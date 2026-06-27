Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdi

·26·Texno
Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdi

AQSHning Kaliforniya shtati hukumati sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining mehnat bozoriga taʼsirini monitoring qilish boʻyicha mamlakatdagi ilk maxsus tizimni ishga tushirdi. Gubernator Gevin Nyusom maʼmuriyati tomonidan taqdim etilgan ushbu loyiha "erta ogohlantirish mexanizmi" vazifasini oʻtab, qaysi kasb egalari avtomatlashtirish tufayli ishsiz qolish xavfi ostida ekanini aniqlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi onlayn-treker Kaliforniya bandlikni rivojlantirish departamenti va Kaliforniya universiteti qoshidagi California Policy Lab tadqiqot markazi bilan hamkorlikda yaratilgan. Tizim ishsizlik boʻyicha nafaqa soʻrab topshirilgan arizalarni tahlil qiladi va ularni turli sohalarning sunʼiy intellekt tomonidan egallanish ehtimoli darajasi bilan solishtiradi. Maʼlumotlar har oy yangilanib, jamoatchilik uchun ochiq eʼlon qilib boriladi.

Xavf ostidagi guruhlar va demografik tahlil

Dastlabki tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellekt taʼsiriga eng koʻp 25 yoshdan 35 yoshgacha boʻlgan mutaxassislar moyil boʻlishi mumkin. Shuningdek, statistik maʼlumotlar erkaklarga qaraganda ayollar oʻrtasida ish oʻrinlarini yoʻqotish xavfi yuqoriroq ekaniga ishora qilmoqda. Foydalanuvchilar treker orqali yosh, maʼlumot darajasi, jins, etnik kelib chiqish va hududlar kesimidagi oʻzgarishlarni kuzatishlari mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, tizim ishlab chiquvchilari ushbu maʼlumotlarni yakuniy xulosa sifatida qabul qilmaslikka chaqirmoqda. Ularning fikricha, ish oʻrinlarining qisqarishi faqatgina sunʼiy intellekt bilan emas, balki iqtisodiy sikllar, tarkibiy oʻzgarishlar va umumiy bozor konyunkturasi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Shu sababli, loyiha aniq sabab-oqibat bogʻliqligini oʻrnatishdan koʻra, xavfli tendensiyalarni barvaqt aniqlashga qaratilgan.

Texnologik markazdagi ijtimoiy himoya

Kaliforniya uchun bu masala strategik ahamiyatga ega, chunki aynan ushbu shtatda OpenAI, Google va NVIDIA kabi generativ sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan gigant kompaniyalar joylashgan. Shtat hukumati texnologik taraqqiyotni qoʻllab-quvvatlash bilan birga, uning ijtimoiy oqibatlarini yumshatish choralarini ham koʻrmoqda.

Gubernator Gevin Nyusom avvalroq davlat idoralariga sunʼiy intellekt joriy etilishi oqibatida ishchilar koʻradigan zararni kamaytirish rejalarini ishlab chiqish boʻyicha topshiriq bergan edi. Ushbu yangi trekerning ishga tushirilishi hukumatlarning texnologiyaga boʻlgan munosabati oʻzgarayotganini koʻrsatadi: endilikda asosiy eʼtibor nafaqat innovatsiyalarga, balki ularning jamiyat hayotiga taʼsirini nazorat qilishga qaratilmoqda.

Hozirgi vaqtda zamonaviy iqtisodiyotda aynan qaysi ishdan boʻshatish bevosita sunʼiy intellekt tufayli sodir boʻlganini oʻlchaydigan aniq metodologiya mavjud emas. Shunga qaramay, Kaliforniya tajribasi kelajakda boshqa mamlakatlar va mintaqalar uchun mehnat bozorini himoya qilishda namuna boʻlishi kutilmoqda.

Sunʼiy IntellektKaliforniyaMehnat BozoriTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiYaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:57OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiOnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiBugun, 03:27Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiSugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiBugun, 03:26AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiBugun, 02:51Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor