Uyda jahldor inson bormi? Xonadon tinchligi nimadan boshlanadi?

·42·Jamiyat
Uyda jahldor inson bormi? Xonadon tinchligi nimadan boshlanadi?

Uyda bir insonning doimiy asabiyligi, baland ovozi yoki keskin munosabati butun xonadon muhitiga ta’sir qilishi mumkin. Aksincha, xotirjamlik va bosiqlik oila a’zolari o‘rtasidagi munosabatlarga ham boshqacha ruh bag‘ishlaydi.

Uyning barakasi nimadan boshlanadi?

Xonadon faqat devor va jihozlardan iborat emas. U yerdagi so‘zlar, munosabatlar va insonlarning bir-biriga bo‘lgan muomalasi ham uy muhitini shakllantiradi.

Doimiy janjal, baqir-chaqir va asabiylik odamlarni ruhan charchatishi mumkin. Ayniqsa, yaqin insonlarning bir-biriga qattiq gapirishi vaqt o‘tishi bilan mehr va ishonchga ta’sir qiladi.

Shuning uchun oilada har bir inson o‘z munosabatiga e’tibor berishi muhim.

Sokinlik ham katta qadriyat

Bosiq gapirish, bir-birini tinglash, asabiy paytda biroz tanaffus qilish va muammoni baqir-chaqirsiz hal etish — xonadonda sog‘lom muhit shakllanishiga yordam beradi.

Chunki uyning haqiqiy barakasi faqat moddiy farovonlikda emas. Xotirjamlik, o‘zaro hurmat va yaqinlar bilan tinch munosabat ham inson uchun katta boylikdir.

Ba’zan xonadondagi muhitni o‘zgartirish uchun katta ishlarning o‘zi shart emas. Biroz bosiqlik, biroz sabr va bir-biriga aytilgan yaxshi so‘zning o‘zi ham ko‘p narsani o‘zgartira oladi.

uy muhitioila munosabatlariqattiq gapirishasabiylik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?20 sentabr 10:02Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradi11 sentabr 08:34«Sharmandali mahalla», «uyatli xonadon»: Chinozda yangi bahs...«Sharmandali mahalla», «uyatli xonadon»: Chinozda yangi bahs...6 avgust 16:111 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?30 avgust 06:56O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:4920 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentabr 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq