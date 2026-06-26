Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdi

·20·Jamiyat
Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdi

Poytaxtimiz jamoat transporti infratuzilmasini zamonaviy urbanistika tamoyillari asosida tubdan isloh qilish yo‘lida mutlaqo kutilmagan va o‘ta ilg‘or qadam tashlandi! Endi avtobus kutish daqiqalari zerikarli bo‘lmaydi. Toshkent shahar Yo‘l harakatini tashkil etish markazi tashabbusi bilan Sergeli tumanida poytaxt tarixidagi ilk «sport-bekat» rasman o‘z faoliyatini boshladi.

Sergelidagi eng gavjum nuqta: Nega aynan shu yer?

Odatda bekatda avtobus kutish qimmatli vaqtimizni havoga sovurishdek tuyuladi. Yangi loyiha esa bu tushunchani butkul o‘zgartirmoqda. Ilk vorkaut-bekat Sergeli tumanining eng tirband va odamlar bilan gavjum nuqtasida — Mashina bozori yaqinida barpo etildi.

Bu joy bejiz tanlanmagan:

  • Hududda transport va piyodalar oqimi juda yuqori;

  • Mazkur bekatdan jami 12 ta yo‘nalishdagi avtobuslar o‘tadi;

  • Har kuni minglab yo‘lovchilar aynan shu nuqtada to‘xtashadi.

Endilikda yo‘lovchilar avtobus kelguncha bo‘lgan 10–15 daqiqalik vaqtni shunchaki telefon titkilab emas, balki turniklarda tortilish va yengil jismoniy mashqlar bajarib, sog‘liq uchun foydali o‘tkazishlari mumkin.

Jahon trendi Toshkent ko‘chalarida

Infratuzilmani sog‘lom turmush tarzi bilan integratsiya qilish — bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan megapolislari qo‘llayotgan usuldir. Toshkent ushbu loyihada xalqaro tajribaga tayandi:

  • Janubiy Koreya va Singapur: Aholi salomatligini kundalik yo‘nalishlarga singdirish bo‘yicha yetakchi. Ulardagi bekatlar sport elementlaridan tashqari, salomatlikni monitoring qiluvchi raqamli datchiklar bilan ham jihozlangan.

  • Fransiya va Kolumbiya: Bu davlatlarda vorkaut-bekatlar orqali kamharakatlilik (gipodinamiya) muammosiga qarshi kurashishni shahar dizaynining ajralmas qismiga aylantirishgan.

Mutaxassislar fikri: Shahar infratuzilmasi shunchaki A nuqtadan B nuqtaga harakatlanish vositasi emas, balki aholining qulayligi, salomatligi va kundalik farovonligiga xizmat qiladigan jonli ekotizim bo‘lishi kerak.

Har qanday bekat ham sport maydoniga aylanavermaydi: 3 ta qat’iy mezon

Mutasaddilar vorkaut-bekatlarni loyihalashtirish va o‘rnatishda quyidagi eng muhim talablarga jiddiy e’tibor qaratishmoqda:

  1. Xavfsizlik: Sport elementlari qatnov qismidan xavfsiz masofada va piyodalarning asosiy harakatiga umuman xalaqit bermaydigan qilib joylashtiriladi.

  2. Mustahkamlik: Tashqi muhit noqulayliklariga (yomg‘ir, qor, jazirama issiq) chidamli hamda vandalizmga (buzib yuborishga) qarshi maxsus materiallardan foydalaniladi.

  3. Doimiy nazorat: Qurilmalarning sozligi va xavfsizligi muntazam ravishda texnik ko‘rikdan o‘tkazib turiladi.

Keyingi «sport-bekat» sizning uyingiz yaqinida bo‘lishini xohlaysizmi?

So‘nggi vaqtlarda Toshkentda eski, noqonuniy do‘konli bekatlar buzilib, o‘rniga keng, qulay va zamonaviy namunaviy bekatlar qurilayotganidan xabaringiz bor. Sergelidagi sport-bekat ham ushbu katta modernizatsiyaning mantiqiy davomidir.

Agar hokimlik va soha mutasaddilari ushbu loyihani muvaffaqiyatli deb topsa, shahar bo‘ylab sport-bekatlar soni keskin ko‘paytiriladi. Eng qizig‘i — keyingi manzil qayerda bo‘lishini aynan siz — shahar aholisi hal qiladi!

Qanday qatnashish mumkin? Agar siz ham uyingiz, ishxonangiz yoki o‘qish joyingiz yaqinidagi serqatnov bekatda mana shunday vorkaut maydonchasi bo‘lishini istasangiz, o‘z takliflaringizni Yo‘l harakatini tashkil etish markazining rasmiy Telegram-boti orqali yuborishingiz mumkin. Shahrimiz rivoji va go‘zalligi aynan bizning faolligimizdan boshlanadi!

TashkentJanubiy KoreyaSingapurSergiliyskiy rayon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Bugun, 12:34Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Bugun, 12:251 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiTreydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiBugun, 11:12Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi