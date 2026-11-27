O‘zbekistonga o‘qish uchun eng ko‘p Turkmaniston va Hindistondan talabalar kelmoqda
2026 yilning yanvar–oktyabr oylarida 57,6 ming nafar xorijiy fuqaro o‘qish maqsadida O‘zbekistonga keldi. Ularning eng ko‘pini Turkmaniston va Hindiston fuqarolari tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga tayanib xabar berilmoqda.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘qish maqsadida O‘zbekistonga kelgan xorijiy fuqarolar orasida Turkmaniston 21 206 nafar bilan birinchi o‘rinni egalladi. Hindiston 16 971 nafar bilan ikkinchi o‘rinda qayd etildi.
Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 1,7 barobarga oshgan.
O‘zbekistonga o‘qish maqsadida kelgan xorijiy fuqarolar soni mamlakatlar kesimida quyidagicha:
Turkmaniston — 21 206 nafar;
Hindiston — 16 971 nafar;
Tojikiston — 3 724 nafar;
Qirg‘iz Respublikasi — 2 417 nafar;
Xitoy — 2 269 nafar;
Pokiston — 2 162 nafar;
Misr — 1 677 nafar;
Koreya Respublikasi — 1 042 nafar;
Filippin — 1 029 nafar;
AQSH — 593 nafar;
Turkiya — 432 nafar;
Janubiy Afrika Respublikasi — 385 nafar;
Buyuk Britaniya — 361 nafar;
Eron — 326 nafar;
Iordaniya — 314 nafar;
Afg‘oniston — 254 nafar;
Qozog‘iston — 248 nafar;
Bangladesh — 201 nafar;
Nepal — 186 nafar;
Rossiya — 172 nafar.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Rossiya fuqarolari o‘qish maqsadida O‘zbekistonga kelganlar orasida eng kam ko‘rsatkichni qayd etgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…