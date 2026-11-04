Unai Emeri «Barselona»dan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Barselona»ga safarda yirik 0:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis BBC Sport nashriga bergan intervyusida xatolar, jamoaning rivojlanish bosqichi hamda foydalanilmagan qulay imkoniyatlarga to‘xtaldi.
Xatolar va sovuqqonlikning yetishmasligi
Birmingemliklar ustozi jamoasi kuchli raqibga qarshi jiddiy kurash olib borganini, biroq hal qiluvchi lahzalarda aniqlik yetishmaganini ta’kidladi:
«Jamoamiz qanday shakllanayotgani 90 daqiqa davomida yaqqol ko‘rinadi. Tarkibimizda yosh va iqtidorli futbolchilar bilan birga tajribali o‘yinchilar ham bor. Bugun bir qator xatolarga yo‘l qo‘ydik. Ish jarayonida bunday kamchiliklarga avval ham duch kelganmiz, ammo har safar ularni yengib o‘tishga kuch topganmiz.
Bugun ham xatolarga qaramay, vaziyatlar yaratishda va yakkakurashlarga kirishishda davom etdik. Agar birinchi bo‘limda yuzaga kelgan imkoniyatlardan hech bo‘lmaganda bittasini golga aylantirganimizda, balki hammasi boshqacha kechardi. Biroq yakuniy pallada sovuqqonlik yetishmadi.»
— Unai Emeri
«Barselona» — «Aston Villa» (3:0) uchrashuvi sharhi va tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
«Barselona»
«Aston Villa»
Yakuniy hisob
3
0
Gollar mualliflari
Rafinya (dubl),
Lamin Yamal (1 gol)
—
Musobaqa bosqichi
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
Ochkolar holati
9 ochko (Peshqadamlar safida)
9 ochko (Peshqadamlar safida)
Keyingi raqib
—
«Galatasaroy» (Turkiya)
Keyingi sinov — Istanbulda
Kataloniyaliklarga yirik g‘alabani Lamin Yamal hamda ajoyib formada bo‘lgan Rafinyaning ikkita to‘pi taqdim etdi. Mag‘lubiyatga qaramay, dastlabki uch turdagi muvaffaqiyatlari evaziga 9 ochkoga ega bo‘lib turgan «Aston Villa» pley-off uchun da’vogarlar safida qolmoqda. Unai Emeri shogirdlari turnirning navbatdagi 5-turida Turkiyaning kuchli jamoasi — «Galatasaroy»ga qarshi bahs olib boradi.
Sizningcha, «Aston Villa» mazkur yirik mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, Istanbuldagi qaynoq bahsda «Galatasaroy»ni mag‘lub eta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislariga ushbu muhim sharhni darhol ulashing!
Izohlar 0
…