Onasining xonasiga kirgan ayol kutilmagan haqiqatni ko‘rdi...

·1·Jamiyat
Onasining xonasiga kirgan ayol kutilmagan haqiqatni ko‘rdi...

U ikki nafar egizak farzandi bilan baxtli hayot kechirayotganiga ishonardi. Ammo bir kuni onasidan qarz so‘rash uchun uyiga borganida, hayotini butunlay o‘zgartiradigan manzaraga duch keldi.

Ikkalasi ham «xizmat safari»ga ketgandi

Ayolning aytishicha, turmush o‘rtog‘i va onasi aeroportda yaxshi lavozimlarda ishlardi. Bir kuni onasi xizmat safariga ketishini, eri esa ish bilan boshqa joyga borishini aytgan.

O‘sha paytda ayol onasidan pul so‘ragan va onasi pulni uyda qoldirishini yoki ketishidan oldin berib ketishini aytgan.

Keyinroq pulni olish uchun onasining uyiga borganida esa hammasi o‘zgardi.

Eshik ortida eshitilgan suhbat

Ayol onasining xonasiga kirishidan oldin ichkaridan turmush o‘rtog‘i bilan onasining munosabatiga oid suhbatni eshitib qolganini aytdi.

Xonaga kirganida esa onasi va eri birga o‘tirganini ko‘rgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, uni ko‘rishlari bilan ikkalasining ham yuzi oqarib ketgan.

Bu manzaradan keyin ayol uchun ishonch va oila tushunchasi butunlay boshqacha ma’no kasb etgan.

«Shundan so‘ng ajrashdim»

Ayolning aytishicha, ushbu voqeadan keyin u turmush o‘rtog‘i bilan ajrashishga qaror qilgan.

Eng og‘ir zarba esa faqat eridan emas, o‘z onasidan ham kelgani bo‘lgan. Chunki inson ko‘pincha eng yaqinlari uni himoya qiladi, unga xiyonat qilmaydi, deb ishonadi.

Bu voqea bir haqiqatni yana bir bor ko‘rsatadi: oilada ishonch bir zumda qurilmaydi, ammo bir lahzada yemirilishi mumkin.

Tezkor Yangiliklar kanalidan olindi

oilaviy xiyonatajrimijtimoiy muammolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?5 sentabr 12:33O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Bolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildi7 sentabr 16:15Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiToshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildi15 avgust 05:51Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib oling31 iyul 20:06Shavkat Mirziyoyev G‘alaba bog‘ida xotiraga yuksak ehtirom bildirdiShavkat Mirziyoyev G‘alaba bog‘ida xotiraga yuksak ehtirom bildirdi8 may 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq