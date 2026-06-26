Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdi
Poytaxtimiz jamoat transporti infratuzilmasini zamonaviy urbanistika tamoyillari asosida tubdan isloh qilish yo‘lida mutlaqo kutilmagan va o‘ta ilg‘or qadam tashlandi! Endi avtobus kutish daqiqalari zerikarli bo‘lmaydi. Toshkent shahar Yo‘l harakatini tashkil etish markazi tashabbusi bilan Sergeli tumanida poytaxt tarixidagi ilk «sport-bekat» rasman o‘z faoliyatini boshladi.
Sergelidagi eng gavjum nuqta: Nega aynan shu yer?
Odatda bekatda avtobus kutish qimmatli vaqtimizni havoga sovurishdek tuyuladi. Yangi loyiha esa bu tushunchani butkul o‘zgartirmoqda. Ilk vorkaut-bekat Sergeli tumanining eng tirband va odamlar bilan gavjum nuqtasida — Mashina bozori yaqinida barpo etildi.
Bu joy bejiz tanlanmagan:
Hududda transport va piyodalar oqimi juda yuqori;
Mazkur bekatdan jami 12 ta yo‘nalishdagi avtobuslar o‘tadi;
Har kuni minglab yo‘lovchilar aynan shu nuqtada to‘xtashadi.
Endilikda yo‘lovchilar avtobus kelguncha bo‘lgan 10–15 daqiqalik vaqtni shunchaki telefon titkilab emas, balki turniklarda tortilish va yengil jismoniy mashqlar bajarib, sog‘liq uchun foydali o‘tkazishlari mumkin.
Jahon trendi Toshkent ko‘chalarida
Infratuzilmani sog‘lom turmush tarzi bilan integratsiya qilish — bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan megapolislari qo‘llayotgan usuldir. Toshkent ushbu loyihada xalqaro tajribaga tayandi:
Janubiy Koreya va Singapur: Aholi salomatligini kundalik yo‘nalishlarga singdirish bo‘yicha yetakchi. Ulardagi bekatlar sport elementlaridan tashqari, salomatlikni monitoring qiluvchi raqamli datchiklar bilan ham jihozlangan.
Fransiya va Kolumbiya: Bu davlatlarda vorkaut-bekatlar orqali kamharakatlilik (gipodinamiya) muammosiga qarshi kurashishni shahar dizaynining ajralmas qismiga aylantirishgan.
Mutaxassislar fikri: Shahar infratuzilmasi shunchaki A nuqtadan B nuqtaga harakatlanish vositasi emas, balki aholining qulayligi, salomatligi va kundalik farovonligiga xizmat qiladigan jonli ekotizim bo‘lishi kerak.
Har qanday bekat ham sport maydoniga aylanavermaydi: 3 ta qat’iy mezon
Mutasaddilar vorkaut-bekatlarni loyihalashtirish va o‘rnatishda quyidagi eng muhim talablarga jiddiy e’tibor qaratishmoqda:
Xavfsizlik: Sport elementlari qatnov qismidan xavfsiz masofada va piyodalarning asosiy harakatiga umuman xalaqit bermaydigan qilib joylashtiriladi.
Mustahkamlik: Tashqi muhit noqulayliklariga (yomg‘ir, qor, jazirama issiq) chidamli hamda vandalizmga (buzib yuborishga) qarshi maxsus materiallardan foydalaniladi.
Doimiy nazorat: Qurilmalarning sozligi va xavfsizligi muntazam ravishda texnik ko‘rikdan o‘tkazib turiladi.
Keyingi «sport-bekat» sizning uyingiz yaqinida bo‘lishini xohlaysizmi?
So‘nggi vaqtlarda Toshkentda eski, noqonuniy do‘konli bekatlar buzilib, o‘rniga keng, qulay va zamonaviy namunaviy bekatlar qurilayotganidan xabaringiz bor. Sergelidagi sport-bekat ham ushbu katta modernizatsiyaning mantiqiy davomidir.
Agar hokimlik va soha mutasaddilari ushbu loyihani muvaffaqiyatli deb topsa, shahar bo‘ylab sport-bekatlar soni keskin ko‘paytiriladi. Eng qizig‘i — keyingi manzil qayerda bo‘lishini aynan siz — shahar aholisi hal qiladi!
Qanday qatnashish mumkin? Agar siz ham uyingiz, ishxonangiz yoki o‘qish joyingiz yaqinidagi serqatnov bekatda mana shunday vorkaut maydonchasi bo‘lishini istasangiz, o‘z takliflaringizni Yo‘l harakatini tashkil etish markazining rasmiy Telegram-boti orqali yuborishingiz mumkin. Shahrimiz rivoji va go‘zalligi aynan bizning faolligimizdan boshlanadi!
…