Uyda jahldor inson bormi? Xonadon tinchligi nimadan boshlanadi?
Uyda bir insonning doimiy asabiyligi, baland ovozi yoki keskin munosabati butun xonadon muhitiga ta’sir qilishi mumkin. Aksincha, xotirjamlik va bosiqlik oila a’zolari o‘rtasidagi munosabatlarga ham boshqacha ruh bag‘ishlaydi.
Uyning barakasi nimadan boshlanadi?
Xonadon faqat devor va jihozlardan iborat emas. U yerdagi so‘zlar, munosabatlar va insonlarning bir-biriga bo‘lgan muomalasi ham uy muhitini shakllantiradi.
Doimiy janjal, baqir-chaqir va asabiylik odamlarni ruhan charchatishi mumkin. Ayniqsa, yaqin insonlarning bir-biriga qattiq gapirishi vaqt o‘tishi bilan mehr va ishonchga ta’sir qiladi.
Shuning uchun oilada har bir inson o‘z munosabatiga e’tibor berishi muhim.
Sokinlik ham katta qadriyat
Bosiq gapirish, bir-birini tinglash, asabiy paytda biroz tanaffus qilish va muammoni baqir-chaqirsiz hal etish — xonadonda sog‘lom muhit shakllanishiga yordam beradi.
Chunki uyning haqiqiy barakasi faqat moddiy farovonlikda emas. Xotirjamlik, o‘zaro hurmat va yaqinlar bilan tinch munosabat ham inson uchun katta boylikdir.
Ba’zan xonadondagi muhitni o‘zgartirish uchun katta ishlarning o‘zi shart emas. Biroz bosiqlik, biroz sabr va bir-biriga aytilgan yaxshi so‘zning o‘zi ham ko‘p narsani o‘zgartira oladi.
Izohlar 0
…