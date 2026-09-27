O‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon Shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida O‘zbekiston terma jamoasi 18 ochko bilan yakka peshqadam sifatida Ukraina bilan to‘qnash keldi.
- Ukraina 16 ochko bilan chempionlik uchun kurashmoqda, Hindiston esa 17 ochko bilan ta’qib qilmoqda.
- O‘zbekistonning Ukrainaga qarshi o‘yindagi g‘alabasi yoki hatto durang natijasi ham ularni Olimpiada chempioniga aylantirishi mumkin.
Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi o‘zining eng hayajonli va kulminatsion nuqtasiga yetib keldi — bugun soat 11:00 da jahon toji sohibini aniqlab beruvchi so‘nggi 11-tur bahslariga rasman start berildi. 10-turda ko‘p karra Olimpiada chempioni Armaniston terma jamoasini 3,5:0,5 hisobida tor-mor etgan O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi 18 ochko bilan yakka peshqadam sifatida markaziy taxtaga chiqdi. Hamyurtlarimizning chempionlik yo‘lidagi so‘nggi to‘sig‘i — musobaqaning eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lgan Ukraina terma jamoasi bo‘ldi.
Ukrainlar 10-turda qudratli Xitoy termasini 3:1 hisobida taslim etib, ochkolarini 16 taga yetkazgan holda chempionlik va sovrindorlar safiga qo‘shilish uchun katta kuch bilan maydonga tushmoqda. Vakillarimiz ortidan 17 ochko bilan asosiy ta’qibchi — Hindiston terma jamoasi kelmoqda. Ukraina ustidan qozoniladigan har qanday g‘alaba O‘zbekistonni hech qanday shubhasiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri Olimpiada chempioniga aylantiradi, hatto murosali durang natija ham qo‘shimcha koeffitsentlar hisobiga termamizga chempionlik unvonini naqd qilib berishi mumkin.
«18 ochko, Ukraina to‘sig‘i va chempionlik matematikasi»: Hal qiluvchi turning 5 ta asosiy nuqtasi
Olimpiadaning final bosqichi va chempionlik poygasidan eng muhim faktlar:
O‘zbekiston mutlaq peshqadam: 10 ta turdan so‘ng terma jamoamiz 18 ochko bilan musobaqa jadvalini yakka o‘zi boshqarmoqda;
So‘nggi raqib — kuchli Ukraina: 10-turda Xitoyni 3:1 hisobida mag‘lub etgan Ukraina 16 ochko bilan oltin bahsiga qo‘shildi;
Hindiston ta’qibda: Ikkinchi o‘rinda 17 ochko bilan kelayotgan Hindiston O‘zbekistonning har bir xatosini kutmoqda;
G‘alaba — mutlaq chempionlik degani: So‘nggi turdagi yutuq vakillarimizni boshqa o‘yinlar natijasidan qat’i nazar chempionga aylantiradi;
Durang ham oltinga yetishi mumkin: Qo‘shimcha shaxsiy va jamoaviy koeffitsiyentlar ustunligi tufayli durang natija ham 1-o‘rinni saqlab qolish imkonini beradi.
Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi: Chempionlik da’vogarlarining so‘nggi tur oldidan ko‘rsatkichlari
Oltin medallar uchun kurashayotgan yetakchi uchlik jamoalari taqqosi:
O‘rin va terma jamoa
Ochkolar soni
10-turdagi natijasi
11-turdagi (so‘nggi) raqibi
Chempionlik imkoniyatlari va ssenariysi
1. O‘ZBЕKISTON
18
Armaniston ustidan 3,5 : 0,5
Ukraina milliy jamoasi
G‘alaba — kafolatlangan oltin; durang — 90% chempionlik
2. Hindiston
17
G‘alaba qayd etgan
Vengriya milliy jamoasi
Faqat g‘alaba qozonib, O‘zbekistonning ochko yo‘qotishiga suyanadi
3. Ukraina
16
Xitoy ustidan 3:1
O‘zbekiston milliy jamoasi
O‘zbekistonni yengib, kuchli uchlikka yoki oltinga da’vo qilish
Shaxmat ekspertizasi: Nega Ukraina bilan bahs og‘ir va tarixiy ahamiyatga ega?
Xalqaro grossmeysterlar, tahlilchilar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:
«Ukrainaning Xitoy ustidan qozongan g‘alabasi ogohlantirishdir»: Ukrain shaxmatchilarining Xitoydek og‘ir raqibni 3:1 hisobida osongina yutishi ularning ayni paytda eng yuqori psixologik ko‘tarilishda ekanini ko‘rsatdi; shu bois bu bahsda konservativ emas, juda sergak va chuqur himoyalangan o‘yin talab etiladi;
Birinchi taxtalar to‘qnashuvi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning musobaqa davomidagi aqlbovar qilmas formasi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qilmoqda; ukrainlar tajribaga tayansa, bizning yigitlar yuqori tezlik, kompyuter aniqligidagi hisob-kitob va dinamik kurash bilan ustunlik qilishi mumkin;
Strategik durang yoki agressiv hujum: O‘zbekiston uchun durang foydali bo‘lsa-da, chempionlar uslubida raqibga tashabbusni bermaslik juda muhim; 1-taxtada Nodirbekning ishonchli harakati qolgan taxtalardagi bosimni keskin yengillashtiradi.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi Ukrainaga qarshi kechayotgan ushbu so‘nggi turda g‘alaba bilan oltin kubokni boshi uzra ko‘tara oladimi? Qaysi shaxmatchimizning partiyasi bahs taqdirini hal qiluvchi nuqtaga aylanadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning tarixiy bahsini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…