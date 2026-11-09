G‘alati kambek: “Dalyan Inbo” 5 ta turda 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqarib, chempion bo‘ldi

·72·Sport
G‘alati kambek: “Dalyan Inbo” 5 ta turda 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqarib, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Dalyan Inbo» klubi Xitoy Superligasi yakuniga 5 tur qolganida 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqarib, mamlakat chempioni bo‘ldi.
  • So‘nggi turda «Chendu Junchen» jamoasi «Shandun Tayshan»ga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgach, har ikki klub 52 tadan ochko jamg‘ardi.
  • Reglamentga ko‘ra, o‘zaro o‘yinlardagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikka ega bo‘lgan «Dalyan Inbo» oltin medallarni qo‘lga kiritdi.

Xitoy Superligasining joriy mavsumi jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan mislsiz kambek va chinakam dramatik kurash bilan yakunlandi. Musobaqa yakuniga bor-yo‘g‘i 5 ta tur qolganida peshqadamdan 14 ochkoga ortda qolayotgan «Dalyan Inbo» klubi yakunda barcha to‘siqlarni yengib o‘tib, mamlakat chempionligini tantana qildi.

Chempionlik taqdirini hal qilgan so‘nggi — 30-tur bahsida Dalyan shahri jamoasi o‘z maydonida «Tyanszin Tayger» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Oltin poyga va 30-tur dramatizmi: Teng ochkolar, ammo...

Musobaqa yakunigacha chempionlik uchun asosiy da’vogar bo‘lib kelgan «Chendu Junchen» so‘nggi turda kutilmagan zarbaga uchradi:

  • Raqibning xatosi: Peshqadamlikni qo‘lda ushlab turgan «Chendu Junchen» jamoasi 30-turda «Shandun Tayshan» bilan murosasiz kechgan bahsda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi;

  • 52 ochkolik boshi berk ko‘cha: Natijada har ikki da’vogar klub ham musobaqa jadvalini bir xil — 52 tadan ochko bilan yakunladi;

  • O‘zaro o‘yinlar qoidasi: Reglamentga muvofiq, ochkolar teng kelib qolgan holatda jamoalarning o‘zaro o‘yinlaridagi ko‘rsatkichlari inobatga olindi. Ushbu parametr bo‘yicha «Dalyan Inbo» raqibidan ustun kelib, Xitoyning yangi chempioni deb e’lon qilindi.

5 turda 14 ochkolik farqni yo‘qqa chiqargan mo‘jiza

Ushbu g‘alabaning eng shov-shuvli jihati shundaki, mavsum tugashiga atigi beshta tur qolgan paytda «Dalyan Inbo» chempionlikdan deyarli umidini uzgan, peshqadam bilan oradagi farq esa 14 ochkoni tashkil etar edi. Mutaxassislar va muxlislar tomonidan «imkonsiz» deb baholangan bu masofani jamoa ketma-ket g‘alabalar seriyasi va raqibning ochko yo‘qotishlari orqali to‘liq yopishga muvaffaq bo‘ldi.

Musobaqaning yakuniy sovrindorlari va jazo ochkolari

Xitoy futbolida joriy mavsum korrupsiyaga qarshi qattiq kurash kampaniyasi fonida o‘tdi va bu omil turnir jadvaliga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

O‘rin

Klub

Ochko

Izoh / Holat

1

«Dalyan Inbo»

52

Xitoy chempioni (o‘zaro o‘yinlar ustunligi)

2

«Chendu Junchen»

52

Kumush medal sohibi

3

«Beyszin Goan»

50

Bronza medal sohibi (mavsum avvalida -5 ochko jazo berilgan)

Mavsum boshlanishi arafasida korrupsiyaga qarshi tergovlar doirasida federatsiya tomonidan «Beyszin Goan» jamoasidan 5 ochko, «Shanxay Shenhua» klubidan esa naq 10 ochko olib tashlangan edi. Shunga qaramay, «Beyszin Goan» 50 ochko to‘plab, mavsumni uchinchi o‘rinda bronza medallari bilan yakunlashni uddaladi.

Xitoy SuperligasiDalyan InboChendu JunchenXitoy futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi22 sentabr 15:45Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng21 sentabr 19:31Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari14 sentabr 17:11Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdiOsiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi30 sentabr 15:5860 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda9 oktabr 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?