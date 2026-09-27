O‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldi

·58·Sport
O‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon Shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida O‘zbekiston terma jamoasi 18 ochko bilan yakka peshqadam sifatida Ukraina bilan to‘qnash keldi.
  • Ukraina 16 ochko bilan chempionlik uchun kurashmoqda, Hindiston esa 17 ochko bilan ta’qib qilmoqda.
  • O‘zbekistonning Ukrainaga qarshi o‘yindagi g‘alabasi yoki hatto durang natijasi ham ularni Olimpiada chempioniga aylantirishi mumkin.

Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi o‘zining eng hayajonli va kulminatsion nuqtasiga yetib keldi — bugun soat 11:00 da jahon toji sohibini aniqlab beruvchi so‘nggi 11-tur bahslariga rasman start berildi. 10-turda ko‘p karra Olimpiada chempioni Armaniston terma jamoasini 3,5:0,5 hisobida tor-mor etgan O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi 18 ochko bilan yakka peshqadam sifatida markaziy taxtaga chiqdi. Hamyurtlarimizning chempionlik yo‘lidagi so‘nggi to‘sig‘i — musobaqaning eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lgan Ukraina terma jamoasi bo‘ldi.

Ukrainlar 10-turda qudratli Xitoy termasini 3:1 hisobida taslim etib, ochkolarini 16 taga yetkazgan holda chempionlik va sovrindorlar safiga qo‘shilish uchun katta kuch bilan maydonga tushmoqda. Vakillarimiz ortidan 17 ochko bilan asosiy ta’qibchi — Hindiston terma jamoasi kelmoqda. Ukraina ustidan qozoniladigan har qanday g‘alaba O‘zbekistonni hech qanday shubhasiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri Olimpiada chempioniga aylantiradi, hatto murosali durang natija ham qo‘shimcha koeffitsentlar hisobiga termamizga chempionlik unvonini naqd qilib berishi mumkin.

«18 ochko, Ukraina to‘sig‘i va chempionlik matematikasi»: Hal qiluvchi turning 5 ta asosiy nuqtasi

Olimpiadaning final bosqichi va chempionlik poygasidan eng muhim faktlar:

  • O‘zbekiston mutlaq peshqadam: 10 ta turdan so‘ng terma jamoamiz 18 ochko bilan musobaqa jadvalini yakka o‘zi boshqarmoqda;

  • So‘nggi raqib — kuchli Ukraina: 10-turda Xitoyni 3:1 hisobida mag‘lub etgan Ukraina 16 ochko bilan oltin bahsiga qo‘shildi;

  • Hindiston ta’qibda: Ikkinchi o‘rinda 17 ochko bilan kelayotgan Hindiston O‘zbekistonning har bir xatosini kutmoqda;

  • G‘alaba — mutlaq chempionlik degani: So‘nggi turdagi yutuq vakillarimizni boshqa o‘yinlar natijasidan qat’i nazar chempionga aylantiradi;

  • Durang ham oltinga yetishi mumkin: Qo‘shimcha shaxsiy va jamoaviy koeffitsiyentlar ustunligi tufayli durang natija ham 1-o‘rinni saqlab qolish imkonini beradi.

Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi: Chempionlik da’vogarlarining so‘nggi tur oldidan ko‘rsatkichlari

Oltin medallar uchun kurashayotgan yetakchi uchlik jamoalari taqqosi:

O‘rin va terma jamoa

Ochkolar soni

10-turdagi natijasi

11-turdagi (so‘nggi) raqibi

Chempionlik imkoniyatlari va ssenariysi

1. O‘ZBЕKISTON

18

Armaniston ustidan 3,5 : 0,5

Ukraina milliy jamoasi

G‘alaba — kafolatlangan oltin; durang — 90% chempionlik

2. Hindiston

17

G‘alaba qayd etgan

Vengriya milliy jamoasi

Faqat g‘alaba qozonib, O‘zbekistonning ochko yo‘qotishiga suyanadi

3. Ukraina

16

Xitoy ustidan 3:1

O‘zbekiston milliy jamoasi

O‘zbekistonni yengib, kuchli uchlikka yoki oltinga da’vo qilish

Shaxmat ekspertizasi: Nega Ukraina bilan bahs og‘ir va tarixiy ahamiyatga ega?

Xalqaro grossmeysterlar, tahlilchilar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Ukrainaning Xitoy ustidan qozongan g‘alabasi ogohlantirishdir»: Ukrain shaxmatchilarining Xitoydek og‘ir raqibni 3:1 hisobida osongina yutishi ularning ayni paytda eng yuqori psixologik ko‘tarilishda ekanini ko‘rsatdi; shu bois bu bahsda konservativ emas, juda sergak va chuqur himoyalangan o‘yin talab etiladi;

  • Birinchi taxtalar to‘qnashuvi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning musobaqa davomidagi aqlbovar qilmas formasi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qilmoqda; ukrainlar tajribaga tayansa, bizning yigitlar yuqori tezlik, kompyuter aniqligidagi hisob-kitob va dinamik kurash bilan ustunlik qilishi mumkin;

  • Strategik durang yoki agressiv hujum: O‘zbekiston uchun durang foydali bo‘lsa-da, chempionlar uslubida raqibga tashabbusni bermaslik juda muhim; 1-taxtada Nodirbekning ishonchli harakati qolgan taxtalardagi bosimni keskin yengillashtiradi.

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi Ukrainaga qarshi kechayotgan ushbu so‘nggi turda g‘alaba bilan oltin kubokni boshi uzra ko‘tara oladimi? Qaysi shaxmatchimizning partiyasi bahs taqdirini hal qiluvchi nuqtaga aylanadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning tarixiy bahsini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Butunjahon Shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat terma jamoasiUkraina shaxmat terma jamoasiArmaniston shaxmat terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiOltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiKecha 13:07Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdi22 sentabr 01:09Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisida17 sentabr 08:47Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!16 sentabr 14:03Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari23 sentabr 12:21Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!20 sentabr 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi