13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 13 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 1,19 so‘mga qimmatlab, 11 899,09 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 37,94 so‘mga arzonlab, 13 298,42 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,35 so‘mga qimmatlab, 141,53 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 6,34 so‘mga qimmatlab, 15 743,69 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,15 so‘mga arzonlab, 75,03 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 32,94 so‘mga arzonlab, 14 282,91 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,01 so‘mga qimmatlab, 1 777,89 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…