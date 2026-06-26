Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...
Poytaxt boshqaruv tizimida katta shov-shuv! Xalq deputatlari Kengashining qarori bilan Toshkent shahar va tuman hokimliklari tizimida keng ko‘lamli qonunbuzarliklar fosh etildi. Oddiy tilda aytganda, korrupsiya va yashirin o‘yinlarga qarshi katta reyd bo‘lib o‘tdi.
Quyida tekshiruvlar natijasida yuzaga chiqqan eng dahshatli raqamlar va faktlar bilan tanishing:
Raqamlar nima deydi? Tezkor statistika
Ko‘rsatkich
Tekshiruv natijasi
Jinoyat sodir etgan xodimlar
29 nafar
Qayd etilgan ma’muriy huquqbuzarliklar
1 353 ta holat
Tizimdagi yashirin tadbirkorlar
167 nafar
Tejab qolingan budjet mablag‘lari
2 milliard so‘m
Manfaatlar to‘qnashuvi: Hokimlikdagi «tadbirkorlar»
Davlat ishida o‘tirib, orqavarotdan shaxsiy biznesni gullatganlar ham tuzoqqa tushdi. Roppa-rosa 167 nafar xodim davlat xizmati bilan bir vaqtda turli tijorat tashkilotlarining ishtirokchisi va ta’sischisi bo‘lib kelgan.
Bu aniqlangach, qonuniy choralar ko‘rildi: 13 nafar amaldor darhol egallab turgan lavozimidan bo‘shatildi, ularga aloqador bo‘lgan bir qator korxonalar faoliyati esa butunlay to‘xtatildi.
«E-qaror» tizimidagi sirlar: Xalqdan nimani yashirishgan?
Hokimliklar chiqarayotgan qarorlarning shaffofligi bo‘yicha ham jiddiy muammolar borligi ma’lum bo‘ldi. Masalan, 2026 yilning yanvar oyida "E-qaror" tizimi orqali qabul qilingan hujjatlarning 50 foizdan ko‘pi (yarmidan ko‘pi) jamoatchilik ko‘zidan ataylab yashirib qo‘yilgan edi.
Olib borilgan ishlardan so‘ng, 2026 yilning aprel oyiga kelib bu ko‘rsatkich biroz yaxshilandi va ochiqlik darajasi 67 foizga yetkazildi. Lekin hali ham sezilarli qismi yopiqligicha qolmoqda.
Moliyaviy to‘siq va profilaktika
Korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati xizmati ushbu tekshiruvlarda faol qatnashib, quyidagi natijalarni qayd etdi:
Budjet himoyasi: Nazorat tadbirlari natijasida davlatning 2 milliard so‘mlik mablag‘i talon-toroj bo‘lishidan asrab qolindi va budjetda tejab qolindi.
Kadrlar nazorati: Hokimlik tizimiga ishga kirmoqchi bo‘lgan, lekin «shleyfi» toza bo‘lmagan 8 nafar nomzod suhbatdan o‘tkazilmay, rad etildi.
Rasmiy ogohlantirish: Qonun buzilishi chegarasida turgan 49 nafar xodim bilan tushuntirish suhbatlari o‘tkazilgan bo‘lsa, yana 55 nafar xodim odob-axloq komissiyalari tomonidan rasmiy ogohlantirish oldi.
Xulosa o‘rnida: Poytaxt boshqaruvida nazorat va shaffoflik kuchaymoqda. Intizomni buzgan va korrupsiyaga aralashgan har qanday xodim, lavozimidan qat’i nazar, javobgarlikka tortilishi bo‘yicha tizimli ishlar davom etmoqda.
…