Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Namangan viloyatidagi bog‘chada 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqidagi xabarga munosabat bildirdi. U jinoyat uchun eng og‘ir jazo qo‘llanishi kerakligini ta’kidlagan.
Saida Mirziyoyeva o‘zining Telegram-kanalida Namanganda yuz bergan voqeadan xabar topganini bildirib, holatni keskin qoralagan.
Uning qayd etishicha, bunday jinoyatlar uchun javobgarlikni yanada kuchaytirish masalasi ko‘rib chiqilishi kerak. Xususan, u voyaga yetmaganlarga nisbatan o‘ta og‘ir jinsiy jinoyatlar uchun o‘lim jazosini qo‘llash zarurligi haqida fikr bildirgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan birida sodir bo‘lgan. 12 sentyabr kuni holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi — 14 yoshga to‘lmagan shaxsning nomusiga tegish hamda 112-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Gumonlanuvchi K.M. shu kunning o‘zida protsessual tartibda ushlangan va unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan. Hozirda jinoyat ishi bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
Saida Mirziyoyeva, shuningdek, bolani himoya qila olmagan va o‘zining beparvoligi bilan ushbu holatga sharoit yaratgan mas’ullarga ham huquqiy baho berilishi kerakligini bildirgan.
Ayni paytda gumonlanuvchining aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmagan. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismida 14 yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan zo‘rlash uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.
Mazkur holat bo‘yicha tergov davom etmoqda. Bolalar ombudsmani jabrlanuvchi bolaning qonuniy manfaatlari ta’minlanishini nazorat qilayotganini bildirgan.
Izohlar 0
…