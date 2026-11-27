Endi har bir tuman va shahardagi kamida bitta maktabda voleybol klubi tashkil etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonning barcha tuman va shaharlaridagi kamida bitta umumta'lim maktabida voleybolga ixtisoslashtirilgan sport klublari tashkil etiladi.
- Ushbu klublar zarur inventarlar bilan ta'minlanadi hamda o'quvchilar o'rtasida muntazam ravishda «Kelajak yulduzlari» musobaqalari o'tkazib boriladi.
- Yangi tizim doirasida professional, talabalar va havaskorlar ligalarini birlashtiruvchi Milliy voleybol ligasi ham faoliyat boshlaydi.
2026 yil 1 dekabrdan boshlab O‘zbekistonning barcha tuman va shaharlaridagi kamida bitta umumta’lim maktabida voleybolga ixtisoslashtirilgan sport klublari faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Ushbu keng ko‘lamli dastur mamlakatda voleybol sport turini ommalashtirish, iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va milliy terma jamoa zaxirasini mustahkamlashga qaratilgan.
Dasturning asosiy yo‘nalishlari: inventardan tortib Milliy ligagacha
Yangi tizim doirasida maktab sporti va professional voleybol o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlash uchun bir qator muhim o‘zgarishlar amalga oshiriladi:
Klublar va jihozlar ta’minoti: Ixtisoslashtirilgan maktab voleybol klublari zarur sport inventarlari va jihozlari bilan to‘liq ta’minlanadi. Ushbu klublarda faoliyat yurituvchi jismoniy tarbiya o‘qituvchilariga O‘zbekiston voleybol federatsiyasi tavsiyasiga asosan, sport razryadiga ega bo‘lmagan holda ham malaka oshirish kurslaridan o‘tishga ruxsat beriladi.
Maktab seksiyalari va to‘garaklar: 2026/2027 o‘quv yili yakuniga qadar zarur sport infratuzilmasi mavjud bo‘lgan barcha umumta’lim maktablarida voleybol bo‘yicha seksiya va to‘garaklar ochiladi.
«Kelajak yulduzlari» musobaqasi: 2026 yil 1 dekabrdan e’tiboran ixtisoslashtirilgan maktab klublari o‘rtasida muntazam ravishda «Kelajak yulduzlari» musobaqalari o‘tkazib boriladi.
Milliy voleybol ligasi: O‘zbekiston voleybol federatsiyasi tuzilmasida professional, talabalar, havaskorlar va boshqa ligalarni yagona tizimga birlashtiruvchi Milliy voleybol ligasi tashkil etiladi.
2030 yilgacha belgilangan strategik maqsadlar
Ko‘rsatkichlar
Belgilangan maqsad va vazifalar
Ommaviylik ko‘lami
2030 yilgacha voleybol bilan shug‘ullanuvchi aholi sonini 1 million nafarga yetkazish
Xalqaro reyting
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Xalqaro voleybol federatsiyasi (FIVB) reytingidagi o‘rnini yuqori pog‘onalarga olib chiqish
Qit’a miqyosidagi maqsad
O‘zbekistonni voleybol bo‘yicha Osiyoning yetakchi beshta mamlakati qatoriga kiritish
Sizningcha, har bir tuman va shahar maktablarida ixtisoslashtirilgan voleybol klublarining ochilishi 2030 yilgacha O‘zbekistonni Osiyoning top-5 voleybol mamlakatlari qatoriga olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportga befarq bo‘lmagan yaqinlaringiz hamda maktab o‘quvchilariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…