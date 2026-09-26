Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi
Jahon diplomatiyasi tarixida kamdan-kam uchraydigan, siyosiy ishoralar va noodatiy hazilga boy lahza xalqaro media markaziga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin ishtirokidagi uchrashuv doirasida AQSH prezidentlarining ramziy portretlar galereyasini ko‘zdan kechirish vaqtida kutilmagan voqea yuz berdi. Tramp Xitoy rahbariga prezidentlar galereyasini ko‘rsatar ekan, navbat Jo Baydenga kelganda, uning rasmiy surati o‘rniga qo‘yilgan ramziy avtoruchka tasviriga ishora qildi.
Bu kutilmagan siyosiy trolling va sarkazmni ko‘rgan Si Szinpin samimiy kulib yubordi va diplomatik sovuqqonlikni bir lahzaga unutib, kulgisini yashira olmadi. Trampning o‘z raqibi Baydenning prezidentlik davrini «faqat avtoruchka bilan hujjat imzolashdan iborat bo‘lgan davr» sifatida mazax qilishi siyosiy doiralarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, bu shunchaki noodatiy hazilmi yoki katta siyosatdagi chuqur ramziy ishorami?
«Avtoruchkali portret, Si Szinpin tabassumi va Tramp istehzosi»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Oq uy galereyasidagi shov-shuvli holatdan eng muhim faktlar:
Bayden o‘rnidagi avtoruchka: Prezidentlar portretlari qatorida Jo Bayden o‘rniga ramziy avtoruchka tasviri joylashtirildi;
Si Szinpinning kutilmagan reaksiyasi: Xitoy rahbari Trampning izohi va ko‘rsatgan eksponatidan so‘ng samimiy kulib yubordi;
Siyosiy sarkazm va trolling: Tramp raqibi Baydenni faqat buyruq va hujjatlarni ko‘r-ko‘rona imzolovchi «avtoruchka» sifatida tasvirladi;
Protokoldan tashqari diplomatiya: Ikki yirik liderning rasmiy uchrashuvlar pardasi ortidagi norasmiy va ochiq muloqoti kuzatildi;
Global media e’tibori: Ushbu videolavha va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar to‘pladi.
Prezidentlar galereyasidagi holat: Portretlar va siyosiy ishoralar taqqosi
Oq uy galereyasidagi ekspozitsiya va Trampning siyosiy bahosi tahlili:
Prezident va rahbar shaxsi
Galereyadagi tasvir / eksponat holati
Tramp tomonidan berilgan ishora va ma’no
Barak Obama
An’anaviy ramkadagi rasmiy portret
Demokratik davrning avvalgi rahbari sifatida tan olinishi
Donald Tramp
Klassik zarhal ramkadagi rasmiy surat
AQSH milliy manfaatlari va o‘z davriga yuksak baho
Jo Bayden
Rasmiy portret o‘rniga avtoruchka tasviri
«Mustaqil qarorsiz, faqat imzo chekuvchi ma’muriyat» ramzi
Si Szinpin reaksiyasi
Diplomatik protokoldan tashqari ochiq kulgi
Trampning hazilini tushunish va vaziyatni norasmiy qabul qilish
Geosiyosiy va psixologik ekspertiza: Nega Si Szinpin kulib yubordi?
Xalqaro siyosatshunoslar va protokol ekspertlarining xulosalari:
«Shaxsiy diplomatiya va norasmiy bog‘lanish»: Tramp har doim klassik diplomatik qoliplarni buzish orqali dunyo yetakchilari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhiy aloqa o‘rnatishga intiladi; Si Szinpinning kulgisi Xitoy rahbari ham Trampning bevosita, ochiq uslubiga ijobiy munosabatda ekanini ko‘rsatdi;
Bayden ma’muriyatiga nisbatan geosiyosiy baho: Bayden davrida AQSH-Xitoy munosabatlari sanksiyalar va cheklovlar tufayli keskinlashgan edi; Trampning Baydenni faqat imzolovchi ruchka sifatida kalaka qilishi Pekin uchun ham siyosiy jihatdan ramziy ma’noga ega bo‘lishi mumkin;
Ichki siyosatning tashqi maydondagi ko‘rinishi: Tramp xalqaro tashriflar chog‘ida ham AQSH ichki siyosiy kurashi va saylovoldi kun tartibini kuchli yurgiza olishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Donald Trampning Jo Bayden o‘rniga avtoruchka qo‘yib, uni Si Szinpinga ko‘rsatishi siyosiy mahoratmi yoki protokol chegaralaridan chiqishmi? Xitoy rahbarining bunday ochiq kulgisiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu qiziqarli lahza tahlilini barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…