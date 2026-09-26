Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonda harbiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan to‘fon oqibatida halok bo‘lgan 18–20 yoshli askarlarning jasadlari oilalariga olib kelindi.
- Ushbu fojia natijasida ko‘plab mushtipar onalar va otalar faryodi butun mahallalarni larzaga keltirdi.
- Dafn marosimlari harbiy ehtirom bilan o‘tkazilmoqda va ushbu hodisa mashg‘ulotlar xavfsizligi, ob-havo prognozini inobatga olmaslik hamda qo‘mondonlarning javobgarligi masalasini ko‘tarib chiqdi.
Qozog‘iston jamiyatida harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida yuz bergan halokatli voqea ulkan qayg‘u va motamga aylandi. Dengizdagi mashg‘ulot paytida to‘satdan boshlangan kuchli to‘fon oqibatida suvga cho‘kib fojiali halok bo‘lgan 18–20 yoshli navqiron askarlarning jasadlari o‘z yaqinlari bag‘riga, tug‘ilib o‘sgan xonadonlariga olib kelindi. Harbiy xizmatga endigina chaqirilib, hali umr gulini ko‘rmagan yosh yigitlarning tobutlarini kutib olishda oila a’zolari, mushtipar onalar va otalarning faryodi butun mahallalarni larzaga keltirdi.
Marhum askarlarni so‘nggi yo‘lga kuzatish marosimlarida saf tortgan harbiylar, formadagi safdoshlari va yuzlab fuqarolar ko‘z yoshlarini tiya olmadilar. Dafn marosimlari harbiy ehtirom, davlat bayrog‘i ostida hamda janoza namozlari bilan o‘tkazilmoqda. Ushbu qonli va qayg‘uli voqea Qozog‘iston qurolli kuchlarida mashg‘ulotlar xavfsizligi, ob-havo prognozining inobatga olinmagani va qo‘mondonlarning javobgarligi masalasini yanada keskin ko‘tarib chiqdi.
«18 yoshli qurbonlar, to‘fon zarbasi va achchiq motam»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi
Halok bo‘lgan askarlarning dafn etilishi va hodisa yuzasidan eng muhim faktlar:
Qurbonlarning yosh chegarasi: Halok bo‘lgan askarlar endigina 18–20 yoshga to‘lgan, muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan navqiron yigitlar edi;
To‘fondagi halokat: Harbiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan kuchli to‘fon yuz berib, texnika va askarlarning suvda cho‘kib ketishiga sabab bo‘lgan;
Jasadlar oilalarga qaytarildi: Qurbonlarning mayitlari maxsus harbiy vagonlar va samolyotlarda o‘z yashash manzillariga yetkazildi;
Og‘ir janoza va motam: Askarlarning dafn marosimlarida yuzlab odamlar, mahalliy aholi va yuqori martabali harbiylar ishtirok etdi;
Xalq noroziligi va adolat talabi: Aholi va qurbonlarning yaqinlari yosh askarlar o‘limiga sabab bo‘lgan mas’ul rahbarlarning qattiq jazolanishini talab qilmoqda.
Qozog‘istondagi harbiy fojia: Halok bo‘lgan askarlar va dafn tafsilotlari taqqosi
Holatning o‘ziga xos ko‘rsatkichlari va qayd etilgan faktlar jadvali:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Rasmiy tafsilotlar va voqelik holati
Halok bo‘lgan askarlar toifasi
18-20 yoshdagi muddatli harbiy xizmatchilar
Halokatga olib kelgan sharoit
Suvdagi harbiy mashg‘ulot chog‘ida kuzatilgan kuchli to‘fon
Jasadlarni topshirish jarayoni
Harbiy ehtirom va sharaf bilan xonadonlarga keltirildi
Dafn marosimi ishtirokchilari
Oila a’zolari, ko‘z yosh to‘kkan safdoshlar va harbiy orkestr
Psixologik holat va muhit
Oilalarda og‘ir musibat, ko‘z yoshlar va jamiyat g‘azabi
Qo‘zg‘atilgan javobgarlik
Mas’ul qo‘mondonlar va amaldorlar ustidan keng ko‘lamli hibslar
Harbiy va insoniy ekspertiza: Nega mashg‘ulot yosh yigitlarning qabriga aylandi?
Harbiy tahlilchilar, jamoatchilik faollari va xavfsizlik mutaxassislarining xulosalari:
«Ogohlantirish va texnik kamchiliklar»: Har qanday dengiz mashg‘uloti oldidan sinoptik sharoit 100 foiz tekshirilishi lozim edi; to‘fon kutilayotgan bir paytda 18 yoshli tajribasiz askarlarni suvga tushirish nafaqat sovuqqonlik, balki jinoyat sifatida baholanmoqda;
Qutqaruv vositalarining yo‘qligi: Cho‘kib ketish paytida shaxsiy qutqaruv jiletlari va tezkor evakuatsiya qayiqlarining yetarli darajada ishlamagani qurbonlar sonining ortishiga bevosita sabab bo‘lgan;
Armiyaga bo‘lgan ishonch sinovi: Tinchlik davrida mashg‘ulotga ketgan bolalarning jasadi tobutlarda qaytib kelishi Qozog‘iston mudofaa tizimidagi intizom va xavfsizlik qoidalarini tubdan o‘zgartirishni talab qiluvchi og‘ir saboq bo‘ldi.
Sizningcha, mashg‘ulot paytida 18–20 yoshli askarlarning to‘fonda halok bo‘lishiga asosiy sabab nima — tabiiy ofatning kutilmaganda yuz berishimi yoki mas’ul qo‘mondonlarning beparvoligi? Tinch davrda askarlar o‘limining oldini olish uchun harbiy mashg‘ulotlar tizimida qanday o‘zgarishlar qilinishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar hamda jamoatchilik xabardor bo‘lishi uchun ushbu qayg‘uli tahlilni baham ko‘ring.
Izohlar 0
…