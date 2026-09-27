Onkolog shifokorning g‘ayriodatiy gazagi barchani hayratga soldi

·5·Dunyo
Onkolog shifokorning g‘ayriodatiy gazagi barchani hayratga soldi

Saraton kasalliklari bo‘yicha shifokor Amit Gargning odatiy gazaklari ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, uning muzlatilgan no‘xatni g‘ayriodatiy usullarda iste’mol qilishi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

45 yoshli doktor Garg muzlatilgan no‘xatni yaxshi ko‘rishini aytib, bunday sabzavotlar yangi uzilgan mahsulotlar kabi oziqaviy qiymatga ega bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan. Uning gazaklar haqidagi videosi internetda tarqalib, qariyb 30 ming kishi unga munosabat bildirgan.

Shifokor no‘xatni uch xil usulda iste’mol qiladi. Uning birinchi variantida muzlatilgan no‘xat vino bokaliga solinib, unga parmezan pishlog‘i, sariyog‘ va tuz qo‘shiladi. Yana bir usulda no‘xat ezilib, dip tayyorlanadi va non bo‘lagiga surtiladi. Uchinchi variantda esa no‘xat grek yogurti, feta pishlog‘i, yalpiz va zaytun yog‘i bilan aralashtiriladi.

Doktor Garg sabzavot va mevalarga sariyog‘ qo‘shishni ham yoqtiradi. Bu odat chernoslivga ham taalluqli. Ayrim internet foydalanuvchilari esa bunday gazakda kaloriya juda ko‘pligidan hayratlangan.

Shunga qaramay, shifokor o‘z tanlovini himoya qilmoqda. Uning aytishicha, tadqiqotlar yangi va muzlatilgan no‘xat tarkibida oqsil, kletchatka, S vitamini, hamda V guruhi vitaminlari bo‘yicha o‘xshash ko‘rsatkichlar mavjudligini ko‘rsatadi.

«Muzlatilgan sabzavotlar yaxshi muqobil va ular uzoqroq saqlanadi», — dedi 63 ming nafar obunachisi bor shifokor Need To Know nashriga.

Sariyog‘ tarkibida to‘yingan yog‘lar ko‘p bo‘lib, xolesterin miqdorini oshirishi mumkin. Zaytun yog‘i sog‘lomroq muqobil sanalsa-da, doktor Garg sariyog‘ sabzavotlarga qo‘shimcha ta’m berib, ularni iste’mol qilishni osonlashtirishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Biroq uning retsepti barchaga ham yoqmagan. «Yo‘q, no‘xat emas», «Sariyog‘ qayerda?» va «Chernoslivni sariyog‘ bilanmi?» kabi izohlar qoldirilgan. Ayrimlar esa bu g‘oyani ma’qullab, no‘xatni yaxshi ko‘rishini bildirgan.

Doktor Gargning boshqa sevimli gazaklari orasida yong‘oqlar, grek yogurti, rezavor mevalar, olma, humus va bodring kabi sabzavotlar bor.

Saraton shifokori sifatida u internetdagi ovqatlanishga oid noto‘g‘ri ma’lumotlardan ogohlantiradi. Uning ta’kidlashicha, ayrim mahsulotlar saratonni «oziqlantiradi» yoki bitta mahsulot kasallikning oldini oladi, degan da’volarga ishonish to‘g‘ri emas.

«Ovqatlanish bunchalik oddiy emas. Mukammal bo‘lish shart emas, uzoq muddatga mo‘ljallangan sog‘lom odatlarga e’tibor qarating», — dedi shifokor.

U ratsionda yetarli miqdorda oqsil, meva-sabzavotlar, butun donli mahsulotlar, dukkaklilar va yong‘oqlar bo‘lishini, yuqori darajada qayta ishlangan mahsulotlarni esa cheklashni tavsiya qiladi. Shuningdek, kletchatkaga boy ovqatlanish yo‘g‘on ichak va to‘g‘ri ichak saratoni xavfining pasayishi bilan bog‘liq ekanini qayd etgan.

Amit GargSaraton kasalliklarimuzlatilgan no‘xatNeed To Know
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladi25 avgust 15:36Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi17 avgust 11:02DNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashganDNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashgan14 avgust 22:27Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldi4 sentabr 18:41Tug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldiTug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldi23 iyul 14:2035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi11 avgust 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota