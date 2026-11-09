G‘alati kambek: “Dalyan Inbo” 5 ta turda 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqarib, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Dalyan Inbo» klubi Xitoy Superligasi yakuniga 5 tur qolganida 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqarib, mamlakat chempioni bo‘ldi.
- So‘nggi turda «Chendu Junchen» jamoasi «Shandun Tayshan»ga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgach, har ikki klub 52 tadan ochko jamg‘ardi.
- Reglamentga ko‘ra, o‘zaro o‘yinlardagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikka ega bo‘lgan «Dalyan Inbo» oltin medallarni qo‘lga kiritdi.
Xitoy Superligasining joriy mavsumi jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan mislsiz kambek va chinakam dramatik kurash bilan yakunlandi. Musobaqa yakuniga bor-yo‘g‘i 5 ta tur qolganida peshqadamdan 14 ochkoga ortda qolayotgan «Dalyan Inbo» klubi yakunda barcha to‘siqlarni yengib o‘tib, mamlakat chempionligini tantana qildi.
Chempionlik taqdirini hal qilgan so‘nggi — 30-tur bahsida Dalyan shahri jamoasi o‘z maydonida «Tyanszin Tayger» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Oltin poyga va 30-tur dramatizmi: Teng ochkolar, ammo...
Musobaqa yakunigacha chempionlik uchun asosiy da’vogar bo‘lib kelgan «Chendu Junchen» so‘nggi turda kutilmagan zarbaga uchradi:
Raqibning xatosi: Peshqadamlikni qo‘lda ushlab turgan «Chendu Junchen» jamoasi 30-turda «Shandun Tayshan» bilan murosasiz kechgan bahsda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi;
52 ochkolik boshi berk ko‘cha: Natijada har ikki da’vogar klub ham musobaqa jadvalini bir xil — 52 tadan ochko bilan yakunladi;
O‘zaro o‘yinlar qoidasi: Reglamentga muvofiq, ochkolar teng kelib qolgan holatda jamoalarning o‘zaro o‘yinlaridagi ko‘rsatkichlari inobatga olindi. Ushbu parametr bo‘yicha «Dalyan Inbo» raqibidan ustun kelib, Xitoyning yangi chempioni deb e’lon qilindi.
5 turda 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqargan mo‘jiza
Ushbu g‘alabaning eng shov-shuvli jihati shundaki, mavsum tugashiga atigi beshta tur qolgan paytda «Dalyan Inbo» chempionlikdan deyarli umidini uzgan, peshqadam bilan oradagi farq esa 14 ochkoni tashkil etar edi. Mutaxassislar va muxlislar tomonidan «imkonsiz» deb baholangan bu masofani jamoa ketma-ket g‘alabalar seriyasi va raqibning ochko yo‘qotishlari orqali to‘liq yopishga muvaffaq bo‘ldi.
Musobaqaning yakuniy sovrindorlari va jazo ochkolari
Xitoy futbolida joriy mavsum korrupsiyaga qarshi qattiq kurash kampaniyasi fonida o‘tdi va bu omil turnir jadvaliga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
O‘rin
Klub
Ochko
Izoh / Holat
1
«Dalyan Inbo»
52
Xitoy chempioni (o‘zaro o‘yinlar ustunligi)
2
«Chendu Junchen»
52
Kumush medal sohibi
3
«Beyszin Goan»
50
Bronza medal sohibi (mavsum avvalida -5 ochko jazo berilgan)
Mavsum boshlanishi arafasida korrupsiyaga qarshi tergovlar doirasida federatsiya tomonidan «Beyszin Goan» jamoasidan 5 ochko, «Shanxay Shenhua» klubidan esa naq 10 ochko olib tashlangan edi. Shunga qaramay, «Beyszin Goan» 50 ochko to‘plab, mavsumni uchinchi o‘rinda bronza medallari bilan yakunlashni uddaladi.
Izohlar 0
…