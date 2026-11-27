«So‘nggi yurishni 7 soniya qolganda o‘ynadim!»: Sindarov Gukeshga qarshi 3-partiya haqida...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon toji uchun o‘tkazilayotgan shaxmat matchining uchinchi partiyasi Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasida durang natija bilan yakunlandi.
- Umumiy mukofot jamg‘armasi 2 500 000 AQSH dollarini tashkil etuvchi bahsda oq donalarda harakat qilgan o‘zbekistonlik grossmeyster raqibining kuchli debyut tayyorgarligiga duch keldi.
Mukofot jamg‘armasi 2 500 000 AQSH dollarini tashkil etuvchi shaxmat bo‘yicha Jahon toji uchun matchning uchinchi partiyasi ham durang natija bilan yakunlandi. Amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju qora donalarda harakat qilib, muvozanatni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan matbuot anjumanida Nomzodlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov partiya tafsilotlari va bosim ostidagi yurishlari haqida fikr bildirdi.
«G‘alaba qozonish uchun o‘ynashdan ko‘ra durangga o‘ynash qiyin»
O‘zbekistonlik grossmeyster partiya yakunida soatda bor-yo‘g‘i 7 soniya vaqt qolganini va raqibning debyut tayyorgarligi yuqori darajada bo‘lganini tan oldi:
«So‘nggi yurishni 7 soniya qolganda o‘ynadim! Ba’zi narsalar ustida ishlashim kerak, lekin umuman olganda, o‘sha qiyin vaziyatda durang o‘ynashga muvaffaq bo‘lganimdan xursandman. G‘alaba qozonish uchun o‘ynashdan durangga o‘ynash qiyin, lekin baribir bugun yaxshi o‘ynaganimdan xursandman!
Men juda yaxshi pozitsiyaga ega bo‘ldim deb o‘ylagandim, lekin aslida raqibim yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan ekan. Men shunchaki imkoniyatlar topishga harakat qilyapman, chunki oqlar bilan o‘ynayapman, ammo o‘yinda pozitsiya butunlay teng ekanligini tushuna boshladim», — dedi Javohir Sindarov.
Match atrofidagi asosiy raqamlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Javohir Sindarov (Nomzodlar turniri g‘olibi) — Gukesh Dommaraju (amaldagi jahon chempioni)
3-partiya natijasi
Durang (Sindarov oq donalarda o‘ynadi)
So‘nggi yurishdagi vaqt
7 soniya (Sindarov soatida qolgan vaqt)
Umumiy mukofot jamg‘armasi
2 500 000 AQSH dollari
Sizningcha, soatida 7 soniya qolganida ham sovuqqonlikni yo‘qotmagan Javohir Sindarov keyingi partiyalarda Gukesh Dommarajuning mudofaasini yorib o‘ta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati iftixorining jahon chempionligi uchun kurashini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…