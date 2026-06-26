Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!
Ko‘chmas mulk bozorida katta va muhim o‘zgarish! Endi uy-joy yoki noturar binolarning bahosi shunchaki taxminlar bilan emas, balki aniq, xolis va shaffof bozor tamoyillari asosida hisoblanadi.
Adliya vazirligi 2026 yil 25 iyun kuni Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash uslubiyotini 3858-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi. Bu yangi hujjat mulklarimiz qiymatini aniqlashda mutlaqo yangi davrni boshlab beradi.
Narx qanday aniqlanadi? To‘rtta asosiy mezon
Yangi uslubiyotga ko‘ra, barcha ko‘chmas mulk obyektlari uchta yirik guruhga (ko‘p kvartirali uylardagi xonadonlar, hovlilar va noturar obyektlar) ajratilib, quyidagi omillar asosida baholanadi:
Omillar guruhi
Baholashda nimalarga e’tibor beriladi?
Bozor holati
Ko‘chmas mulk bozoridagi real vaziyat, amalga oshirilgan haqiqiy oldi-sotdi bitimlari va e’lonlardagi amaldagi narxlar.
Bino xususiyatlari
Uyning qurilgan yili, ishlatilgan qurilish materiallari, umumiy maydoni, qavati va ta’mirlanganlik (remont) darajasi.
Hududiy zonalar
Bozor narxlaridan kelib chiqib, hududlar maxsus «narx zonalari»ga ajratiladi va namunaviy (etalon) obyektlarga solishtiriladi.
Professional yondashuv
Mulk qiymati uch xil — qiyosiy, xarajat yoki daromad keltirish yondashuvlari asosida hisoblab chiqiladi.
O‘z mulkingiz narxini qanday bilib olasiz?
Yangi tizim mulkdorlar uchun maksimal darajada qulay va ochiq bo‘ladi. Ommaviy baholash yakunlangach, barcha natijalar Kadastr agentligining rasmiy veb-sayti va axborot tizimlarida e’lon qilinadi.
Siz hech qayerga bormasdan, shunchaki o‘z mulkingizning kadastr raqamini kiritish orqali uyingiz yoki binoingiz qanchaga baholanganini osongina bilib olishingiz mumkin bo‘ladi.
Norozi bo‘lsangiz, 90 kunlik muddat va sizning huquqingiz
Eng muhim jihati — baholash natijalari e’lon qilinishi bilan darhol kuchga kirib ketmaydi. Ular roppa-rosa 90 kun (3 oy) davomida jamoatchilik muhokamasiga qo‘yiladi.
Mulkdorlar diqqatiga: Ushbu 90 kunlik muddat ichida siz baholash natijalari bilan tanishib, o‘z taklif va e’tirozlaringizni bildirishingiz mumkin. Agar qo‘yilgan narxdan mutlaqo norozi bo‘lsangiz, vakolatli organga yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri sudga murojaat qilish huquqiga egasiz.
Bu yangi tizim ko‘chmas mulk obyektlarining qiymatini bozor tamoyillari asosida, yashirin o‘yinlarsiz va yagona mezonlar bo‘yicha xolis aniqlashga xizmat qiladi. Endi har bir mulkning o‘z asl qiymati shaffof namoyon bo‘ladi!
…