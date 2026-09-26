Onasining xonasiga kirgan ayol kutilmagan haqiqatni ko‘rdi...
U ikki nafar egizak farzandi bilan baxtli hayot kechirayotganiga ishonardi. Ammo bir kuni onasidan qarz so‘rash uchun uyiga borganida, hayotini butunlay o‘zgartiradigan manzaraga duch keldi.
Ikkalasi ham «xizmat safari»ga ketgandi
Ayolning aytishicha, turmush o‘rtog‘i va onasi aeroportda yaxshi lavozimlarda ishlardi. Bir kuni onasi xizmat safariga ketishini, eri esa ish bilan boshqa joyga borishini aytgan.
O‘sha paytda ayol onasidan pul so‘ragan va onasi pulni uyda qoldirishini yoki ketishidan oldin berib ketishini aytgan.
Keyinroq pulni olish uchun onasining uyiga borganida esa hammasi o‘zgardi.
Eshik ortida eshitilgan suhbat
Ayol onasining xonasiga kirishidan oldin ichkaridan turmush o‘rtog‘i bilan onasining munosabatiga oid suhbatni eshitib qolganini aytdi.
Xonaga kirganida esa onasi va eri birga o‘tirganini ko‘rgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, uni ko‘rishlari bilan ikkalasining ham yuzi oqarib ketgan.
Bu manzaradan keyin ayol uchun ishonch va oila tushunchasi butunlay boshqacha ma’no kasb etgan.
«Shundan so‘ng ajrashdim»
Ayolning aytishicha, ushbu voqeadan keyin u turmush o‘rtog‘i bilan ajrashishga qaror qilgan.
Eng og‘ir zarba esa faqat eridan emas, o‘z onasidan ham kelgani bo‘lgan. Chunki inson ko‘pincha eng yaqinlari uni himoya qiladi, unga xiyonat qilmaydi, deb ishonadi.
Bu voqea bir haqiqatni yana bir bor ko‘rsatadi: oilada ishonch bir zumda qurilmaydi, ammo bir lahzada yemirilishi mumkin.
Tezkor Yangiliklar kanalidan olindi
Izohlar 0
…