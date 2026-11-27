O‘zbekistonda sayyohlar va tadbirkorlar uchun rasmiy tansoqchilik xizmati yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda investorlar, xorijiy sayyohlar va tadbirkorlar uchun rasmiy tansoqchilik (shaxsiy qo‘riqlash) xizmatini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus 2026 yil 26 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga qo‘riqlash xizmatlari sifati va qamrovini oshirish bo‘yicha o‘tkazilgan taqdimotda ma’lum qilindi.
Tansoqchilik va 8 ta yangi zamonaviy xizmat turi
Sohani isloh qilish doirasida mavjud 6 ta an’anaviy qo‘riqlash xizmatiga qo‘shimcha ravishda yana 8 ta zamonaviy xizmat turini joriy etish taklif qilindi:
Shaxsiy xavfsizlik (Tansoqchilik): Xorijiy turistlar, investorlar, tadbirkorlar va rasmiy delegatsiyalarga shaxsiy qo‘riqlash xizmatlari ko‘rsatiladi. Bu safar davomida ehtimoliy xavflarni oldindan baholash, yo‘nalish bo‘yicha xavfsizlikni tashkil etish va favqulodda vaziyatlarda tezkor yordam ko‘rsatishni o‘z ichiga oladi.
Tadbirlarda jamoat tartibini saqlash: Oilaviy marosimlar va boshqa turli ommaviy tadbirlarda xavfsizlik hamda tartibni ta’minlash xizmatlari yo‘lga qo‘yiladi.
Yangi va mavsumiy obyektlar qo‘riqlovi: Qo‘riqlanishi mumkin bo‘lgan obyektlar toifasi 13 tadan 24 taga yetkazilib, mavsumiy faoliyat yurituvchi obyektlarni qo‘riqlash tizimi ham joriy etiladi.
Sun’iy intellekt, dronlar va «Raqamli qo‘riqlash» platformasi
Qo‘riqlash tizimida inson omilini kamaytirish va tezkorlikni oshirish maqsadida ilg‘or texnologiyalar keng tatbiq etiladi:
Yo‘nalish
Joriy etiladigan yangiliklar va imkoniyatlar
«Raqamli qo‘riqlash» platformasi
Mavjud beshta axborot tizimini birlashtiruvchi yagona platforma ishga tushiriladi. U orqali elektron shartnoma tuzish, to‘lovlarni onlayn kuzatish va tezkor guruhlar harakatini nazorat qilish mumkin bo‘ladi.
Sun’iy intellekt va dronlar
Ehtimoliy xavf-xatarlarni oldindan aniqlashda sun’iy intellekt texnologiyalaridan, obyektlarni havodan kuzatishda esa uchuvchisiz uchish apparatlaridan (dronlardan) foydalaniladi.
Virtual SOS tizimi
«Aqlli va xavfsiz uy» konsepsiyasi doirasida turar joylarga kuzatuv qurilmalari o‘rnatiladi hamda smartfon orqali bir tugma bilan tezkor yordam chaqirish imkonini beruvchi virtual SOS tizimi yaratiladi.
Sizningcha, rasmiy tansoqchilik, dronlar nazorati va «virtual SOS» tizimlarining joriy etilishi mamlakatda investitsiyaviy muhit va turizm xavfsizligini qanchalik yaxshilaydi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tadbirkorlik hamda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan yaqinlaringizga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…