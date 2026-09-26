O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!

·41·O‘zbekiston
O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda ilk bor elektr energiyasi ta’minotidagi uzilishlar uchun iste’molchilarga kompensatsiya to‘lash mexanizmi joriy etilmoqda.
  • Prezidentning 2026 yil 22 sentyabrdagi PF-202-sonli farmoni bilan belgilangan ushbu tartibga ko‘ra, elektr ta’minoti korxonalari uzluksiz ta’minot standartlarini buzganliklari uchun javobgar bo‘ladi.

O‘zbekiston kommunal xizmat ko‘rsatish sohasida iste’molchilar huquqlarini himoya qilish va energetika korxonalarining moliyaviy mas’uliyatini kuchaytirishga qaratilgan tub burilish yasalmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 22 sentyabrdagi PF-202-sonli «Iqtisodiyot tarmoqlarida elektr energiyasidan oqilona foydalanishni rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmoni bilan mamlakat tarixida ilk bor elektr energiyasini yetkazib berishdagi uzilishlar va me’yoriy muddatlarning buzilganligi uchun iste’molchilarga kompensatsiya to‘lash mexanizmi belgilanmoqda.

Hukumat zimmasiga elektr ta’minoti korxonalarining uzluksiz ta’minot bo‘yicha standartlarini buzganlik uchun javobgarligini nazarda tutuvchi nizom loyihasini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Ushbu yangilikka ko‘ra, rejali yoki avariyaviy o‘chishlarda belgilangan ruxsat etilgan vaqt me’yorlaridan oshib ketgan hollarda yetkazilgan zarar iste’molchilar foydasiga qoplab beriladi. Mazkur hujjat loyihasi Energetika vazirligi va tegishli idoralar ishtirokida 2026 yil dekabr oyiga qadar to‘liq tayyorlanib, Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritilishi belgilangan.

«PF-202-sonli farmon, ASKUE hisob-kitobi va dekabr muhlati»: Kompensatsiya tizimining 5 ta asosiy nuqtasi

Iste’molchilarga kompensatsiya to‘lash bo‘yicha kuchga kirayotgan eng muhim faktlar:

  • Moliyaviy javobgarlik pretsedenti: O‘zbekistonda ilk bor elektr energiyasi ta’minotchilariga uzoq davom etgan uzilishlar uchun moliyaviy javobgarlik yuklanmoqda;

  • Prezidentning PF-202-sonli farmoni: 2026 yil 22 sentyabrdagi tarixiy farmon bilan yetkazilgan zararni qoplash tartibini ishlab chiqish rasman belgilandi;

  • Dekabr 2026 yilgacha tayyor bo‘ladi: Energetika vazirligi va manfaatdor idoralar yangi nizom loyihasini yil oxirigacha hukumatga kiritishi shart;

  • Ta’mirlashning qat’iy chegaralari: Yangi reglament avariyaviy-tiklash ishlarining maksimal ruxsat etilgan vaqt me’yorlarini aniq belgilab beradi;

  • ASKUE orqali avtomatik hisob-kitob: Muddat buzilganda kompensatsiya pullari iste’molchilar hisobiga ASKUE billing tizimi orqali qayta hisob-kitob qilinishi ko‘zda tutilmoqda.

Elektr ta’minoti mas’uliyati: Amaldagi holat va kutilayotgan kompensatsiya mexanizmi taqqosi

Energiya ta’minotidagi sifat talablari va javobgarlik mezonlari:

Mezonlar va parametrlar

Amaldagi tizim holati

2026 yil dekabrdan kutilayotgan yangi tartib

Uzoq uzilishlar uchun javobgarlik

Asosan ma’muriy va texnik tushuntirishlar

Iste’molchiga to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyaviy kompensatsiya to‘lash

Avariyaviy tiklash muddatlari

Muayyan chegaralar bor, lekin jazo tizimi sust

Qat’iy vaqt chegaralari va buzilish uchun jarimalar

Hisob-kitob jarayoni

Fuqarolar murojaati va uzoq tekshiruvlar

ASKUE tizimi orqali avtomatlashtirilgan qayta hisob

Huquqiy asos va tashabbus

Umumiy qoidalar va tarmoq ichki nizomlari

Prezidentning 2026 yildagi PF-202-sonli farmoni

Ta’minotchi korxona manfaati

Uzilishlar moliyaviy yo‘qotishga olib kelmagan

Har bir ortiqcha soat korxonaga zarar keltiradi

Iqtisodiy va huquqiy ekspertiza: Nega bu qaror energetika tizimini sifat jihatdan o‘zgartiradi?

Energetika sohasi mutaxassislari, iqtisodchilar va huquqshunoslarning xulosalari:

  • «Moliyaviy bosim — sifatning yagona kafolati»: Ilgari elektr tarmoqlari korxonalari elektr ta’minoti uzilgan pallada faqat sotilmay qolgan kilovatt uchun daromad yo‘qotardi; endilikda esa uzilish muddati cho‘zilgan har bir soat uchun ta’minotchi o‘z cho‘ntagidan pul to‘lashi ularni avariyalarni zudlik bilan bartaraf etishga va tarmoqlarni mustahkamlashga majbur qiladi;

  • ASKUE tizimining to‘liq salohiyatini ochish: Elektron hisoblagichlar tarmoqdagi kuchlanishning yo‘qolishi va tiklanishini soniyasigacha qayd etadi; tizimning inson omilisiz, avtomatik ravishda iste’molchi billingiga kompensatsiya hisoblab berishi shaffoflikni ta’minlaydi;

  • Iqtisodiyot va biznesni himoyalash: Sanoat korxonalari, kichik sexlar va aholi xonadonlarida chiroqning kutilmagan uzilishi ortidan muzlatgichlar, stanoklar va maishiy texnikalar ishdan chiqishining moliyaviy zarari nihoyat qonuniy qoplanish yo‘liga ega bo‘ladi.

Sizningcha, uzoq vaqtli chiroq o‘chishlari uchun kompensatsiya to‘lash amaliyoti viloyat va shaharlarda elektr tarmoqlari sifatini yaxshilay oladimi? ASKUE tizimi orqali mablag‘larni qayta hisoblab berish jarayoni qanchalik adolatli ishlaydi deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha iste’molchilar o‘z huquqlarini bilishi uchun ushbu muhim xabarni keng baham ko‘ring!

PF-202Energetika vazirligiASKUEElektr ta’minoti kompensatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...Bugun 07:56Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?1 sentabr 07:36Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiToshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladi7 iyul 19:39Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi10 iyul 11:38O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildi13 iyul 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi