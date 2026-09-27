9 yoshli bola mashhurlik uchun otasining 118 ming dollarini sarfladi

·54·Dunyo
9 yoshli bola mashhurlik uchun otasining 118 ming dollarini sarfladi

To‘qqiz yoshli maktab o‘quvchisi mashhur bloger bo‘lish ilinjida otasining korporativ kartasidan yashirincha foydalanib, qariyb 118 ming dollar sarflab yubordi.

Ma’lum bo‘lishicha, bola Minecraft o‘yiniga bag‘ishlangan YouTube kanalini ommalashtirish maqsadida yirik blogerlardan reklama sotib olgan. Shuningdek, u o‘z kanali uchun pulli targ‘ibot xizmatlaridan foydalangan.

Eng qizig‘i, bolaning otasi bu xarajatlardan umuman bexabar bo‘lgan. U voqeadan ishxonasida korporativ kartadagi mablag‘lar qayerga sarflanayotgani haqida savol berilganidan so‘ng xabar topgan.

Bola esa kanal obunachilariga boshqacha ma’lumot bergan. U reklama uchun sarflanayotgan mablag‘lardan ota-onasi xabardor ekanini va ular uni qo‘llab-quvvatlayotganini aytgan.

Natijada bolaning mashhurlikka bo‘lgan intilishi oila uchun qariyb 118 ming dollarlik kutilmagan xarajatga aylangan.

To‘qqiz yoshli maktab o‘quvchisikorporativ kartaMinecraftYouTube kanal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi10 sentabr 12:34“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)20 sentabr 20:34Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)20 sentabr 12:17«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?30 avgust 11:05Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)21 sentabr 13:58Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota