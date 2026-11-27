Toshkentda murakkab operatsiya orqali ajratilgan siam egizaklari bir yoshga to‘ldi
2025 yil oktyabr oyida Toshkentda noyob jarrohlik amaliyoti orqali bir-biridan ajratilgan siam egizaklari bir yoshdan oshdi. Muddatidan ancha oldin va juda kichik vaznda dunyoga kelgan chaqaloqlarni ajratish operatsiyasi o‘zbekistonlik shifokorlar tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan edi.
Murakkab jarrohlik amaliyotiga Respublika perinatal markazi qoshidagi Neonatal xirurgiya markazi rahbari, professor Baxtiyor Ergashev boshchilik qilgan.
Chaqaloqlar tug‘ilganidan atigi 9 soat o‘tib operatsiya stoliga yotqizilgan. Besh soat davom etgan amaliyot natijasida siam egizaklari bir-biridan ajratilgan.
Ushbu jarrohlik amaliyoti o‘zining murakkabligi va shoshilinch tarzda bajarilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, u jahon tibbiyotida so‘nggi 25 yil ichida amalga oshirilgan eng shoshilinch amaliyotlardan biri sifatida qayd etilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…