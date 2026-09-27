Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi

·0·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Namangan viloyatidagi bog‘chada 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqidagi xabarga munosabat bildirdi. U jinoyat uchun eng og‘ir jazo qo‘llanishi kerakligini ta’kidlagan.

Saida Mirziyoyeva o‘zining Telegram-kanalida Namanganda yuz bergan voqeadan xabar topganini bildirib, holatni keskin qoralagan.

Uning qayd etishicha, bunday jinoyatlar uchun javobgarlikni yanada kuchaytirish masalasi ko‘rib chiqilishi kerak. Xususan, u voyaga yetmaganlarga nisbatan o‘ta og‘ir jinsiy jinoyatlar uchun o‘lim jazosini qo‘llash zarurligi haqida fikr bildirgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan birida sodir bo‘lgan. 12 sentyabr kuni holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi — 14 yoshga to‘lmagan shaxsning nomusiga tegish hamda 112-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Gumonlanuvchi K.M. shu kunning o‘zida protsessual tartibda ushlangan va unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan. Hozirda jinoyat ishi bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Saida Mirziyoyeva, shuningdek, bolani himoya qila olmagan va o‘zining beparvoligi bilan ushbu holatga sharoit yaratgan mas’ullarga ham huquqiy baho berilishi kerakligini bildirgan.

Ayni paytda gumonlanuvchining aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmagan. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismida 14 yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan zo‘rlash uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Mazkur holat bo‘yicha tergov davom etmoqda. Bolalar ombudsmani jabrlanuvchi bolaning qonuniy manfaatlari ta’minlanishini nazorat qilayotganini bildirgan.

Saida MirziyoyevaNamangan viloyatiUchqo‘rg‘on tumaniBolalar ombudsmani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!1 sentabr 08:15Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi3 avgust 14:25Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)3 avgust 19:56Saida Mirziyoyeva Xorazmda infratuzilma muammolarini keskin koʻtardiSaida Mirziyoyeva Xorazmda infratuzilma muammolarini keskin koʻtardi28 aprel 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)