Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri

·49·Salomatlik
Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Garvard universiteti tadqiqotchilari achchiq taomlarni muntazam iste’mol qilish umrni 14 foizga uzaytirishi mumkinligini aniqladi.
  • Qalampir tarkibidagi kapsaitsin kabi bioaktiv moddalar «yomon» xolesterin va triglitseridlar darajasini pasaytirib, yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi.
  • Bu esa infarkt va insult xavfini kamaytiradi, shuningdek, metabolik buzilishlar va ortiqcha vazn to‘planishining oldini oladi.

Sog‘lom turmush tarzi va to‘g‘ri ovqatlanish sohasida dunyo olimlari inson organizmi va uzoq umr ko‘rishga oid hayratlanarli kashfiyotni e’lon qilishdi. Garvard universiteti tadqiqotchilari tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar achchiq taomlarni xush ko‘ruvchi insonlarning boshqalarga qaraganda sezilarli darajada uzoqroq umr ko‘rishini isbotladi. Olimlarning xulosasiga ko‘ra, kundalik taomnomada kuniga kamida bir marta achchiq mahsulotlar va qalampirni iste’mol qilish turli halokatli kasalliklar oqibatida vafot etish xavfini naq 14 foizga kamaytiradi.

Bunday sehrli ta’sirning asosiy omili shundaki, qalampir hamda tabiiy ziravorlar tarkibida yurak-qon tomir tizimini himoya qiluvchi kuchli bioaktiv moddalar (xususan, kapsaitsin) mavjud. Ushbu moddalar qondagi «yomon» xolesterin darajasini faol tarzda pasaytiradi va triglitseridlar miqdorini sog‘lom me’yorda saqlab turadi. Natijada qon tomirlari tozalanib, infarkt, insult hamda metabolik buzilishlar ehtimoli keskin susayadi.

«14 foizlik najot, xolesterin nazorati va qalampir mo‘jizasi»: Garvard tadqiqotining 5 ta asosiy nuqtasi

Olimlarning rasmiy izlanishlaridan eng muhim tibbiy xulosalar:

  • O‘lim xavfi 14% ga kamayadi: Kuniga kamida bir mahal achchiq taom iste’mol qiluvchilarda erta vafot etish xavfi 14 foizga pasayadi;

  • Garvard olimlari xulosasi: Tadqiqot nufuzli Garvard universiteti mutaxassislari tomonidan tizimli ravishda tasdiqlandi;

  • «Yomon» xolesteringa qarshi kurash: Qalampir tarkibidagi bioaktiv moddalar qon tomirlarida xolesterin blyashkalari hosil bo‘lishini to‘xtatadi;

  • Triglitseridlar muvozanati: Ziravorlar moddalar almashinuvini tezlashtirib, yog‘ balansini me’yorga keltiradi;

  • Kundalik muntazamlik omili: Ijobiy tibbiy natija faqat achchiq mahsulotlarni me’yorida va muntazam qabul qilganda namoyon bo‘ladi.

Ratsion va salomatlik: Achchiq taom iste’mol qiluvchilar va iste’mol qilmaydiganlar taqqosi

Ovqatlanish odatlarining umr davomiyligi va tanaga ta’siri ko‘rsatkichlari:

Salomatlik ko‘rsatkichlari va mezonlar

Kuniga kamida 1 marta achchiq iste’mol qiluvchilar

Achchiq va ziravorlardan voz kechganlar

Kasalliklardan erta o‘lim xavfi

14% gacha pasayadi (uzoq umr ko‘rish kafolati)

Standart o‘rtacha darajada saqlanadi

Qondagi «yomon» xolesterin miqdori

Bioaktiv moddalar hisobiga kamayadi

Yuqori bo‘lish va tomirlarga cho‘kish ehtimoli bor

Triglitseridlar darajasi

Doimiy sog‘lom me’yorda ushlab turiladi

Muvozanatning buzilishi va semirish xavfi yuqori

Metabolizm va tomirlar elastikligi

Yuqori qon aylanishi va tezlashgan modda almashinuvi

Qon aylanishi sekinroq, spazmlarga moyillik

Olimlar tavsiyasi (Garvard)

Har kunlik ratsionga me’yorida kiritish

Zarurat tug‘ilganda bosqichma-bosqich o‘rganish

Tibbiy va nutritsiologik ekspertiza: Nega qalampir yurakni va tomirlarni qutqaradi?

Kardiologlar, nutritsiologlar va tibbiyot ekspertlarining xulosalari:

  • «Bioaktiv komponentlar kuchi»: Qalampir tarkibidagi kapsaitsin moddasi qon tomirlarini kengaytiradi, endoteliy faoliyatini yaxshilaydi va tromblar hosil bo‘lishining oldini oladi; aynan shu omil infarkt va insult xavfini keskin kamaytiradi;

  • Metabolik ta’sir va yog‘larni parchalash: Triglitseridlarning me’yorda bo‘lishi jigarni yog‘ bosishidan asraydi va ortiqcha vazn to‘planishini jilovlaydi; achchiq taom tana haroratini biroz ko‘tarib, kaloriyalarning tezroq yoqilishiga yordam beradi;

  • Me’yor qoidasi muhim: Mutaxassislar oshqozon-ichak traktida yara (yazva) yoki o‘tkir gastriti bor bemorlarga achchiqni ehtiyotkorlik bilan, faqat shifokor nazorati ostida iste’mol qilishni tavsiya etadi.

Siz kundalik hayotingizda achchiq qalampir va o‘tkir taomlarni tez-tez iste’mol qilasizmi? Garvard olimlarining achchiq taom umrni 14 foizga uzaytirishi haqidagi kashfiyotiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va salomatlik uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu foydali yangilikni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Garvard universitetikapsaitsinsog‘lom ovqatlanishkardiologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildi12 iyun 23:26Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindi29 iyul 16:22Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi9 iyul 17:26Dunyodagi eng yaxshi universitetlar reytingi e’lon qilindiDunyodagi eng yaxshi universitetlar reytingi e’lon qilindi1 iyun 21:39Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li