Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...

·0·Jamiyat
Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...

Poytaxt boshqaruv tizimida katta shov-shuv! Xalq deputatlari Kengashining qarori bilan Toshkent shahar va tuman hokimliklari tizimida keng ko‘lamli qonunbuzarliklar fosh etildi. Oddiy tilda aytganda, korrupsiya va yashirin o‘yinlarga qarshi katta reyd bo‘lib o‘tdi.

Quyida tekshiruvlar natijasida yuzaga chiqqan eng dahshatli raqamlar va faktlar bilan tanishing:

Raqamlar nima deydi? Tezkor statistika

Ko‘rsatkich

Tekshiruv natijasi

Jinoyat sodir etgan xodimlar

29 nafar

Qayd etilgan ma’muriy huquqbuzarliklar

1 353 ta holat

Tizimdagi yashirin tadbirkorlar

167 nafar

Tejab qolingan budjet mablag‘lari

2 milliard so‘m

Manfaatlar to‘qnashuvi: Hokimlikdagi «tadbirkorlar»

Davlat ishida o‘tirib, orqavarotdan shaxsiy biznesni gullatganlar ham tuzoqqa tushdi. Roppa-rosa 167 nafar xodim davlat xizmati bilan bir vaqtda turli tijorat tashkilotlarining ishtirokchisi va ta’sischisi bo‘lib kelgan.

Bu aniqlangach, qonuniy choralar ko‘rildi: 13 nafar amaldor darhol egallab turgan lavozimidan bo‘shatildi, ularga aloqador bo‘lgan bir qator korxonalar faoliyati esa butunlay to‘xtatildi.

«E-qaror» tizimidagi sirlar: Xalqdan nimani yashirishgan?

Hokimliklar chiqarayotgan qarorlarning shaffofligi bo‘yicha ham jiddiy muammolar borligi ma’lum bo‘ldi. Masalan, 2026 yilning yanvar oyida "E-qaror" tizimi orqali qabul qilingan hujjatlarning 50 foizdan ko‘pi (yarmidan ko‘pi) jamoatchilik ko‘zidan ataylab yashirib qo‘yilgan edi.

Olib borilgan ishlardan so‘ng, 2026 yilning aprel oyiga kelib bu ko‘rsatkich biroz yaxshilandi va ochiqlik darajasi 67 foizga yetkazildi. Lekin hali ham sezilarli qismi yopiqligicha qolmoqda.

Moliyaviy to‘siq va profilaktika

Korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati xizmati ushbu tekshiruvlarda faol qatnashib, quyidagi natijalarni qayd etdi:

  • Budjet himoyasi: Nazorat tadbirlari natijasida davlatning 2 milliard so‘mlik mablag‘i talon-toroj bo‘lishidan asrab qolindi va budjetda tejab qolindi.

  • Kadrlar nazorati: Hokimlik tizimiga ishga kirmoqchi bo‘lgan, lekin «shleyfi» toza bo‘lmagan 8 nafar nomzod suhbatdan o‘tkazilmay, rad etildi.

  • Rasmiy ogohlantirish: Qonun buzilishi chegarasida turgan 49 nafar xodim bilan tushuntirish suhbatlari o‘tkazilgan bo‘lsa, yana 55 nafar xodim odob-axloq komissiyalari tomonidan rasmiy ogohlantirish oldi.

Xulosa o‘rnida: Poytaxt boshqaruvida nazorat va shaffoflik kuchaymoqda. Intizomni buzgan va korrupsiyaga aralashgan har qanday xodim, lavozimidan qat’i nazar, javobgarlikka tortilishi bo‘yicha tizimli ishlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiTreydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiBugun, 11:12Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiToshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiKecha, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi