Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!

·0·Jamiyat
Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!

Ko‘chmas mulk bozorida katta va muhim o‘zgarish! Endi uy-joy yoki noturar binolarning bahosi shunchaki taxminlar bilan emas, balki aniq, xolis va shaffof bozor tamoyillari asosida hisoblanadi.

Adliya vazirligi 2026 yil 25 iyun kuni Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash uslubiyotini 3858-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi. Bu yangi hujjat mulklarimiz qiymatini aniqlashda mutlaqo yangi davrni boshlab beradi.

Narx qanday aniqlanadi? To‘rtta asosiy mezon

Yangi uslubiyotga ko‘ra, barcha ko‘chmas mulk obyektlari uchta yirik guruhga (ko‘p kvartirali uylardagi xonadonlar, hovlilar va noturar obyektlar) ajratilib, quyidagi omillar asosida baholanadi:

Omillar guruhi

Baholashda nimalarga e’tibor beriladi?

Bozor holati

Ko‘chmas mulk bozoridagi real vaziyat, amalga oshirilgan haqiqiy oldi-sotdi bitimlari va e’lonlardagi amaldagi narxlar.

Bino xususiyatlari

Uyning qurilgan yili, ishlatilgan qurilish materiallari, umumiy maydoni, qavati va ta’mirlanganlik (remont) darajasi.

Hududiy zonalar

Bozor narxlaridan kelib chiqib, hududlar maxsus «narx zonalari»ga ajratiladi va namunaviy (etalon) obyektlarga solishtiriladi.

Professional yondashuv

Mulk qiymati uch xil — qiyosiy, xarajat yoki daromad keltirish yondashuvlari asosida hisoblab chiqiladi.

O‘z mulkingiz narxini qanday bilib olasiz?

Yangi tizim mulkdorlar uchun maksimal darajada qulay va ochiq bo‘ladi. Ommaviy baholash yakunlangach, barcha natijalar Kadastr agentligining rasmiy veb-sayti va axborot tizimlarida e’lon qilinadi.

Siz hech qayerga bormasdan, shunchaki o‘z mulkingizning kadastr raqamini kiritish orqali uyingiz yoki binoingiz qanchaga baholanganini osongina bilib olishingiz mumkin bo‘ladi.

Norozi bo‘lsangiz, 90 kunlik muddat va sizning huquqingiz

Eng muhim jihati — baholash natijalari e’lon qilinishi bilan darhol kuchga kirib ketmaydi. Ular roppa-rosa 90 kun (3 oy) davomida jamoatchilik muhokamasiga qo‘yiladi.

Mulkdorlar diqqatiga: Ushbu 90 kunlik muddat ichida siz baholash natijalari bilan tanishib, o‘z taklif va e’tirozlaringizni bildirishingiz mumkin. Agar qo‘yilgan narxdan mutlaqo norozi bo‘lsangiz, vakolatli organga yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri sudga murojaat qilish huquqiga egasiz.

Bu yangi tizim ko‘chmas mulk obyektlarining qiymatini bozor tamoyillari asosida, yashirin o‘yinlarsiz va yagona mezonlar bo‘yicha xolis aniqlashga xizmat qiladi. Endi har bir mulkning o‘z asl qiymati shaffof namoyon bo‘ladi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Bugun, 12:251 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiTreydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiBugun, 11:12Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi