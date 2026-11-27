Limonli suv ichishning organizmga 4 ta foydali jihati
Ikki litr suvga bitta limonni ikkiga bo‘lib solish, bir kecha qoldirib, ertasi kuni davomida ichish — organizmni suv bilan ta’minlashning yoqimli usuli. Limonli suvning foydasi ko‘p jihatdan suv ichishni osonlashtirishi va limon tarkibidagi vitaminlar bilan bog‘liq.
1. Suv ichishni ko‘paytirishga yordam beradi
Oddiy suvni ko‘p ichishga odatlanmaganlar uchun limon qo‘shilgan suv yoqimliroq bo‘lishi mumkin. Bu kun davomida organizmning suyuqlikka bo‘lgan ehtiyojini qondirishga yordam beradi. Ayniqsa, shirin gazli ichimliklar o‘rniga limonli suv tanlash ortiqcha shakar iste’molini kamaytirish imkonini beradi.
2. Organizmni vitamin C bilan ta’minlaydi
Limon tarkibida vitamin C mavjud. U immunitet tizimining normal ishlashi, kollagen hosil bo‘lishi, teri va qon tomirlari salomatligi hamda temirning organizmga so‘rilishida muhim rol o‘ynaydi. Limonli suv ushbu vitaminni kunlik ratsionga qo‘shishning oddiy usullaridan biri hisoblanadi.
3. Hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlashi mumkin
Yetarli suv ichish ichaklar faoliyati uchun muhim. Suyuqlik najasning yumshoq bo‘lishiga yordam berib, qabziyatning oldini olishda ishtirok etadi. Limonli suv ham organizmni suv bilan ta’minlash orqali bu jarayonga yordam berishi mumkin. Ammo limonning o‘zi hazm tizimini davolaydi, degan xulosa uchun yetarli dalillar yo‘q.
4. Buyrakda tosh paydo bo‘lish xavfini kamaytirishga yordam berishi mumkin
Limon tarkibidagi limon kislotasi organizmda sitratga aylanadi. Siydikda sitrat miqdorining ko‘payishi ayrim turdagi buyrak toshlari paydo bo‘lishining oldini olishga yordam berishi mumkin. Biroq oddiy limon bo‘laklari solingan suvning ta’siri limon sharbati miqdoriga bog‘liq va u buyrak toshlarini davolash o‘rnini bosmaydi.
Limonli suv husnbuzarlarni kamaytiradimi?
Limonli suv ichish yuzdagi husnbuzarlarni kamaytirishi yoki yo‘qotishi ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Limon tarkibidagi vitamin C teri salomatligi uchun muhim bo‘lsa-da, uni suvga qo‘shib ichish akneni davolamaydi. Yetarli suv ichish organizm uchun foydali, ammo husnbuzarlarga qarshi maxsus vositalarning o‘rnini bosmaydi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…