Uy sotib olishdan oldin qurilish hujjatlarini tekshirish xizmati ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali ko‘chmas mulk obyektlarining qonuniyligi va rasmiy hujjatlarini onlayn tekshirish imkoniyati yaratildi.
- Mazkur servis ko‘p qavatli va yakka tartibdagi turar joylar hamda 30 dan ortiq boshqa yo‘nalishdagi obyektlar haqidagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida ko‘rish imkonini beradi.
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali ko‘chmas mulk xarid qilishdan avval qurilish obyektlarining qonuniyligi va rasmiy hujjatlarini onlayn tekshirish imkoniyati yaratildi. Ushbu yangi servis ko‘p qavatli va yakka tartibdagi turar joylar bilan bir qatorda madaniyat, san’at va turizm kabi 30 dan ortiq yo‘nalishdagi obyektlarni qamrab oladi.
Portal orqali qanday ma’lumotlarni ko‘rish mumkin?
Xizmatdan foydalanuvchilar qurilayotgan yoki qurilishi rejalashtirilgan obyekt haqidagi quyidagi asosiy ma’lumotlarni real vaqt rejimida ko‘zdan kechirishlari mumkin:
Umumiy tavsif: Obyektning rasmiy nomi, aniq manzili, toifasi hamda foydalanishga topshirishning rejalashtirilgan muddati.
Texnik ko‘rsatkichlar: Binoning qavatlar va xonadonlar soni, umumiy maydoni va loyihaning qiymati.
Mas’ul tashkilotlar: Qurilish buyurtmachisi, loyiha tashkiloti hamda pudratchi korxonalar haqidagi rasmiy ma’lumotlar.
Yuklab olish mumkin bo‘lgan rasmiy hujjatlar
Foydalanuvchilar nafaqat ma’lumotlar bilan tanishish, balki qurilishning qonuniyligini tasdiqlovchi muhim hujjatlar nusxasini to‘g‘ridan to‘g‘ri yuklab olish imkoniyatiga ham ega:
Hujjat turi
Vazifasi va ahamiyati
Arxitektura va shaharsozlik kengashi xulosasi
Loyihaning amaldagi shaharsozlik normalari va qoidalariga mosligini tasdiqlaydi
Davlat ekspertizasi xulosasi
Loyiha-smeta hujjatlarining xavfsizlik va texnik talablarga javob berishini kafolatlaydi
Qurilish-montaj ishlarini boshlashga ruxsatnoma
Obyektda qurilish ishlarini olib borish qonuniy ekanligini bildiruvchi asosiy hujjat
Bu xizmat kimlar uchun ayniqsa foydali?
Yangi interaktiv xizmat, eng avvalo, ulush kiritish shartlari asosida yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olayotgan fuqarolar uchun muhim himoya vositasi hisoblanadi. Endilikda bo‘lajak xaridorlar pul mablag‘larini o‘tkazishdan avval quruvchi kompaniyada barcha ruxsatnomalar mavjudligini hamda va’da qilingan topshirish muddatlari davlat reyestridagi rasmiy hujjatlarga mos kelishini mustaqil ravishda tekshirib olishlari mumkin.
Sizningcha, my.gov.uz portalidagi ushbu yangi xizmat uy-joy bozoridagi firibgarliklar va noqonuniy qurilishlarning oldini olishda qanchalik samara beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yangi uy sotib olishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizni ushbu foydali yangilikdan xabardor qilish uchun xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…