eksponatidan so‘ng samimiy kulib yubordi;

  • Siyosiy sarkazm va trolling: Tramp raqibi Baydenni faqat buyruq va hujjatlarni ko‘r-ko‘rona imzolovchi «avtoruchka» sifatida tasvirladi;

  • Protokoldan tashqari diplomatiya: Ikki yirik liderning rasmiy uchrashuvlar pardasi ortidagi norasmiy va ochiq muloqoti kuzatildi;

  • Global media e’tibori: Ushbu videolavha va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar to‘pladi.

Prezidentlar galereyasidagi holat: Portretlar va siyosiy ishoralar taqqosi

Oq uy galereyasidagi ekspozitsiya va Trampning siyosiy bahosi tahlili:

Prezident va rahbar shaxsi

Galereyadagi tasvir / eksponat holati

Tramp tomonidan berilgan ishora va ma’no

Barak Obama

An’anaviy ramkadagi rasmiy portret

Demokratik davrning avvalgi rahbari sifatida tan olinishi

Donald Tramp

Klassik zarhal ramkadagi rasmiy surat

AQSH milliy manfaatlari va o‘z davriga yuksak baho

Jo Bayden

Rasmiy portret o‘rniga avtoruchka tasviri

«Mustaqil qarorsiz, faqat imzo chekuvchi ma’muriyat» ramzi

Si Szinpin reaksiyasi

Diplomatik protokoldan tashqari ochiq kulgi

Trampning hazilini tushunish va vaziyatni norasmiy qabul qilish

Geosiyosiy va psixologik ekspertiza: Nega Si Szinpin kulib yubordi?

Xalqaro siyosatshunoslar va protokol ekspertlarining xulosalari:

  • «Shaxsiy diplomatiya va norasmiy bog‘lanish»: Tramp har doim klassik diplomatik qoliplarni buzish orqali dunyo yetakchilari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhiy aloqa o‘rnatishga intiladi; Si Szinpinning kulgisi Xitoy rahbari ham Trampning bevosita, ochiq uslubiga ijobiy munosabatda ekanini ko‘rsatdi;

  • Bayden ma’muriyatiga nisbatan geosiyosiy baho: Bayden davrida AQSH-Xitoy munosabatlari sanksiyalar va cheklovlar tufayli keskinlashgan edi; Trampning Baydenni faqat imzolovchi ruchka sifatida kalaka qilishi Pekin uchun ham siyosiy jihatdan ramziy ma’noga ega bo‘lishi mumkin;

  • Ichki siyosatning tashqi maydondagi ko‘rinishi: Tramp xalqaro tashriflar chog‘ida ham AQSH ichki siyosiy kurashi va saylovoldi kun tartibini kuchli yurgiza olishini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Donald Trampning Jo Bayden o‘rniga avtoruchka qo‘yib, uni Si Szinpinga ko‘rsatishi siyosiy mahoratmi yoki protokol chegaralaridan chiqishmi? Xitoy rahbarining bunday ochiq kulgisiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu qiziqarli lahza tahlilini barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Donald TrampSi SzinpinOq Uy galereyasiavtoruchka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiKecha 08:50Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariKecha 07:59Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Tramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahliliTramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahliliKecha 08:43Si Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandiSi Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandi20 may 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota