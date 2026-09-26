“Ippodrom” bozoridagi ayrim savdo bloklari elektrdan uzildi
25 sentyabr kuni Toshkentdagi Chilonzor buyum bozorining “Ippodrom” nomi bilan tanilgan hududidagi ayrim savdo bloklarida elektr ta’minoti to‘xtatildi. Bu haqda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, bozor hududida Toshkent shahar FVBB mutaxassislari tomonidan tekshiruv o‘tkazilib, yong‘in xavfsizligi talablarining bir qator jiddiy buzilishlari aniqlangan. Mazkur kamchiliklar odamlarning hayoti va salomatligiga xavf tug‘dirishi mumkinligi qayd etilgan.
Ma’lum qilinishicha, savdo bloklarining elektr tarmog‘idan qisman uzilishi sud qarori asosida amalga oshirilgan.
Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko‘ra, aniqlangan kamchiliklar to‘liq bartaraf etilgach, savdo bloklarida elektr ta’minoti qayta tiklanadi.
Izohlar 0
…