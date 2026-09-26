Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi

·135·Dunyo
Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonda harbiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan to‘fon oqibatida halok bo‘lgan 18–20 yoshli askarlarning jasadlari oilalariga olib kelindi.
  • Ushbu fojia natijasida ko‘plab mushtipar onalar va otalar faryodi butun mahallalarni larzaga keltirdi.
  • Dafn marosimlari harbiy ehtirom bilan o‘tkazilmoqda va ushbu hodisa mashg‘ulotlar xavfsizligi, ob-havo prognozini inobatga olmaslik hamda qo‘mondonlarning javobgarligi masalasini ko‘tarib chiqdi.

Qozog‘iston jamiyatida harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida yuz bergan halokatli voqea ulkan qayg‘u va motamga aylandi. Dengizdagi mashg‘ulot paytida to‘satdan boshlangan kuchli to‘fon oqibatida suvga cho‘kib fojiali halok bo‘lgan 18–20 yoshli navqiron askarlarning jasadlari o‘z yaqinlari bag‘riga, tug‘ilib o‘sgan xonadonlariga olib kelindi. Harbiy xizmatga endigina chaqirilib, hali umr gulini ko‘rmagan yosh yigitlarning tobutlarini kutib olishda oila a’zolari, mushtipar onalar va otalarning faryodi butun mahallalarni larzaga keltirdi.

Marhum askarlarni so‘nggi yo‘lga kuzatish marosimlarida saf tortgan harbiylar, formadagi safdoshlari va yuzlab fuqarolar ko‘z yoshlarini tiya olmadilar. Dafn marosimlari harbiy ehtirom, davlat bayrog‘i ostida hamda janoza namozlari bilan o‘tkazilmoqda. Ushbu qonli va qayg‘uli voqea Qozog‘iston qurolli kuchlarida mashg‘ulotlar xavfsizligi, ob-havo prognozining inobatga olinmagani va qo‘mondonlarning javobgarligi masalasini yanada keskin ko‘tarib chiqdi.

«18 yoshli qurbonlar, to‘fon zarbasi va achchiq motam»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi

Halok bo‘lgan askarlarning dafn etilishi va hodisa yuzasidan eng muhim faktlar:

  • Qurbonlarning yosh chegarasi: Halok bo‘lgan askarlar endigina 18–20 yoshga to‘lgan, muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan navqiron yigitlar edi;

  • To‘fondagi halokat: Harbiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan kuchli to‘fon yuz berib, texnika va askarlarning suvda cho‘kib ketishiga sabab bo‘lgan;

  • Jasadlar oilalarga qaytarildi: Qurbonlarning mayitlari maxsus harbiy vagonlar va samolyotlarda o‘z yashash manzillariga yetkazildi;

  • Og‘ir janoza va motam: Askarlarning dafn marosimlarida yuzlab odamlar, mahalliy aholi va yuqori martabali harbiylar ishtirok etdi;

  • Xalq noroziligi va adolat talabi: Aholi va qurbonlarning yaqinlari yosh askarlar o‘limiga sabab bo‘lgan mas’ul rahbarlarning qattiq jazolanishini talab qilmoqda.

Qozog‘istondagi harbiy fojia: Halok bo‘lgan askarlar va dafn tafsilotlari taqqosi

Holatning o‘ziga xos ko‘rsatkichlari va qayd etilgan faktlar jadvali:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Rasmiy tafsilotlar va voqelik holati

Halok bo‘lgan askarlar toifasi

18-20 yoshdagi muddatli harbiy xizmatchilar

Halokatga olib kelgan sharoit

Suvdagi harbiy mashg‘ulot chog‘ida kuzatilgan kuchli to‘fon

Jasadlarni topshirish jarayoni

Harbiy ehtirom va sharaf bilan xonadonlarga keltirildi

Dafn marosimi ishtirokchilari

Oila a’zolari, ko‘z yosh to‘kkan safdoshlar va harbiy orkestr

Psixologik holat va muhit

Oilalarda og‘ir musibat, ko‘z yoshlar va jamiyat g‘azabi

Qo‘zg‘atilgan javobgarlik

Mas’ul qo‘mondonlar va amaldorlar ustidan keng ko‘lamli hibslar

Harbiy va insoniy ekspertiza: Nega mashg‘ulot yosh yigitlarning qabriga aylandi?

Harbiy tahlilchilar, jamoatchilik faollari va xavfsizlik mutaxassislarining xulosalari:

  • «Ogohlantirish va texnik kamchiliklar»: Har qanday dengiz mashg‘uloti oldidan sinoptik sharoit 100 foiz tekshirilishi lozim edi; to‘fon kutilayotgan bir paytda 18 yoshli tajribasiz askarlarni suvga tushirish nafaqat sovuqqonlik, balki jinoyat sifatida baholanmoqda;

  • Qutqaruv vositalarining yo‘qligi: Cho‘kib ketish paytida shaxsiy qutqaruv jiletlari va tezkor evakuatsiya qayiqlarining yetarli darajada ishlamagani qurbonlar sonining ortishiga bevosita sabab bo‘lgan;

  • Armiyaga bo‘lgan ishonch sinovi: Tinchlik davrida mashg‘ulotga ketgan bolalarning jasadi tobutlarda qaytib kelishi Qozog‘iston mudofaa tizimidagi intizom va xavfsizlik qoidalarini tubdan o‘zgartirishni talab qiluvchi og‘ir saboq bo‘ldi.

Sizningcha, mashg‘ulot paytida 18–20 yoshli askarlarning to‘fonda halok bo‘lishiga asosiy sabab nima — tabiiy ofatning kutilmaganda yuz berishimi yoki mas’ul qo‘mondonlarning beparvoligi? Tinch davrda askarlar o‘limining oldini olish uchun harbiy mashg‘ulotlar tizimida qanday o‘zgarishlar qilinishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar hamda jamoatchilik xabardor bo‘lishi uchun ushbu qayg‘uli tahlilni baham ko‘ring.

Qozog‘istonharbiy fojiato‘fon oqibatiqo‘mondonlar javobgarligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi12 sentabr 12:349 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildi27 avgust 21:28Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi19 sentabr 14:18Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadiOyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadi8 iyul 12:01Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiTurkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildi21 avgust 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota