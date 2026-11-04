Unai Emeri «Barselona»dan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?

·4·Sport
Unai Emeri «Barselona»dan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Barselona»ga safarda yirik 0:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis BBC Sport nashriga bergan intervyusida xatolar, jamoaning rivojlanish bosqichi hamda foydalanilmagan qulay imkoniyatlarga to‘xtaldi.

Xatolar va sovuqqonlikning yetishmasligi

Birmingemliklar ustozi jamoasi kuchli raqibga qarshi jiddiy kurash olib borganini, biroq hal qiluvchi lahzalarda aniqlik yetishmaganini ta’kidladi:

«Jamoamiz qanday shakllanayotgani 90 daqiqa davomida yaqqol ko‘rinadi. Tarkibimizda yosh va iqtidorli futbolchilar bilan birga tajribali o‘yinchilar ham bor. Bugun bir qator xatolarga yo‘l qo‘ydik. Ish jarayonida bunday kamchiliklarga avval ham duch kelganmiz, ammo har safar ularni yengib o‘tishga kuch topganmiz.

Bugun ham xatolarga qaramay, vaziyatlar yaratishda va yakkakurashlarga kirishishda davom etdik. Agar birinchi bo‘limda yuzaga kelgan imkoniyatlardan hech bo‘lmaganda bittasini golga aylantirganimizda, balki hammasi boshqacha kechardi. Biroq yakuniy pallada sovuqqonlik yetishmadi.»

Unai Emeri

«Barselona» — «Aston Villa» (3:0) uchrashuvi sharhi va tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

«Barselona»

«Aston Villa»

Yakuniy hisob

3

0

Gollar mualliflari

Rafinya (dubl),

Lamin Yamal (1 gol)

Musobaqa bosqichi

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

Ochkolar holati

9 ochko (Peshqadamlar safida)

9 ochko (Peshqadamlar safida)

Keyingi raqib

«Galatasaroy» (Turkiya)

Keyingi sinov — Istanbulda

Kataloniyaliklarga yirik g‘alabani Lamin Yamal hamda ajoyib formada bo‘lgan Rafinyaning ikkita to‘pi taqdim etdi. Mag‘lubiyatga qaramay, dastlabki uch turdagi muvaffaqiyatlari evaziga 9 ochkoga ega bo‘lib turgan «Aston Villa» pley-off uchun da’vogarlar safida qolmoqda. Unai Emeri shogirdlari turnirning navbatdagi 5-turida Turkiyaning kuchli jamoasi — «Galatasaroy»ga qarshi bahs olib boradi.

Sizningcha, «Aston Villa» mazkur yirik mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, Istanbuldagi qaynoq bahsda «Galatasaroy»ni mag‘lub eta oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislariga ushbu muhim sharhni darhol ulashing!

Yevropa Chempionlar ligasiBarselonaAston VillaUnai Emeri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Kecha 16:28Xans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdiXans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdiBugun 10:27Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiRafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiBugun 07:13Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiHansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiKecha 06:59«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchi«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchiBugun 10:39Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnBarselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnKecha 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi