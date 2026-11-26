Sotish uchun bozorga olib kelingan ot egasini bozordan olib chiqib ketishga uringani ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonlik B.ismli yigitning o‘zi mehr berib boqayotgan otini sotish uchun bozorga olib kelgani aks etgan videolar tarqaldi. Lavhalarda otning egasiga bo‘lgan mehr-muhabbati va undan ayrilishni istamagandek ko‘ringan harakatlari ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Videoda yigit otini sotish maqsadida bozorga olib keladi. Biroq ot egasidan uzoqlashishni istamagandek, uni boshi bilan orqasidan itarib, bozordan olib chiqib ketishga urinadi. Hatto egasiga erkalangancha suykalib, uning yonidan ketmaydi.
Bu holatni kuzatgan bozordagilardan biri yigitga: «Shunaqa qilib egasi bilan o‘ynashib tursa, qanday qilib bu mavjudotni yaxshi ko‘rib, mehr qo‘ymaslik mumkin? Nimaga sotmoqchisiz o‘zi?» deya savol beradi.
Yigit esa bunga «Pul kerak bo‘lib qoldi aka», deb javob qaytaradi.
Mazkur videolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘pchilik otning egasiga ko‘rsatayotgan mehrini e’tirof etib, hayvonning sadoqati va inson bilan o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida fikr bildirmoqda.
Ayrim kuzatuvchilar esa yigit otini sotmasligiga umid bildirmoqda.
Otning keyingi taqdiri qanday kechishi haqida keyingi xabarlarimizda albatta ma’lumot beramiz. Bizni kuzatishda davom eting!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…